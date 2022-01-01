День рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествие

Шествие в четь Степана Бандеры / Бабель

В первый день нового года, 1 января, в центре Киева традиционно проходит факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Оно началось с небольшим опозданием около 17:50 в парке имени Тараса Шевченко, передает Обозреватель.

Маршрут шествия: улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости.

Как известно, в 2022 году исполняется 113 лет со дня рождения Степана Бандеры – лидера ОУН, одного из ведущих идеологов украинского националистического движения 20-го века.

Хронология факельного шествия:

18:45 Колонна подошла к мемориалу Героев Небесной Сотни, но двинулась дальше, несмотря на предыдущие заявления, о том, что именно это место станет финальным. Участники шествия сообщили, что намерены огласить свои требования под Офисом президента.

18:30 Факельное шествие проходит совершенно спокойно. Участники марша уже дошли до Майдана Незалежности. Их сопровождает полиция диалога, но "работы" у них нет.

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18:05 Сразу после начала марша начали звучать лозунги Слава Украины и Путин - Х**ло.

18:02 Шествие началось! Как стало известно, кроме почтения Степана Бандеры, участники марша намерены просить у власти дать Героя Украины последнему сотенному УПА Мирославу Симчичу, которому в 2022 году исполниться 99 лет.

17:55 Организаторы призвали участников шествия соблюдать порядок и показать, что цель марша – мирная.

17:40 По состоянию на данный момент на марш собралось около тысячи человек.

17:20 Люди с украинскими государственными флагами, а также с символикой ОУН уже собрались у памятника Шевченка.

Ранее Главред писал о том, что народный депутат от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и новоиспеченный кандидат наук Илья Кива в очередной раз решил привлечь внимание к своей персоне. Политик записал видео с выстрелами и салютами и пламенной речью ко дню смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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