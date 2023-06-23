Денег станет больше и дела пойдут вверх: три знака, которым повезет в июле

Астрологи уже составляют гороскоп на июль 2023 года и знают, какие три знака могут рассчитывать на идеальный месяц.

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Три знака, которым повезет в июле / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам регулярно исследуют ход планет и составляют гороскоп на грядущий месяц. Астрологи рассказали, что принесет гороскоп на июль и какие знаки зодиака могут рассчитывать на хороший месяц.

Энергия и идеи

Водолей, ваш разум — это ваша магия, вы можете обнаружить, что у вас особенно много идей. Ищите появление множества творческих решений повседневных проблем, с которыми вы можете столкнуться. Эти идеи могут приобрести неожиданный или даже восхитительный оттенок. А в сфере вашей работы вы даже можете обнаружить, что члены семьи протянут вам руку помощи, когда дело доходит до превращения проблемы в новую возможность. В то же время планеты напомнят вам о том, насколько вы любимы и достойны.

Активизация способностей

В этом месяце наступит сезон Льва, а это значит, что пришло ваше время блистать. Но даже до того, как солнце переместится в ваш знак, оно сделает ходы, которые могут принести вам удачу, об этом говорит гороскоп на июль 2023. Вам будет предложена возможность получить признание за свою изобретательность. Также у вас активируются умственные способности (подготовьтесь к изобилию новых идей) и интуиция. Конец месяца может стать особенно удачным финансово.

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Обострение интуиции

Июль - частично месяц Раков, солнце будет всячески поддерживать этот знак. Вы сможете обнаружить, что все больше людей обращаются к вам за вашими мыслями, советами и рекомендациями. Ваш обычно высокий уровень интуиции также может стать ещё выше и вы почувствуете, как практически читаете мысли и сердца.

Планета любви и привязанности сделает вторую половину месяца прекрасным временем для встреч с близкими, наслаждения хорошей едой, отличной компанией и красивой обстановкой. На самом деле, пикник под звездами этим летом вполне может оказаться вашим временем провождения.

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