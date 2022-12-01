Денежная удача и везение: астролог назвал 4 знака зодиака, которым невероятно повезет в декабре

Влад Росс назвал главных счастливчиков декабря / Коллаж УНИАН, kruto.online

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2022 и назвал главных счастливчиков месяца среди знаков Зодиака. В список попали только четыре представителя зодиакального круга. Так, счастливчиками декабря станут такие знаки зодиака: Дева, Весы, Стрелец и Козерог. Об этом эксперт рассказал в интервью Главреду.

Гороскоп для Девы на декабрь-2022

У Девы все будет хорошо и даже прекрасно в декабре 2022 года, в том числе во время полного блэкаута в Украине. Дева будет работать, даже если температура в комнате опустится до нуля градусов.

"Этот месяц может оказаться весьма загруженным работой. Возможны авралы и разного рода стрессовые ситуации. События будут развиваться стремительно, а потому легко будет допустить ошибки или перетрудиться. Но, несмотря ни на что, Дева может достичь больших результатов и иметь успех", - рассказал Росс.

Астролог предостерег, что в декабре 2022 года Деве следует быть осторожнее в общении с начальством, ибо могут возникать вопросы и разногласия по разным причинам. А вот в личной жизни у Девы произойдут приятные события, ее ждут любовь и счастье. Любимые и дети будут радовать Деву приятными сюрпризами. Также декабрь станет для Девы самым прекрасным временем для зачатия ребенка.

Если кризисные моменты на работе будут выбивать Деву из равновесия, всегда будет что-то, что сможет ее поддержать и снизить накал страстей. В этот период важно помнить, что крупные начинания и важные действия могут привести к желаемому результату. Особенно это касается первой недели декабря. Деве нужно отнестись к этому философски и не пытаться прыгнуть выше головы. Лучше выбирать такие стратегии в работе, которые Деве хорошо знакомы, особенно после 10 декабря.

"Венера находится в 5-м доме от Девы – в Козероге, а это значит, что у представителей знака могут быть огромные ставки, амбиции и финансовые удачи. Самый денежный знак зодиака в декабре – это Дева", - рассказал астролог.

Специалист также посоветовал Деве не забывать об отдыхе, развлечениях и переключении с напряженного режима на более расслабленный – это будет помогать Деве в декабре.

Гороскоп для Весов на декабрь-2022

Декабрь 2022-го пройдет для Весов под знаком плюс. В этот период жизни представителям знака будет все сложнее справиться с гордыней, высокомерием, упрямством, за что они могут чувствовать себя не в своей тарелке, общаясь с людьми из близкого окружения. Возможны ссоры и разногласия с родственниками. Также в декабре стоит быть особенно осторожными с любыми экспериментами, в частности, лучше не начинать новые обучающие программы – гораздо полезнее повторить старое и изученное.

Как отметил астролог, в декабре Весам будет наиболее комфортно в собственном доме. Возможна удачная покупка недвижимости или выгодные сделки, связанные с землей. Весов охватит желание улучшить атмосферу, создать настроение праздника, украсить жилье, пригласить гостей. Новый год Весам нужно встречать дома, где им будет комфортнее, чем где-либо. Им нужно установить большую елку, украсить ее и все будет здорово и замечательно.

"Чтобы снизить стресс, Весам в декабре важно правильно расставить приоритеты и не пытаться успеть все. Лучше задуматься, на что именно им хотелось бы тратить силы и направить энергию именно в это русло. Спойлер: для Весов это любовь и секс, а также отношения с близкими и родственниками. Если Весы давно не виделись с родителями, дедушками или бабушками, в последний месяц 2022 года нужно с ними связаться и, возможно, даже привезти к себе в гости", - говорит Росс.

Астролог отметил, что Весам не стоит в декабре вступать в открытые конфликты с близкими родственниками или соседями. Потому что именно с соседями и коллегами могут быть сложные отношения, а в дальнейшем будет сложно восстановить гармоничные отношения.

Гороскоп для Стрельца на декабрь-2022

У Стрельца декабрь 2022 года пройдет великолепно. В его отношениях с партнерами – деловыми и личными – будут возникать определенные сложности, но при этом Стрелец сможет найти компромисс. Да и вообще его взаимоотношения с людьми будут блестящими.

С другой стороны, в этом месяце у Стрельца могут появиться открытые конкуренты. Возможно открытое противостояние, конкуренты даже могут отобрать бизнес Стрельца. Это не лучшее время, чтобы давать кому-либо в долг.

Кроме того, Стрельцу следует быть готовым к тому, что его будут проверять в декабре. Несмотря на военные действия, возможны какие-то наезды на его финансы. Но, вместе с тем, Стрельцу будет везти в декабре в финансовых делах. В это время может появиться сразу несколько источников дохода, или же ему предложат очень интересный проект с привлекательными финансовыми бонусами, браться за который можно будет уже в 2023 году, после всех новогодних праздников.

"В декабре Стрелец может сделать удачные покупки. Да и в целом расходы до 25 декабря будут в удовольствие. Стрелец любит праздники, веселье, застолья и свадьбы, и именно в декабре ему все это будет прекрасно удаваться. С проверенным человеком долговременный брак при Венере в Козероге весьма благоприятен", - рассказывает астролог.

Как отметил Росс, чтобы снизить стресс, Стрельцу необходимо разобраться в себе, подумать, каких людей он хотел бы видеть рядом с собой, а с кем нужно разорвать отношения и расстаться. В этом месяце к Стрельцу могут возвращаться люди из прошлого, если он почувствует необходимость в них. Любимого человека можно будет вернуть, особенно после 10 декабря.

Гороскоп для Козерога на декабрь-2022

Декабрь-2022 для Козерога пройдет под жирным знаком плюс. Месяц обещает быть удачным. Однако есть одна проблема, которая может возникнуть в декабре. Она будет связана с самочувствием и здоровьем. В этом месяце о себе могут напомнить старые болезни, а у Козерога частые проблемы с костями и сердцем. Представителям знака стоит быть осторожнее в общественных местах, чтобы не подцепить вирус. Лучше сократить количество контактов - коронавирус и грипп могут настигнуть именно Козерога. Козерог способен будет выйти из любых состояний, если будет уделять больше внимания не другим людям, а себе.

По словам астролога, декабрь станет благоприятным периодом для того, чтобы показать всем свои таланты: обнародовать альбомы в сети, заниматься творчеством, участвовать в талант-шоу, организовывать выставки, рекламу, заинтересовывать других людей.

"Венера – планета денег, успеха и счастья – во второй половине месяца расположится как раз в знаке Козерога. Поэтому в декабре Козерог может встретить свою вторую половину, человека на все времена", - рассказал Росс.

Чтобы снизить стресс, Козерогу необходимо верить в себя и свои силы, не пытаться доказать другим свою способность справиться с любой проблемой – нужно просто спокойно делать свое дело так, как Козерог это умеет.

Как отметил астролог, прежде всего, в этом месяце необходимо заботиться о своем здоровье и внешности. Благоприятной будет кардинальное изменение внешности или цвета волос. Также хорошо будет сделать маникюр, педикюр и косметологические процедуры для здоровья кожи, например, провести операцию по удалению родинок, новообразований, а также удачной будет операция по увеличению груди.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.