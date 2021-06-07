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День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки

7 июня 2021, 13:08

На День ангела Виктории по церковному календарю Главред подобрал красивые открытки с Днём ангела Виктории и добрые пожелания.

  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель
  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель
  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель
  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель
  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель
  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель
  • День ангела Виктории - картинки
    День ангела Виктории - картинки Рідна країна, Доброта, Обозреватель

День Виктории в 2021 году отмечается несколько раз. Соответственно, и поздравления с Днем ангела Виктории получают нередко.

У имени Виктория величественный перевод: оно означает "победа". И характер у Виктории соответствующий: она спокойная, но упорная, способна не только в одиночку добиваться поставленных целей, но и свое окружение вдохновить на подвиги.

Мужа себе выбирает очень тщательно и придирчиво. Зато именно ради супруга Вика готова на любые жертвы.

Виктория: символика

Цвет: фиолетовый

Цветок: мимоза

Камень: лазурит

Имя Виктория подойдет таким знакам Зодиака: Весы, Скорпионы, Девы, Тельцы.

Когда день ангела Виктории по церковному календарю

Если говорить о том, какого числа День ангела Виктории 2021, то одной датой тут явно не обойдешься. Дни именин Виктории - даты:

  • 7 июня – в честь мученицы Виктории Эфесской;
  • 14 июня – как дань памяти Виктории Солунской (еще говорят – Римской);
  • 6 ноября – установлен в честь мученицы Виктории Никомидийской;
  • 17 ноября – это именины Виктории католические: в честь брата и сестры, мучеников Ацискла и Виктории Кордовских;
  • 21 декабря – последние православные именины года – Виктория Кулузская.

К слову, в последнее время в интернете очень популярен запрос "день виктории 13 февраля" – однако он ошибочен: в феврале Вика именины не отмечает ни разу.

На День ангела Виктории по церковному календарю 7 июня Главред подобрал красивые открытки с Днем ангела Виктории и добрые пожелания.

Поздравления с Днем ангела Виктории в прозе

Дорогая Викуся, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!

***

С Днем ангела, Виктория! Старайся верить в прекрасное, и мечтать. И тогда ты сможешь делать все хорошо и правильно. И тогда жизнь откроется для тебя совсем с другой стороны, которая будет открывать перед тобой все новый и новые чудеса.

***

Виктория, с днем ангела! Смело иди к новым победам: большим и маленьким, в общественной и в личной жизни — каждая из них важна. Помощниками тебе будут: упорство и терпение, вера в себя, а еще — любовь и поддержка близких. И хоть ты победительница — иногда проявляй слабость, вспоминая, что ты нежное и прекрасное создание!

Поздравительные открытки с днем ангела Виктория GIF бесплатно

День ангела Виктории: поздравления в стихах

Тебя фортуна наградила

Прекрасным именем и звучным.

Виктория — какая сила,

Победы торжество могучей.

В день именин прими сердечно

Огромный пламенный привет.

Пусть будет твое счастье вечным,

А жизнь — как череда побед!

***

Виктория, с прекрасным праздником тебя,

Ведь именины забывать нельзя,

Пусть ангел судьбу твою хранит,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит.

Желаем здоровья тебе им удачи,

Настроения прекрасного в придачу,

Всех благ, достатка, радости, тепла,

Чтоб жизнь на сказку похожа была.

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет.

***

В своей судьбе, как в кинофильме,

Ведущую играешь роль,

Ты встать с собою рядом в кадре

Любви и радости позволь.

Пусть каждый дубль будет ярким,

Счастливым — каждый эпизод.

Желаю, Вика, в именины

Успешных, красочных работ.

Короткие поздравления с Днем ангела Вике в смс

Девушку-победу, прекрасную Викторию поздравляю с праздником. Желаю всегда быть гордой и непобедимой, успешной и целеустремленной, веселой и радостной, самой счастливой и любимой, яркой личностью и добрым человеком.

***

Виктория, тебя

Сердечно поздравляю,

На жизненных фронтах

Побед тебе желаю.

***

В ней страсть дополнена любовью, красотой.

Виктория, как прежде будь собой!

Тебя сердечно, Вика, поздравляем —

Здоровья, счастья, радости желаем!

***

Поздравляю. Желаю тебе, Виктория, зимой сочинять волшебные сказки, а летом греть свое прекрасное тело на море, весной петь песни любви, а по осени собирать яркие краски вдохновения. Будь счастлива, дорогая Вика, любима и всегда очаровательна!

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