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День рождения Тома Круза: 5 самых необычных ролей харизматичного именинника

Анна Подгорная
3 июля 2023, 07:00
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Никакой "Миссии невыполнимой" - только восторг от таланта Тома Круза, который все еще ого-го.
3 июля - День рождения Тома Круза
3 июля - День рождения Тома Круза / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

3 июля американский актер, режиссер и трехкратный номинант на премию Оскар, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы, Том Круз празднует свой 61 День рождения. Он относится к тем редким "птицам", которые вызывают у зрителя восхищение одним своим появлением, однако его работа на экране заставляет забыть про привлекательность.

Крузу за его более чем 40-летнюю карьеру покорилось множество разноплановых ролей. Главред в честь Дня рождения Тома Круза предлагает ознакомиться с его лучшими киноработами:

Человек дождя (1988)

Хотя внимание аудитории было в большей степени обращено на Дастина Хоффмана, который даже получил Оскар за лучшую мужскую роль, критики убеждены, что Рэймонд не смог бы раскрыться в полной мере без персонажа Чарльза в исполнении Тома Круза. Жадный, эгоистичный и зацикленный на себе герой по итогам дорожного приключения получил не только настоящую дружбу и любовь, он вернул себе человечность.

Интервью с вампиром (1994)

Экранизация одноименного романа Энн Райс поведает увлекательную историю о жизни и смерти, которая берет свое начало в 18 веке. Лестат де Лионкур превращает потерявшего вкус к жизни Луи в вампира, и раскрывает перед ним совершенно новый мир вечного веселья и детей ночи.

Магнолия (1999)

Пожилой богатый медиамагнат, который на смертном одре мечтает помириться с сыном, его трофейная жена, которая ненавидит сына, но проникается к мужу настоящей любовью, полицейский-неудачник, ребенок-вундеркинд, который вырос в несчастливого взрослого, ребенок вундеркинд, на котором сейчас зарабатывает его скользкий папаша... Судьбы героев причудливо переплетаются в захватывающую драму, которая оставляет неповторимое послевкусие.

Ванильное небо (2001)

Красавчик Дэвид имеет все, что душе угодно - деньги, славу, друзей и подругу. Жизнь прекрасна и удивительна, пока в ней не появляется настоящая любовь - София. Бурный роман запускает череду событий, которые однажды заставят Дэвида подняться на крышу небоскреба.

Сделано в Америке (2017)

Контрабанда оружия и наркотиков - это плохо и уголовно наказуемо. При условии, если ты не перевозишь все это по указанию ЦРУ. Барри Сил благодаря этому маленькому секрету в одно мгновения стал настолько богат, что деньги пришлось закапывать на заднем дворе. Однако ничто не вечно, и маленькому человеку все равно однажды придется ответить за преступления.

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