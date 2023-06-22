День рождения Сергея Притулы: 5 мудрых и острых цитат общественного деятеля

Меткое слово может быть сильным оружием - это доказал всей Украине сегодняшний именинник Сергей Притула.

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22 июня Сергей Притула празднует День рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

22 июня свое 42-летие празднует Сергей Притула - шоумен, комик, волонтер и общественный деятель. До полномасштабной войны его в первую очередь ценили за юмор, а после 24 февраля - за железную волю и невероятный талант сплачивать вокруг себя людей ради приближения желто-голубой мечты каждого украинца - победы независимой и свободной Украины.

В честь Дня рождения такой неординарной личности, Главред предлагает ознакомиться с меткими цитатами именинника.

О здравом смысле

"Давайте-ка, господа, не меряться тем, кто больше любит Украину. Потому что это напоминает маленьких детей, которые на детской площадке спорят у кого мама умнее или папа сильнее. Мама у нас одна. Не расстраивай ее. Думайте своими головами, а не ретранслируйте слова своих политических кумиров, потому что обычно эти слова очень расходятся с мыслями, а еще больше с действиями!"

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О чувстве юмора

"Я знаю очень много умных людей, у которых отсутствует чувство юмора. И они менее успешны, чем те, у кого знания, возможно, не энциклопедичны, но компенсированы роскошным чувством юмора. Ну и давайте откровенно: красивая женщина скорее выберет себе в партнеры мужчину, который сможет ее рассмешить, чем того, который забрасывает ее цитатами Гегеля или Канта".

О том, как овладевать собой и поддерживать близких во время войны

"Общайтесь и будьте рядом, когда кому-то из семьи или друзей тяжело. Война - это страшный форс-мажор, который может сломать человека. Потому что у него просто нет похожего опыта".

Об Украине после победы

"Перед нами сейчас стоит самый большой вызов: мы либо отстаиваем независимость, либо исчезаем с политической карты мира. Я не хочу быть представителем нации без страны, которых и так достаточно. Хочется оставить детям государство, имеющее право на существование в другой системе координат, чем та, в которой мы жили более 30 лет. Для этого должно произойти много "тектонических сдвигов".

О победе

"Я хотел бы прогуляться с женой по берегу Кальмиуса, обещал детям повезти их на озеро Донузлав в Крыму. Это то, как я вижу нашу победу: с нашими флагами и украинской администрацией в любой точке страны. Советую следующее: утром встали, подумали, что можете сделать для армии, вечером легли и подумали, достаточно ли сделали. Если недостаточно - не надо выжигать, грызть себя, а просто подумать, где можно добавить энергии, чтобы лечь спать счастливым".

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