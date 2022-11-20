День работников сельского хозяйства: открытки, солнечные поздравления своими словами и в стихах

Поздравления в стихах и прозе с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, открытки и картинки.
День работника сельского хозяйства в Украине в 2022 году приобрел особое значение. Аграрии несмотря на войну России против Украины продолжили работать и обрабатывать поля. Благодаря им обеспечена продовольственная независимость нашей страны. Поэтому в День работников сельского хозяйства Главред предлагает поздравить всех, кто обеспечивает нашу страну продовольствием.
День работника сельского хозяйства: когда отмечается
В третье воскресенье ноября украинские аграрии праздную профессиональный праздник. В этот день поздравлять принято даже сотрудников перерабатывающих предприятий, предприятий по хранению сельхозпродукции и других.
День работников сельского хозяйства стал официальным праздником после того, как Украина вышла из состава СССР. 7 октября 1993 года был подписан президентский указ, которым закрепили день празднования – третье воскресенье ноября. В 2022 году этот день приходится на 20 ноября.
В профессиональный праздник принято не просто поздравлять аграриев, но и вручать им заслуженные награды за их нелегкий труд. В большинстве прифронтовых областей местные власти особое внимание уделили всем тем, кто обеспечил сбор урожая и посадку нового. Не забыли и о так называемых "тракторных войсках", которые уже заслуженно стали легендой.
В третье воскресенье ноября можно смело отправить поздравление с Днем работника сельского хозяйства всем друзьям и родным, работающим в этой сфере.
Поздравления с Днем работника сельского хозяйства
Редакция Главред предлагает различные короткие, в прозе, стихах, своими словами поздравления, а также оригинальные открытки и картинки с Днем работника сельского хозяйства. Все это вы можете отправить друзьям, родным и близким.
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Работников сельского хозяйства
Я поздравляю от души,
Пусть будут знатны урожаи
И результаты хороши.
Поклон вам низкий, благодарность
За ваш нелегкий, важный труд,
Пускай в любви и понимании
Года счастливые идут.
Пусть радует всегда работа,
Доход растет день ото дня,
Оплотом мира и заботы
Пусть будет верная семья.
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Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства! Желаю огромных урожаев, богатой почвы и яркого солнца. Уверенно шагайте к цели и успеху, пусть каждый день приносит только хорошие новости с полей. Наслаждайтесь богатым и щедрыми плодами реализованных идей и планов.
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Хотелось бы сказать приятные слова
Работникам хозяйства сельского,
Пусть эта отрасль чуть жива,
Но отзыва заслуживает лестного,
Здоровья вам и процветания,
Работы меньше, денег больше,
Чтоб не было тяжелых испытаний,
Работать чтоб могли вы дольше,
Пускай удача вас не обижает,
Пусть в сердце будет позитив,
Любовь и счастье сопровождает,
И не тревожит негатив!
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Примите поздравления с Денем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаю работать на славу, а взамен получать щедрые и богатые урожаи. Желаю здоровья, успехов и реализации всех планов, только качественных семян, качественных удобрений.
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В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.
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Вас, сельхозработники,
В праздник поздравляю,
Результатов значимых
В деле вам желаю.
Вам поклон за преданность
Непростой работе,
Пусть приносят результат
Все ваши заботы.
Вам богатых урожаев
От души желаем,
Труд, старание и волю
Нынче прославляем.
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