День прокуратуры Украины 2022: поздравления в стихах, в прозе и в открытках

День прокуратури України 2022: привітання у віршах, у прозі та у листівках / коллаж https://ua.depositphotos.com

День прокуратуры Украины 2022

В Украине прокуратура как самостоятельная структура была запущена 1 декабря 1991 года ‒ буквально через несколько месяцев после того, как наша страна стала независимой. Собственно, с тех пор и вот уже больше 30 лет в Украине празднуется каждый годно День работников прокуратуры именно в эту дату.

Сердцевина современной прокуратуры Украины ‒ в первую очередь, Офис генерального прокурора. Именно на него, согласно Конституции и законам Украины, возложены обязанности выполнять обвинительную и представительскую функции (равно как и на областные прокуратуры и прочие подчиненные им органы).

День прокуратуры Украины поздравления

В день профессионального праздника принято награждать сотрудников премиями, внеочередными званиями, памятными подарками, грамотами, благодарностями, правительственными наградами. Но есть и иные способы поздравления ‒ тоже весьма приятные. К примеру, поздравления с днем прокуратуры в прозе и в стихах.

К примеру:

Смелые стражи законности и порядка! От всей души, сердца и прочих полезных внутренностей позвольте поздравить вас с Днем работника прокуратуры! Закон и законность — это ведь не просто на улице натянутые канаты, чтоб останавливать прохожих среди дороги. Это вещи, без которых невозможна нормальная жизнь в нашей стране. Пускай и на работе, и дома (в семейном кругу) царствует благополучие, достаток и счастье. А родные/близкие всегда заряжают вас на новые трудовые подвиги.

***

Нет серьезнее структуры,

И не пробуй отыскать.

Служащих прокуратуры

Нынче будем поздравлять.

Пожелаем вам успехов,

Не бояться никого

И стоять всегда на страже

Только долга своего.

Достижения всех целей

И всегда успешных дел,

Навредить чтоб не смогли вам

Даже те, кто вдруг хотел.

***

Здоровья желаю, терпения,

В работе успеха, везения,

Еще долголетья, любви,

Отсутствия бед на пути.

Желаний любых исполнения

Всех-всех просто, без исключения.

Пусть дарят на отдых бесплатные туры

В день работников прокуратуры.

***

Дорогие работники прокуратуры. Пусть на вашем пути при галстуке с портфелем ожидает успех, пусть все дела спорятся. И, какие бы личности не попадались вас на пути — пускай любовь и покой всегда берут верх над океаном безразличия. От всей души ‒ с Днем работника прокуратуры!

Поздравление с днем прокуратуры открытки

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