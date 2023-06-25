День памяти Майкла Джексона: 9 сумасшедших фактов про Короля поп-музыки

Удивительные истории про не менее удивительного Майкла Джексона достойны отдельных воспоминаний.

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Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

25 июня 2009 в 50 лет ушел из жизни человек-легенда, один из самых титулованных артистов всех времен и народов, Король поп-музыки Майкл Джексон.

Кто-то считает, что он все еще жив, и вместе с Элвисом Пресли скрывается от поклонников на райских островах. Так или иначе, уже 14 лет мир находится в скорби по артисту, который и после своего ухода остается влиятельной фигурой мировой культуры.

Личность Майкла Джексона и в наше время окутана тайнами и слухами. В день памяти экстраординарного артиста Главред расскажет несколько любопытных фактов о нем.

1. На ранчо Майкла Джексона жили необычные питомцы. Например, две ламы по имени Лола и Луис. Артист был настолько привязан к животным, что даже ездил с ними на свою звукозаписывающую студию в Лос-Анджелесе. Также у него был шимпанзе по имени Бабблс.

2. В 1984 году, на съемках для рекламы Pepsi, волосы (тогда Король поп-музыки носил афро) загорелись, после чего певец стал лысеть и был вынужден постоянно носить парики. Поговаривают, что для более естественного вида парика и маскировки лысины, Джексон даже делал татуаж вдоль линии роста волос.

3. Несмотря на то, что Король всегда был худощавым, он очень любил фастфуд. Больше всего - мексиканскую еду.

4. Считается, что Майкл Джексон оставил после своей смерти миллион долларов штрафа за просроченные книги - он брал их в библиотеках, но забывал возвращать. Любовь к литературе у певца началась еще в детстве, а в его личной библиотеке с временем набралось более 10 тыс. книг.

5. Майкл Джексон умер в 2009 году, но его жизнь могла оборваться раньше - 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре, который был уничтожен в результате терактов Аль-Каиды, у него была назначена деловая встреча. Но певец проспал, опоздал на самолет и встречу отменил. Позже он заявлял что жизнь тогда ему спасла мама - накануне вечером они заболтались по телефону, поэтому артист не встал вовремя.

6. Король поп-музыки попадал 39 раз в Книгу рекордов Гиннесса и был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира - в 1998 и в 2003 годах. За свою жизнь на благотворительность Джексон потратил более 500 млн. долларов.

7. Также у него был "Оскар". Правда, певец его приобрел - ему принадлежала статуэтка Дэвида Селзника за фильм "Унесенные ветром" (1939).

8. Джексон считается классическим представителем мужчины с синдромом Питера Пэна, который отказывается взрослеть. Иронично, но певец проходил пробы на роль Питера Пэна в фильме "Капитан Крюк" (1991). Также он был поклонником Человека-паука и мечтал когда-то сыграть супергероя в одной из экранизаций комикса.

9. Артист был известен своей хореографией, однако мало кто знает, что он также был мастером боевых искусств: Майкл Джексон имел черный пояс по карате, который получил в 90-ых в Японии.

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