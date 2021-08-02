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День ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуют

2 августа 2021, 05:02

Почему для празднования выбран именно этот день, расскажет Главред

День ВДВ в Украине в 2021 году
День ВДВ в Украине в 2021 году / 5.ua

С 2017 года в Украине День десантно-штурмовых войск отмечают не 2 августа, а 21 ноября.

Указ от 2017 года, подписаный президентом Украины Петром Порошенко, отменил действие предыдущего указа за 2012 год о праздновании Дня высокомобильных войск.

Согласно указу президента день ВДВ в Украине перенесли с целью возрождения национальной военной идентичности. "Учитывая храбрость и героизм воинов-десантников, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью возрождения национальной военной идентичности, начала современных традиций чествования побед украинского войска и воспитания у граждан патриотизма", - отмечается в указе.

День празднования 21 ноября был выбран не случайно. Архистратиг Михаил считается покровителем украинских десантников.

День ВДВ отмечался в Украине с 1999 года. Сначала праздник носил название День аэромобильных войск, затем в 2012 году был переименован на ВДВ, а в 2017 году перенесен на 21 ноября.

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День ВДВ в Украине: как празднуют

Одной из традиций праздника десантников является ежегодное купание в фонтане в полосатых майках.

Когда день ВДВ в Украине
Десантно-штурмовые войска Украины / 24tv.ua

После 2014 года украинские военнослужащие отказались от этой практики, в память о погибших на Донбассе. В этот день возлагают цветы к могилам афганцев, погибших воинов и принимают участие в богослужениях.

Примечательно то, что украинская армия отходит от советской атрибутики. Голубые береты, сменились на маруновые головные уборы нового образца, эмблемы – на знаки в соответствии с украинской военной традицией досоветского периода.

День ВДВ в Украине 2021 картинки, поздравления
День ВДВ в Украине
День ВДВ в Украине 2021 картинки, поздравления
День ВДВ картинки

День ВДВ Десантно-штурмовые войска
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