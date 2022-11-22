День сыновей 2022: мамины поздравления в стихах, прозе и открытках

Предлагаем выбрать открытки, картинки, короткие поздравления с Днем сыновей в стихах и прозе.
Ежегодно отмечается большое количество праздников, но наиболее теплыми и ожидаемыми стали дни, когда можно поздравить детей. День сыновей и поздравления с ним – это еще одна возможность обнять самых родных и любимых людей в жизни каждой мамы. Сегодня можно смело обнимать и целовать детей.
День сыновей: кого поздравлять
Праздник получил широкое распространение в мире и прижился в Украине. Все больше и больше мам говорят теплые слова сыновьям ранним утром 22 ноября в нашей стране. Ведь иметь сына – продолжателя рода – это честь и счастье.
Праздник не является официальным, а его история и начало празднования сыновьям от мам не зафиксированы. Добрая традиция дает возможность отправить короткое поздравление с Днем сыновей взрослому человеку или же еще раз выразить свою любовь малышу. Также отправляют поздравления матерям, родивших сыновей.
Этот день не имеет каких-либо правил или традиций. Его принято отмечать в семейном кругу. Сегодня еще один повод, чтобы сделать символический подарок, почувствовать домашнее тепло, которое запомнится на всю жизнь.
Кроме того, День сыновей 2022 можно провести в кино, в кафе, в развлекательных центрах, где дети смогут насладиться детством. Чтобы праздник запомнился, можно подарить малышам символические и интересные подарки.
День сыновей 2022: поздравления, открытки и картинки
Главред предлагает вам теплые поздравления с Днем сыновей в прозе и стихах. Также можно выбрать оригинальную, прикольную и смешную открытку на День сыновей.
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Как хорошо, когда есть сын,
От Бога данная награда,
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.
Лишь за него душа болит,
И сердце так тревожно ноет,
Как будто в сыне есть магнит,
Который тянет за собою.
Благодарю тебя, сынок,
За то, что есть ты в мире этом,
Ведут к мечтам пусть сто дорог,
И к счастью выпадут билеты!
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Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву.
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!
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Мальчишки — двигатель семьи,
Ее поддержка и опора!
Пусть добрыми растут людьми,
Пусть будут помогать готовы.
Гордитесь ими, несмотря
Ни на какие их проказы.
Пусть жизнь их Ангелы хранят,
Чтоб не взгрустнулось им ни разу.
С прекрасным днем, Днем сыновей,
Я от души вас поздравляю!
Всего хорошего желаю:
Улыбок, счастья, добрых дней!
В нашей фотогалерее вы найдете открытки и картинки с Днем сыновей 2022.
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Поздравляю с Днем сына! Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Ты – надежная опора и поддержка, гордость и надежда. В этот день хочу напомнить тебе еще раз, как тебя люблю.
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Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!
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Сынок, поздравляю с Днем сыновей! Ты – моя гордость и счастье. Хочу еще раз сказать тебе, как я тебя люблю и желаю тебе расти здоровым, с легкостью учиться, постигать и поглощать новые знания, идти к цели и воплощать мечты. Будь успешным и счастливым, удачливым и трудолюбивым. Пусть перед тобой откроется целый мир!