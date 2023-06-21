День рождения Тараса Тополи: 5 хитов группы Антитіла, кои необходимо услышать

Песни, знакомые каждому, о том, что тронет любого - Тарас Тополя виртуозно играет на струнах украинской души.

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Тарас Тополя, группа Антитела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tarastopolia

21 июня свой День рождения отмечает Тарас Тополя - лидер украинской рок-группы Антитіла. Сегодня ему исполняется 36 лет, и за свой жизненный путь он может похвалиться не только успешной карьерой, но и благотворительной деятельностью. К примеру, он является соучредителем благотворительных фондов "Вільні - ЮА" и "Антитіла".

Тарас Тополя вместе с группой вступил в территориальную оборону 25 февраля 2022 года. Они сменили музыкальные инструменты на оружие, но это не заглушило музыку их сердец. Сейчас артисты вернулись к концертной деятельности, которую полностью посвящают Украине и ее храброй борьбе против оккупанта.

Главред предлагает послушать пять лучших хитов группы Антитіла - коллектива, который должен быть услышанным:

1. TDME (Там, де ми є)

В конце сценария непременно наступит хэппи-энд. В это верит Тарас Тополя, который посвятил песню и клип метафорическому побегу нашей страны от фантомов советского прошлого, навстречу светлому и свободному будущему.

2. Лови момент

Фирменные метафоры в стиле Антител, драйвовая музыка и божественной красоты картинка - что еще нужно, чтобы получить настоящее удовольствие от качественной украинской музыки? Команда показала свои семьи и близких, и напомнила, что целостность и единство - ценности, которые нельзя упускать.

3. Вірила

По утверждению самих музыкантов это - самая мужественная песня из репертуара группы Антитіла. Потому что она посвящена женщинам, которые верят, ждут и вдохновляют. Мамам, женам, дочерям и боевым подругам, благодаря которым мужчина способен свернуть горы, достигать вершин, преодолевать преграды и создавать новый мир.

4. Люди як кораблі

Песня-посвящение, песня-признание, песня-оберег творческого наследия Кузьмы Скрябина, который исполнял ее в оригинале. Впервые "Люди як кораблі" прозвучала в исполнении Тараса Тополи на концерте памяти Андрея Кузьменко, после чего группа решила отдать дань уважения легендарному музыканту, и подарить его хиту новое звучание и чувственное видео.

5. Фортеця Бахмут

Более 15 миллионов просмотров. Трое суток съемок на передовой, где кровь, пот и слезы - настоящие. Герои-артиллеристы - настоящие. Песня посвящается украинскому народу - военным и гражданским, каждый из которых сам по себе крепость, которая готова сопротивляться оккупанту и отстаивать свою свободу до победы.

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