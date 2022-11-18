День сержанта ВСУ: открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

День сержанта ВСУ 2022, картинки, поздравления

Вооруженные силы Украины заняли в жизни нашей страны особую роль и сейчас "украинский пиксель" вызывает уважение по всему миру. Праздники, связанные с военными профессиями, стали не менее важными, чем государственные и религиозные. Одним из таких праздников стал День сержанта ВСУ 2022.

Сержант ВСУ: лидерство, честь, ответственность, профессионализм

Последние изменения в Вооруженных силах Украины отразились на перечне званий, а также на личностных и профессиональных требованиях к военным. Сержант ВСУ – это лидерство, личный пример, знания, боевой опыт и профессионализм, это основа боеспособных Сухопутных Войск, а также залог успешного выполнения служебных и боевых задач.

Война России против Украины также внесла коррективы в состав Вооруженных сил. День сержанта ВСУ дает возможность поздравить тех, кто особенно ярко проявили себя во время военных действий. Эти люди стали основой успешной работы ВСУ ведь 75% сержантов ВСУ имеют большой опыт ведения боевых действий в АТО и ООС.

За свою на отлично выполненную работу по защите и отражению атак врага более 3000 военнослужащих командования Сухопутных войск получили государственные награды, а двое из них получили звание Героя Украины.

День сержанта ВСУ в Украине картинки, открытки

Современный сержант ВСУ – это уникальный опыт, полученный в реальных боевых действиях, а также высокие стандарты подготовки военных армий ведущих стран НАТО. Благодаря стандартам Альянса в украинской армии изменился перечень званий. Эти изменения коснулись рядового, сержантского и старшинского состава. Поэтому сейчас он выглядит следующим образом: младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. За счет этого звания и обязанности взаимосвязаны с военными аналогичных званий стран НАТО.

Когда День сержанта в Украине

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко 19 апреля 2019 года. День сержанта Вооруженных сил в Украине отмечается ежегодно 18 ноября. В документе говорится о необходимости даты для того, чтобы проявить уважение преданности, ответственности и профессионализму сержантского состава ВСУ. Также в этот день отмечается мужество и героизм, с которыми эти люди стоят на защите Украины перед лицом врага.

День сержанта ВСУ: картинки, открытки, поздравления

День сержанта в Украине картинки

Пожелать хочу я

Счастья, мира и добра!

Служба, чтобы легкая была,

Без войны, напряжения и зла,

Мы гордимся вами

Украинскими Сыновьями

Вы – доблесть и отвага,

Всем сержантам сегодня слава!

День сержанта ВСУ 2022 картинки, поздравления

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З Днем сержанта я вітаю і бажаю:

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

День сержанта в Украине открытки, картинки

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В жизни пусть идет все четко,

Исполняются мечты,

Станет выгодной работа,

Счастье ходит там, где ты!

Повышение по службе,

Непременно, будет ждать,

С каждым годом крепнет дружба,

И дела идут на "пять"!.

День сержанта ВСУ 2022 картинки, поздравления

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Поздравляем с Днем сержанта ВСУ! Примите благодарность за верность военной присяге, пожелания сил в борьбе за свободное и независимое, суверенное Украинское государство в рядах ВСУ.

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С Днем сержанта ВСУ! В профессиональный праздник желаю радости, чтобы военная карьера шла в гору, а поставленные цели легко достигались. Будь примером для многих. Крепкого здоровья, успехов в службе, любви в семье.

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