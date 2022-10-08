День юриста 2022 в Украине: задорные открытки и красноречивые поздравления к празднику

День юриста в Украине 2022 / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста. Этот профессиональный праздник в нашей стране начали праздновать с 1997 года после указа, подписанного президентом Украины 16 сентября 1997 года.

День юриста 8 октября празднуют неспроста: такую дату выбрали, так как считается, что именно в этот день, в 1016 году князь Киевской Руси Ярослав Мудрый впервые издал Руську правду - свод законов, который включал в себя нормы криминального, наследственного, торгового и процессуального законодательства.

Главред собрал лучшие поздравления с Днем юриста в прозе и открытках.

День юриста в Украине 2022 - открытки к празднику

С днем юриста: поздравления в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаю: с Фемидой не вступать в конфликт; суровому закону быть на страже интересов; фортуне сопровождать нелегкие дела; благополучию расти материально; энергии не иссякать; на благо права совершать личные подвиги. Справедливости, непоколебимости, безапелляционности!

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Уважаемые юристы и работники юридической сферы! Разрешите сегодня поздравить вас с вашим профессиональным праздником — Днем юриста! И хоть праздник совсем молодой и отмечается в этом году всего в третий раз, его учреждение на государственном уровне является признанием высокой роли вашей профессии в жизни общества и государства. Быть юристом — с одной стороны очень престижно и респектабельно, но с другой — чрезвычайно сложно, так как ваша профессия требует огромной ответственности. Желаем вам не забывать о своем предназначении! Профессиональных достижений, успехов, благополучия и новых достижений в вашей нелегкой, но очень нужной людям работе!

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С профессиональным праздником юристов Украины. Трудно бывает оставаться верным своему долгу, но ваша работа и ваше призвание в отыскании справедливости. Пусть это приносит вам радость и удовлетворение от работы, которую вы делаете. Поздравляем!

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Желаю только побед, пускай перед Вами никогда не возникают проигрышные дела и жизненные ситуации. Пускай впереди ждет только процветание, карьерный рост, успешные решения, удачное стечение обстоятельств и талантливое урегулирование даже самых сложных процессов. С Днем юриста Украины!

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Поздравляю с Днем юриста от души и сердца! Желаю напористости, энтузиазма, бодрости, счастья, радости, личных побед и непрерывного движения вперед. Пусть каждый день будет в радость, а справедливость торжествует! С праздником!

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Законный праздник законных людей — с долгожданным Днем юриста поздравляю от всей души и выражаю искреннее восхищение всем, кто связан с правовой системой! Сердечно желаю быть всегда уверенными в своей правоте и никогда не сомневаться в принятых решениях! Пусть завязанные глаза Фемиды позволяют вам остро чувствовать сердцем, жить с полной самоотдачей!

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С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.

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Украинские юристы отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В этот день теплое октябрьское солнышко дарит им свою улыбку, обогревая их перед холодной зимой. Мы пожелаем этим людям успеха во всех начинаниях и добра в их личной жизни. Пусть свершится все задуманное вами!

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