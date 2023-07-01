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День рождения принцессы Дианы: 10 малоизвестных фактов про жизнь леди Ди

Анна Подгорная
1 июля 2023, 07:00
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Королева людских сердец была очень яркой, поэтому сгорела слишком быстро. Впрочем, ее наследие и тепло живут и сегодня.
принцесса Диана
1 июля - День рождения принцессы Дианы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 62 года. Противоречивая фигура, поп-звезда британской королевской семьи за свой короткий путь действительно смогла стать Королевой людских сердец, как она и мечтала.

И сохранить этот негласный титул и в наши дни. В День рождения принцессы Дианы Главред знакомит читателей с фактами о жизни леди Ди, про которые мало кто знает.

1. Леди Ди в детстве хотела стать балериной, и долгое время ходила на занятия по танцам. И хоть, по словам ее преподавателей, получалось у нее очень хорошо, Диана выросла слишком высокой, чтобы заниматься балетом профессионально. Ее рост составлял 1.78 м.

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2. Также она прекрасно танцевала чечетку. Танец всегда сопровождал ее. В 1985 году она устроила принцу Чарльзу сюрприз - в паре с хореографом Уэйном Слипом она станцевала для него и его друзей под песню Билли Джоэла "Uptown Girl".

3. Титул "леди" будущая принцесса получила, когда ей было всего 14 лет, после того как ее отец унаследовал титул графа Спенсера.

4. Она всегда отправляла собственноручно подписанные благодарственные открытки, несмотря на то, от кого получала подарки. После рождение принца Уильяма, которого буквально засыпали презентами, Диана написала более тысячи карточек. Сегодня такие карточки можно купить у коллекционеров. Их стоимость колеблется от двух до двадцати тысяч долларов.

5. Среди близких друзей Королевы людских сердец были Элтон Джон, Джордж Майкл, Лайза Минелли, Тильда Суонтон, Голди Хоун и Курт Расселл.

6. Диана была огромной фанаткой группы ABBA. На свадебной вечеринке принца Уильяма и Кейт Миддлтон играли песни шведского поп-коллектива, чтобы почтить память принцессы.

7. Леди Ди называла своего старшего сына вомбатом. Такое забавное прозвище прицепилось к Уильяму, когда ему было всего два года. Тогда он с матерью путешествовал по Австралии, где обитают эти зверьки.

8. Когда принц Уильям и принц Гарри стали интересоваться девушками, им очень пришлась по вкусу американская модель Синди Кроуфорд. Тогда Диана устроила им сюрприз, и пригласила красотку на чай.

9. Диана положила начало традиции для королевских невест, когда отказалась от слова про подчинение своему мужу во время свадебного обета, как это предписано в Книге общих молитв, датируемой 1662 годом. Вместо этого она пообещала "любить его, утешать, чтить и оберегать его в болезни и в здравии". И Кейт Миддлтон, и Меган Маркл последовали ее примеру и воздержались от "подчинения" в своих клятвах во время свадебных церемоний.

10. Принцесса Диана бросила школу, когда ей было 16 лет. До свадьбы с Чарльзом она работала учительницей и няней. Также она стала первой королевской невестой, у которой была оплачиваемая работа. К слову, ее первая невестка, Кейт Миддлтон, была первой королевской невестой с высшим образованием.

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