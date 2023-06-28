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День рождения Владимира Дантеса: 5 хитов поющего волонтера с украинским вайбом

Анна Подгорная
28 июня 2023, 07:00
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Про Украину с юмором, душой и нежностью, про украинцев на русском и украинском - Дантес-певец и Дантес-волонтер достойны того, чтобы быть услышанными.
Владимир Дантес
28 июня День рождения отмечает Владимир Дантес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes

28 июня свое 35-летие отмечает певец, комик и волонтер Владимир Дантес. Его жизнь, как и жизнь многих украинцев, круто изменилась с началом полномасштабной войны. Благотворительные концерты, перегон автомобилей для наших защитников, работа волонтера, которую он широко и без прикрас освещает в социальных сетях... Артист несет в массы мысль о том, что быть украинцем - круто, а помогать приближать победу - большая честь.

К тому же именинник стал сочинять социально значимые песни, которые способны вдохновить и поднять настроение - про чувства и мысли, знакомые сегодня каждому украинцу.

Главред в День рождения Владимира Дантеса предлагает прослушать пять лучших хитов с крутым характером:

1. Мы не один народ

Песня, которую Дантес выпустил через месяц после начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину. Слова - это боль и страх каждого украинца, который встретился с войной лицом к лицу. Впрочем, посыл и тогда уже был ясен - Украина будет стоять за свою страну вопреки всему.

2. Ветер надежды

Надежда нужна каждому. Лирическая песня Евгении Власовой в исполнении Владимира Дантеса во время войны обрела новый смысл, но не утратила свою силу. Трек прослушали более 90 тыс. раз, а значит есть надежда, что люди услышали месседж певца: рф - страна-оккупант, путин - преступник, война в Украине - реальна, и ее пора остановить.

3. Обійми

Певец большую часть своей жизни разговаривал на русском, но с началом войны перешел на родную речь. Песню он посвятил всем тем, кто, как и он, боится показаться смешным или нелепым, но все же выбирает украинский язык. "Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский: друзья, ничего ужасного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал", - рассказывает Владимир Дантес.

4. Not A Refugee

"Украинцы – не беженцы в других странах, мы гости. Просто некоторые пока задержались в гостеприимных странах, но все хотят поскорее вернуться домой. Сейчас слишком много грусти: в песнях и жизни. Поэтому я понял, что песня должна иметь жизненный смысл, показать реальность настоящих украинцев и украинок, которые, несмотря ни на что, продолжают искать позитив", - так говорит о своей песне артист в надежде, что кто-то найдет в ней утешение, в надежде, что поможет не опускать руки, даже если дом пока только снится.

5. Чуєш

Песня-настроение, которая вызывает улыбку, и захватывает "вкусным" колоритным клипом. "У меня на лице всегда появляется улыбка при первых звуках (надеюсь, и вам станет веселее). Видео – как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным: рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо", - говорит про свою песню Дантес.

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