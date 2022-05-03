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День везения и удачи: какой станет самым счастливым в мае для каждого знака зодиака

3 мая 2022, 16:49

Счастье в любви или перемены в жизни - когда ожидать.

Гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - какой день принесет удачу для каждого знака / depositphotos.com/

Непростые события мая могут стать поводом для волнения и тревоги для многих представителей зодиакального круга. Однако последний месяц весны подарит каждому знаку счастливые "окошки" - дни, когда удача будет сопутствовать в любых начинаниях.

О том, кто в мае станет любимчиком фортуны, а кто сможет встретить любовь всей жизни, читайте в материале: Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть.

Астрологи назвали самый удачный день месяца для каждого знака зодиака. Они смогут достичь желаемых целей и осуществить мечты.

Овен

Для Овнов самым счастливым днем месяца станет понедельник 23 мая. Неожиданные события могут кардинально изменить вашу жизнь. И эти перемены будут только к лучшему.

Телец

В среду 18 мая для Тельцов не будет ничего невозможного. На особую удачу могут рассчитывать люди творческого склада характера. Наиболее подходящий день для принятия важных решений.

Близнецы

Необыкновенные возможности и заманчивые перспективы открываются Близнецам в воскресенье, 29 мая. Стоит быть внимательными к мелочам, чтобы не упустить подсказки судьбы. Первые шаги в направлении желаемой цели принесут большие победы в скором будущем.

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Рак

В четверг, 19 мая на вашей стороне высшие силы. Вы сможете получить необходимую поддержку, которая поможет достичь многого. Благоприятный день для творчества и планирования.

Лев

Для Львов самым удачным днем станет вторник, 24 мая. В этот день вы почувствуете особую связь с любимым человеком. Совместное времяпровождение поможет укрепить ваш союз.

Дева

Вторник 3 мая принесет Девам заряд энергии и вдохновения. Вас ждет удача в любви и творчестве. Займитесь поиском скрытых талантов, это поможет расширить ваши горизонты.

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Весы

24 мая станет судьбоносным днем для Весов. Не исключено исполнение давнего желания или важная встреча с человеком, который перевернет вашу жизнь. Не бойтесь делать первый шаг и проявлять инициативу.

Скорпион

В воскресенье, 15 мая удачное стечение обстоятельств поможет Скорпионам решить наболевшую проблему. Вы сможете избавиться от установок, которые мешали двигаться вперед.

Стрелец

Для Стрельцов лучшим днем майского календаря станет воскресенье, 29 мая. Вам стоит больше внимания обращать на вещи, которые приносят удовольствие. Повезет и тем, которые находятся в поисках своей второй половинки.

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Козерог

19 мая судьба предоставит Козерогам невероятный шанс, который поможет изменить жизнь. Смотрите в оба и не упускайте на одной возможности. Проведите этот день так, как мечтали уже долгое время.

Водолей

В субботу, 21 мая Водолеям следует проанализировать ранее полученные уроки. Это поможет составить четкий план, который приблизит вас к намеченной цели и поможет избежать ошибок.

Рыбы

Вторник, 3 мая открывает перед Рыбами возможность изменить ситуацию в важной для вас сфере. Нужно проявить активность и помнить, что под лежачий камень вода не течет.

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