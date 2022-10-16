День работников пищевой промышленности 2022 в Украине: поздравления и душевные открытки

Поздравления с Днем работников пищевой промышленности / УНИАН

День работников пищевой промышленности в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. В 2022 году День пищевика попал на 16 октября.

Не поздравить пищевика с праздником - плохой тон, поскольку именно благодаря этим людям на полках магазинов всегда есть вкусные продукты и лакомства, а наши военные на фронте не голодают.

Поздравление с днем пищевой промышленности в картинках и прозе

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.

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Сегодня звучат поздравления, от искреннего сердца пожелания: пусть улыбка не сходит с лица, пусть счастливыми будут глаза, а все, что вокруг — приносит радость и удовольствие. С Днем работников пищевой промышленности!

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Поздравление с Днем работников пищевой промышленности / соцсети

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.

Поздравление с Днем работников пищевой промышленности / соцсети

Пищевая промышленность – одна из самых важных в нашей жизни, потому что именно она дает нам продукты питания, без которых мы просто не смогли бы жить. Сегодня, в День работника пищевой промышленности, мы поздравляем всех тружеников этой отрасли с их профессиональным праздником! Мы рады, что в нашей стране работают первоклассные предприятия пищевой промышленности и их работники делают нашу жизнь вкуснее! Мы желаем им работы без забот и лишних проверок, развития бизнеса, первоклассного сырья, а также счастья в личной жизни, успехов в работе, крепкого здоровья и всех благ!

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Сегодня нельзя представить нашу жизнь без продуктов питания, созданных руками работников пищевой промышленности! Раньше при ведении натурального хозяйства люди вели свое хозяйство, которое полностью обеспечивало их всеми продуктами, однако с развитием общества все дальше стали отходить от природы, особенно жители каменных джунглей, и сейчас мы полностью зависим от съедобных творений тружеников пищевой промышленности. Хочется поздравить их с профессиональным праздником и пожелать успехов в своей области без проблем и потерь, счастья в личной жизни, крепкого здоровья и успеха во всем!

Поздравление с Днем работников пищевой промышленности / скриншот

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С самого начала своего существования человечество занималось культивированием разных сортов растений, их скрещиванием, а также приручением диких животных и созданием новых видов. Сейчас все это стало глобальным и выделилось в пищевую промышленность, чтобы обеспечить продуктами питания миллиарды людей, которые уже не в состоянии самостоятельно снабжать себя необходимыми для жизни продуктами. А сегодня празднуют свой профессиональный праздник работники этой отрасли! Мы желаем им прекрасного самочувствия и позитивного мышления, новых открытий на жизненном пути, счастья на личном фронте и крепкого здоровья!

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Молоко, мясо, полуфабрикаты, хлеб, печенье, мороженое, минеральная вода, соки, колбаса и сосиски и многое другое – все это творение рук работников пищевой промышленности нашей родной страны! Именно эти люди ежедневно создают для нас еду, которую мы покупаем и с удовольствием едим, чтобы позволить своему организму жить и получать удовольствие! Хочется поздравить их с профессиональным праздником и пожелать здоровья, любви, счастья, удачи во всем и простых жизненных благ!

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Поздравляем работников пищевой промышленности! Поздравляем тех, кто дает нам возможность выбора, кто производит качественные продукты, соответствующие всем стандартам, кто создает новые продукты, чтобы удивить нас и сделать нашу жизнь еще вкуснее! Ваша работа заслуживает всех похвал и многочисленных наград, а также наших добрых слов! Мы желаем вам прекрасной жизни без забот, успехов на работе в достижении карьерных высот, крепкого здоровья для преодоления всех проблем, безграничного счастья и только благ на своем жизненном пути! С праздником, работники пищевой промышленности!

День работников пищевой промышленности Украины 2022: поздравления в стихах

Да будет славен на века

Работник — пищевик.

Пусть будет жизнь его легка,

Ведь труд его велик.

Желаем счастья и тепла,

Пусть Бог его хранит.

Работа будет пусть мила,

Надежна, как гранит.

***

Для вас, трудяги пищепрома,

Любовь к прекрасному знакома.

Кормить народ — благое дело,

Чтоб нация не похудела,

Была сыта, была здорова,

Поздравлю снова вас и снова!

Поздравление с Днем работников пищевой промышленности / скриншот

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Дорогие работники промышленности пищевой

Без Вас нам беда, еды — никакой!

Желаем Вам здравствовать и процветать,

В работе успех и удачу лишь знать.

Спасибо за этот нелегкий Ваш труд,

Радость и счастье пусть Вас ведут.

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