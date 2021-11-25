День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

Искусственный голод 1932-33 годов забрал жизни от 4,5 до 10 миллионов украинцев.
Ежегодно в Украине чтят память людей, чьи жизни унес искусственный голод. День памяти жертв Голодомора отмечается каждую четвертую субботу ноября и в 2021 году выпадает на 27 число.
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Эта памятная трагическая дата была установлена указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. День памяти жертв Голодомора призван напомнить о человеческих жертвах. По разным данным Голодомор 1932-33 годов забрал жизни от 4,5 до 10 миллионов украинцев.
В ХХ веке политика коллективизации советской власти привела к трем периодам голода в Украине: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 гг. Советский Союз не признавал факт гибели миллионов украинцев от искусственного голода. Однако после 1991 года, с обретением независимости стали доступны архивные документы и свидетельства очевидцев. На этом основании Голодомор был признан геноцидом украинского народа в 23 странах мира.
День памяти жертв Голодомора – мероприятия
Традиционно в этот день в 12:00 устраивают общенациональную минуту молчания, чтобы почтить память миллионов умерших. В церквях проводятся богослужения, а в музеях выставки и мероприятия, которые освещают эту печальную страницу украинской истории.
Ежегодно в День памяти жертв Голодомора проводится акция "Зажги свечу памяти". Сотни свечей памяти одновременно зажигают у мемориала жертв голодомора в Киеве и других городах по всей стране.
Факты о Голодоморе:
- Сталинский закон об охране государственного имущества в 1932 году в народе был известен как "закон о пяти колосках". В первый месяц его действия было расстреляно более 250 человек.
- Голод в Украине 1932-33 годов длился 22 месяца. В этот время Советский Союз отказывался от помощи других государств и не разрешал голодающим украинцам покидать пределы страны.
- По данным историков, весной 1933 года каждую минуту от голода умирало 20 человек, каждый час – 1000, каждый день – более 25 тысяч человек….