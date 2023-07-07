День рождения Тото Кутуньо: 5 хитов неповторимого итальянца

Итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо 7 июля празднует юбилей - 80 лет. Свое имя артист увековечил в истории музыки и хитами собственного исполнения, и шлягерами, которые он написал для других.
К примеру, весь репертуар французского певца Джо Дассена - авторства Кутуньо. Для Адриано Челентано он написал более 25 песен, а Мирей Матье подарил легендарную песню Ciao, bambino, sorry.
В День рождения Тото Кутуньо Главред предлагает вспомнить пять главных хитов талантливого итальянца:
L’italiano
Песня, которая сделала Тото Кутуньо известным во всем мире. Впервые вышла в 1983 году. Она рассказывает о жизни простых итальянцев в 80-ых годах - с их красотой, добродетелью, пороками и стереотипами. Изначально песню Кутуньо сочинил для Адриано Челентано, но тот отказался. Тогда артист сам исполнил ее на фестивале в Сан-Ремо, и сделал ее легендарной.
Solo noi
С этой песни для Тото Кутуньо началась сольная карьера - в 1980 году, после распада группы Albatros, которая имела в Италии конца 70-ых большой успех, певец выступает с Solo noi на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, и завоевывает победу.
Insieme: 1992
Тото Кутуньо, уже имея мировую славу, принимает предложение принять участие в Евровидении-1990, которое проходило в Загребе, Хорватия. Не удивительно, но он одержал победу, и уже в 1991 году вел песенный конкурс в родной Италии. Победная песня Insieme: 1992 повествует о единстве Европы.
Serenata
Благодаря своей серенаде Тото Кутуньо получил бешенную популярность в странах, которые входили в советский союз. В 1984 именно с Serenata началось их знакомство с итальянским певцом - его показали по советскому телевиденью, и он моментально покорил зрителя.
Innamoratti
И напоследок - нежная песня про влюбленных от бархатноголосого итальянского именинника.
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