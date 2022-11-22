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День сыновей 2022: мамины поздравления в стихах, прозе и открытках

22 ноября 2022, 05:07

Предлагаем выбрать открытки, картинки, короткие поздравления с Днем сыновей в стихах и прозе.

День сыновей в Украине 2022
День сыновей в Украине 2022 / ua.depositphotos.com

Ежегодно отмечается большое количество праздников, но наиболее теплыми и ожидаемыми стали дни, когда можно поздравить детей. День сыновей и поздравления с ним – это еще одна возможность обнять самых родных и любимых людей в жизни каждой мамы. Сегодня можно смело обнимать и целовать детей.

День сыновей: кого поздравлять

Праздник получил широкое распространение в мире и прижился в Украине. Все больше и больше мам говорят теплые слова сыновьям ранним утром 22 ноября в нашей стране. Ведь иметь сына – продолжателя рода – это честь и счастье.

Праздник не является официальным, а его история и начало празднования сыновьям от мам не зафиксированы. Добрая традиция дает возможность отправить короткое поздравление с Днем сыновей взрослому человеку или же еще раз выразить свою любовь малышу. Также отправляют поздравления матерям, родивших сыновей.

Этот день не имеет каких-либо правил или традиций. Его принято отмечать в семейном кругу. Сегодня еще один повод, чтобы сделать символический подарок, почувствовать домашнее тепло, которое запомнится на всю жизнь.

Кроме того, День сыновей 2022 можно провести в кино, в кафе, в развлекательных центрах, где дети смогут насладиться детством. Чтобы праздник запомнился, можно подарить малышам символические и интересные подарки.

День сыновей 2022: поздравления, открытки и картинки

Главред предлагает вам теплые поздравления с Днем сыновей в прозе и стихах. Также можно выбрать оригинальную, прикольную и смешную открытку на День сыновей.

***

Как хорошо, когда есть сын,

От Бога данная награда,

Он самый лучший из мужчин,

Других подарков мне не надо.

Лишь за него душа болит,

И сердце так тревожно ноет,

Как будто в сыне есть магнит,

Который тянет за собою.

Благодарю тебя, сынок,

За то, что есть ты в мире этом,

Ведут к мечтам пусть сто дорог,

И к счастью выпадут билеты!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

***

Мальчишки — двигатель семьи,

Ее поддержка и опора!

Пусть добрыми растут людьми,

Пусть будут помогать готовы.

Гордитесь ими, несмотря

Ни на какие их проказы.

Пусть жизнь их Ангелы хранят,

Чтоб не взгрустнулось им ни разу.

С прекрасным днем, Днем сыновей,

Я от души вас поздравляю!

Всего хорошего желаю:

Улыбок, счастья, добрых дней!

В нашей фотогалерее вы найдете открытки и картинки с Днем сыновей 2022.

  • День сыновей открытки
    День сыновей открытки bipbap.ru
  • День сыновей открытки
    День сыновей открытки bipbap.ru
  • День сыновей открытки
    День сыновей открытки bipbap.ru
  • День сыновей открытки
    День сыновей открытки bipbap.ru
  • День сыновей открытки
    День сыновей открытки bipbap.ru
  • День сыновей открытки
    День сыновей открытки bipbap.ru

***

Поздравляю с Днем сына! Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Ты – надежная опора и поддержка, гордость и надежда. В этот день хочу напомнить тебе еще раз, как тебя люблю.

***

Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!

***

Сынок, поздравляю с Днем сыновей! Ты – моя гордость и счастье. Хочу еще раз сказать тебе, как я тебя люблю и желаю тебе расти здоровым, с легкостью учиться, постигать и поглощать новые знания, идти к цели и воплощать мечты. Будь успешным и счастливым, удачливым и трудолюбивым. Пусть перед тобой откроется целый мир!

День сыновей
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