День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

День памяти жертв Голодомора 2021 /УНИАН/ua.depositphotos.com/

Ежегодно в Украине чтят память людей, чьи жизни унес искусственный голод. День памяти жертв Голодомора отмечается каждую четвертую субботу ноября и в 2021 году выпадает на 27 число.

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Эта памятная трагическая дата была установлена указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. День памяти жертв Голодомора призван напомнить о человеческих жертвах. По разным данным Голодомор 1932-33 годов забрал жизни от 4,5 до 10 миллионов украинцев.

В ХХ веке политика коллективизации советской власти привела к трем периодам голода в Украине: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 гг. Советский Союз не признавал факт гибели миллионов украинцев от искусственного голода. Однако после 1991 года, с обретением независимости стали доступны архивные документы и свидетельства очевидцев. На этом основании Голодомор был признан геноцидом украинского народа в 23 странах мира.

День памяти жертв Голодомора – мероприятия

Традиционно в этот день в 12:00 устраивают общенациональную минуту молчания, чтобы почтить память миллионов умерших. В церквях проводятся богослужения, а в музеях выставки и мероприятия, которые освещают эту печальную страницу украинской истории.

Ежегодно в День памяти жертв Голодомора проводится акция "Зажги свечу памяти". Сотни свечей памяти одновременно зажигают у мемориала жертв голодомора в Киеве и других городах по всей стране.

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