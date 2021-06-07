День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки

На День ангела Виктории по церковному календарю Главред подобрал красивые открытки с Днём ангела Виктории и добрые пожелания.
День Виктории в 2021 году отмечается несколько раз. Соответственно, и поздравления с Днем ангела Виктории получают нередко.
У имени Виктория величественный перевод: оно означает "победа". И характер у Виктории соответствующий: она спокойная, но упорная, способна не только в одиночку добиваться поставленных целей, но и свое окружение вдохновить на подвиги.
Мужа себе выбирает очень тщательно и придирчиво. Зато именно ради супруга Вика готова на любые жертвы.
Виктория: символика
Цвет: фиолетовый
Цветок: мимоза
Камень: лазурит
Имя Виктория подойдет таким знакам Зодиака: Весы, Скорпионы, Девы, Тельцы.
Когда день ангела Виктории по церковному календарю
Если говорить о том, какого числа День ангела Виктории 2021, то одной датой тут явно не обойдешься. Дни именин Виктории - даты:
- 7 июня – в честь мученицы Виктории Эфесской;
- 14 июня – как дань памяти Виктории Солунской (еще говорят – Римской);
- 6 ноября – установлен в честь мученицы Виктории Никомидийской;
- 17 ноября – это именины Виктории католические: в честь брата и сестры, мучеников Ацискла и Виктории Кордовских;
- 21 декабря – последние православные именины года – Виктория Кулузская.
К слову, в последнее время в интернете очень популярен запрос "день виктории 13 февраля" – однако он ошибочен: в феврале Вика именины не отмечает ни разу.
На День ангела Виктории по церковному календарю 7 июня Главред подобрал красивые открытки с Днем ангела Виктории и добрые пожелания.
Поздравления с Днем ангела Виктории в прозе
Дорогая Викуся, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!
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С Днем ангела, Виктория! Старайся верить в прекрасное, и мечтать. И тогда ты сможешь делать все хорошо и правильно. И тогда жизнь откроется для тебя совсем с другой стороны, которая будет открывать перед тобой все новый и новые чудеса.
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Виктория, с днем ангела! Смело иди к новым победам: большим и маленьким, в общественной и в личной жизни — каждая из них важна. Помощниками тебе будут: упорство и терпение, вера в себя, а еще — любовь и поддержка близких. И хоть ты победительница — иногда проявляй слабость, вспоминая, что ты нежное и прекрасное создание!
День ангела Виктории: поздравления в стихах
Тебя фортуна наградила
Прекрасным именем и звучным.
Виктория — какая сила,
Победы торжество могучей.
В день именин прими сердечно
Огромный пламенный привет.
Пусть будет твое счастье вечным,
А жизнь — как череда побед!
***
Виктория, с прекрасным праздником тебя,
Ведь именины забывать нельзя,
Пусть ангел судьбу твою хранит,
Пусть счастье на крыльях к тебе летит.
Желаем здоровья тебе им удачи,
Настроения прекрасного в придачу,
Всех благ, достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.
***
Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет.
***
В своей судьбе, как в кинофильме,
Ведущую играешь роль,
Ты встать с собою рядом в кадре
Любви и радости позволь.
Пусть каждый дубль будет ярким,
Счастливым — каждый эпизод.
Желаю, Вика, в именины
Успешных, красочных работ.
Короткие поздравления с Днем ангела Вике в смс
Девушку-победу, прекрасную Викторию поздравляю с праздником. Желаю всегда быть гордой и непобедимой, успешной и целеустремленной, веселой и радостной, самой счастливой и любимой, яркой личностью и добрым человеком.
***
Виктория, тебя
Сердечно поздравляю,
На жизненных фронтах
Побед тебе желаю.
***
В ней страсть дополнена любовью, красотой.
Виктория, как прежде будь собой!
Тебя сердечно, Вика, поздравляем —
Здоровья, счастья, радости желаем!
***
Поздравляю. Желаю тебе, Виктория, зимой сочинять волшебные сказки, а летом греть свое прекрасное тело на море, весной петь песни любви, а по осени собирать яркие краски вдохновения. Будь счастлива, дорогая Вика, любима и всегда очаровательна!