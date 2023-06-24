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День НЛО: 5 небанальных фильмов про пришельцев, которые покорят даже скептиков

Анна Подгорная
24 июня 2023, 07:00
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Поиск внеземных цивилизаций с конца 40-ых годов для многих стал делом чести. Праздник для тех, кто верит в НЛО, предлагаем отметить качественным кино.
24 июня - день НЛО
24 июня - День НЛО / коллаж: Главред, фото: pexels.com

24 июня 1947 года состоялось первое официальное объявление про НЛО - пилот и бизнесмен Кеннет Арнольд во время полета над Каскадными горами (штат Вашингтон) заметил 9 неопознанных летающих объектов, которые летели, как "пущенное по воде блюдце".

Многочисленные интервью Арнольда не нашли подтверждения у спецслужб США, однако породили повышенный интерес к НЛО. Также благодаря Кеннету появился термин "летающая тарелка". С 1947 года 24 июня считают одним из Дней НЛО (второй празднуют 2 июля), и называют отправной точкой для повышенного интереса ученых и аматоров к внеземным цивилизациям.

В День НЛО Главред предлагает посмотреть фильмы про пришельцев - подборка получилась пестрой и разнообразной.

Марс атакует! (1996)

Политическая сатира, черный юмор на грани абсурда, перестрелки и карикатурные марсиане - на фоне попыток Марса захватить Землю разворачивается немало любопытных историй. Каким будет первый близкий контакт с пришельцами? Будьте уверены, он превзойдет ваши ожидания.

Люди в черном (1997)

Научно-фантастический комедийный боевик в котором режиссеры задаются вопросом: а что если бы пришельцы мирно сосуществовали с землянами? Такая интеграция оказывается достаточно успешной, пока на Землю не прилетают инопланетные злодеи - они охотятся на артефакт, который может уничтожить всю планету. Чтобы этого не допустить, за дело берутся Люди в черном - секретные агенты, которые знают про пришельцев все.

Ковбои против Пришельцев (2011)

Да-да, вы не ослышались. Фантастический вестерн предлагает вам погрузиться в атмосферу Дикого запада, который терроризируют злобные инопланетные существа. Главный герой - изгой, которому предстоит доказать, что он достоин уважения. Значительного веса в обществе ему прибавляет браслет, который оказывается смертельным оружием против пришельцев.

Обливион (2013)

Остатки человечества перебрались на космическую станцию после того, как 60 лет назад инопланетяне атаковали и разрушили Землю. Теперь она непригодна для жизни, и ее используют лишь для трансформации воды в энергию. Джек отвечает за то, чтобы станции по переработке оставались исправными. Во время очередной вылазки на опасную Землю он спасает девушку, которая уже давно приходит ему во снах. Она становится причиной того, что привычная жизнь Джека стремительно начинает рушиться.

Край света (2019)

Классический подростковый фильм про взросление в один миг, с вторжением пришельцев на землю, превращается в качественное научно-фантастическое приключение, в котором юным героям предстоит, ни много ни мало, спасти весь мир.

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