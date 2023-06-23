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День рождения Френсис Макдорманд: 5 лучших фильмов харизматичной именинницы

Анна Подгорная
23 июня 2023, 07:00
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От черного юмора до черно-белого кино по Мотивам Шекспира - Фрэнсис Макдорманд становится родной зрителю за считанные минуты экранного времени.
Фрэнсис Макдорманд
23 июня Фрэнсис Макдорманд отмечает День рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

23 июня свой 66 День рождения отмечает американская актриса Фрэнсис Макдорманд. Не роковая красотка, не королева крика, чаще всего ей достаются роли простых женщин с непосредственным характером, и обаянием, которое если и не затмевает все вокруг, значит оно работает не на полную силу.

Актриса изменила облик современного Голливуда доказав, что роль - не приговор, а амплуа можно менять столько раз, на сколько у тебя хватит смелости и таланта. За свою карьеру Макдорманд была 350 раз номинирована на престижные кинопремии, и 150 раз уходила с победой. У нее 4 "Оскара", причем два из них она получила за один год.

Главред рекомендует к просмотру 5 фильмов, которые Фрэнсис Макдорманд превратила в настоящие шедевры.

Фарго (1996)

Первый "Оскар" Фрэнсис Макдорманд. Неудачливый торговец автомобилями нанимает двух головорезов, чтобы те похитили его жену. Он хочет получить огромный выкуп от тестя, но позже меняет свое решение. Увы, преступники уже взялись за дело, которое, естественно сразу идет не по плану. Они оставляют за собой дорожку из случайных жертв, которая выводит полицейскую на 7 месяце беременности на их след.

После прочтения сжечь (2008)

Еще одна черная комедия братьев Коэнов о том, как одна маленькая деталь может привести к необратимым изменениям. Двое сотрудников спортзала обнаруживают диск с данными, которые принимают за секретные документы ЦРУ. Они решают шантажировать им бывшего агента в надежде получить крупное вознаграждение. Попутно вскрывается несколько скелетов в шкафу, которые оставляют секретные службы Америки в полном недоумении.

Мисс Петтигрю живёт одним днём (2008)

Милая комедия о необычной дружбе неудачливой гувернантки Мисс Петтигрю с ветреной актрисой, работа у которой кардинально меняет жизнь женщины. Главное - быть собой, и верить, что удивительные вещи происходят каждый день.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

На окраине города Эббинг появляется три билборда - ими убитая горем Милдред Гейз пытается подстегнуть шерифа к поиску преступников, которые жестоко убили ее дочь. Бездействие законников выводит мать из себя, что запускает череду необратимых события.

Трагедия Макбета (2021)

Переосмысление классической шекспировской трагедии в формате черно-белого кино. В этом фильме Фрэнсис Макдорманд также выступила в качестве продюсера.

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