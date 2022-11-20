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День работников сельского хозяйства: открытки, солнечные поздравления своими словами и в стихах

20 ноября 2022, 17:50

Поздравления в стихах и прозе с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, открытки и картинки.

День работников сельского хозяйства 2022
День работников сельского хозяйства 2022 / УНИАН

День работника сельского хозяйства в Украине в 2022 году приобрел особое значение. Аграрии несмотря на войну России против Украины продолжили работать и обрабатывать поля. Благодаря им обеспечена продовольственная независимость нашей страны. Поэтому в День работников сельского хозяйства Главред предлагает поздравить всех, кто обеспечивает нашу страну продовольствием.

День работника сельского хозяйства: когда отмечается

В третье воскресенье ноября украинские аграрии праздную профессиональный праздник. В этот день поздравлять принято даже сотрудников перерабатывающих предприятий, предприятий по хранению сельхозпродукции и других.

День работников сельского хозяйства стал официальным праздником после того, как Украина вышла из состава СССР. 7 октября 1993 года был подписан президентский указ, которым закрепили день празднования – третье воскресенье ноября. В 2022 году этот день приходится на 20 ноября.

В профессиональный праздник принято не просто поздравлять аграриев, но и вручать им заслуженные награды за их нелегкий труд. В большинстве прифронтовых областей местные власти особое внимание уделили всем тем, кто обеспечил сбор урожая и посадку нового. Не забыли и о так называемых "тракторных войсках", которые уже заслуженно стали легендой.

В третье воскресенье ноября можно смело отправить поздравление с Днем работника сельского хозяйства всем друзьям и родным, работающим в этой сфере.

Поздравления с Днем работника сельского хозяйства

Редакция Главред предлагает различные короткие, в прозе, стихах, своими словами поздравления, а также оригинальные открытки и картинки с Днем работника сельского хозяйства. Все это вы можете отправить друзьям, родным и близким.

День работников сельского хозяйства
День работников сельского хозяйства

***

Работников сельского хозяйства

Я поздравляю от души,

Пусть будут знатны урожаи

И результаты хороши.

Поклон вам низкий, благодарность

За ваш нелегкий, важный труд,

Пускай в любви и понимании

Года счастливые идут.

Пусть радует всегда работа,

Доход растет день ото дня,

Оплотом мира и заботы

Пусть будет верная семья.

День работников сельского хозяйства
День работников сельского хозяйства

***

Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства! Желаю огромных урожаев, богатой почвы и яркого солнца. Уверенно шагайте к цели и успеху, пусть каждый день приносит только хорошие новости с полей. Наслаждайтесь богатым и щедрыми плодами реализованных идей и планов.

***

Хотелось бы сказать приятные слова

Работникам хозяйства сельского,

Пусть эта отрасль чуть жива,

Но отзыва заслуживает лестного,

Здоровья вам и процветания,

Работы меньше, денег больше,

Чтоб не было тяжелых испытаний,

Работать чтоб могли вы дольше,

Пускай удача вас не обижает,

Пусть в сердце будет позитив,

Любовь и счастье сопровождает,

И не тревожит негатив!

День работников сельского хозяйства
День работников сельского хозяйства

***

Примите поздравления с Денем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаю работать на славу, а взамен получать щедрые и богатые урожаи. Желаю здоровья, успехов и реализации всех планов, только качественных семян, качественных удобрений.

***

В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.

***

Вас, сельхозработники,

В праздник поздравляю,

Результатов значимых

В деле вам желаю.

Вам поклон за преданность

Непростой работе,

Пусть приносят результат

Все ваши заботы.

Вам богатых урожаев

От души желаем,

Труд, старание и волю

Нынче прославляем.

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