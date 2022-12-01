День прокуратуры Украины 2022: поздравления в стихах, в прозе и в открытках

День прокуратуры ‒ 1 декабря в Украине работники прокурорских структур отмечают свой профессиональный праздник.
День прокуратуры Украины 2022
В Украине прокуратура как самостоятельная структура была запущена 1 декабря 1991 года ‒ буквально через несколько месяцев после того, как наша страна стала независимой. Собственно, с тех пор и вот уже больше 30 лет в Украине празднуется каждый годно День работников прокуратуры именно в эту дату.
Сердцевина современной прокуратуры Украины ‒ в первую очередь, Офис генерального прокурора. Именно на него, согласно Конституции и законам Украины, возложены обязанности выполнять обвинительную и представительскую функции (равно как и на областные прокуратуры и прочие подчиненные им органы).
День прокуратуры Украины поздравления
В день профессионального праздника принято награждать сотрудников премиями, внеочередными званиями, памятными подарками, грамотами, благодарностями, правительственными наградами. Но есть и иные способы поздравления ‒ тоже весьма приятные. К примеру, поздравления с днем прокуратуры в прозе и в стихах.
К примеру:
Смелые стражи законности и порядка! От всей души, сердца и прочих полезных внутренностей позвольте поздравить вас с Днем работника прокуратуры! Закон и законность — это ведь не просто на улице натянутые канаты, чтоб останавливать прохожих среди дороги. Это вещи, без которых невозможна нормальная жизнь в нашей стране. Пускай и на работе, и дома (в семейном кругу) царствует благополучие, достаток и счастье. А родные/близкие всегда заряжают вас на новые трудовые подвиги.
***
Нет серьезнее структуры,
И не пробуй отыскать.
Служащих прокуратуры
Нынче будем поздравлять.
Пожелаем вам успехов,
Не бояться никого
И стоять всегда на страже
Только долга своего.
Достижения всех целей
И всегда успешных дел,
Навредить чтоб не смогли вам
Даже те, кто вдруг хотел.
***
Здоровья желаю, терпения,
В работе успеха, везения,
Еще долголетья, любви,
Отсутствия бед на пути.
Желаний любых исполнения
Всех-всех просто, без исключения.
Пусть дарят на отдых бесплатные туры
В день работников прокуратуры.
***
Дорогие работники прокуратуры. Пусть на вашем пути при галстуке с портфелем ожидает успех, пусть все дела спорятся. И, какие бы личности не попадались вас на пути — пускай любовь и покой всегда берут верх над океаном безразличия. От всей души ‒ с Днем работника прокуратуры!
Поздравление с днем прокуратуры открытки
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