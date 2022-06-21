День летнего солнцестояния: самый длинный день в году, традиции и обряды

День летнего солнцестояния - картинки в этот праздник бывают очень зрелищными / ua.depositphotos.com

21 июня день летнего солнцестояния - самый длинный день в году и самая короткая ночь.

Сутки, в которые, как сказали древние греки, бог солнца Гелиос на своей колеснице загоняет далеко и глубоко Никту, - богиню ночи.

Если же отвлечься от мифологии и обратиться к науке астрономии, то солнцестояние - штука совершенно особая. Она бывает, конечно, намного чаще, чем, скажем солнечное или лунное затмение, но тоже нечасто - два раза в год всего лишь. Соответственно - день летнего солнцестояния и день зимнего.

День летнего солнцестояния картинки празднования у разных народов

Этот праздник, ясное дело, отмечали издавна и у разных народов. Когда-то, в те времена, когда Владимир Ясно Солнышко еще не порубил языческих идолов и не скинул их в реку, славяне именно в такой день отмечали праздник Ивана Купалы (а предки нынешних финнов и латышей - праздник Юханнуса и у Лиго соответственно). Правда, вряд ли, конечно, в те времена славного язычества звучало поздравление "С днем солнцестояния!".

Ну и с течением времени, конечно, эти два праздника разошлись во времени - свою лепту тут внес и христианский календарь. Так что теперь Ивана Купала (верней, уже по новой версии - Иоанна Крестителя) празднуют 7 июля, а 21 июня - день летнего солнцестояния.

День летнего солнцестояния 2022 картинки праздника - что можно делать

Любой, человек, который более-менее следит за календарем народных праздников, знает - есть четкий список занятий разрешенных. Так вот, если хотите поздравить солнце с днем летнего солнцестояния, то нужно:

строго в кругу любимой семьи заняться готовкой - и стряпать, к примеру, блюда, которые любят все домашние.

если чувствуете зуд новых действий, то можно попробовать освоить какое-то новое занятие - но, при этом, обязательно постараться забыть все старые обиды.

ранним утром можно загадать желание - самое сокровенное. Но, чтобы оно исполнилось, нужно быть в неплохой спортивной форме - ибо придется до того, как солнце зайдет, перелезать через дюжину заборов (причем разных - один и тот же двенадцать раз не подойдет).

Прикольные картинки день летнего солнцестояния - чего нельзя делать

Но есть и список занятий, запрещенных в этот день:

Запомните - незачем злиться, лучше делиться светлыми эмоциями и веселиться. Опять же - в тесном семейном кругу. И никаких ссор, никаких криков.

Не носите черную одежду ни в коем случае. Лучше всего одеться в что-то светлое и яркое. По обыкновению, в такой день солнце жарит немилосердное - и в светлом наряде будет гораздо легче, чем в черном.

Никаких гаданий. Вообще, в принципе и так далее. Солнце не любит такого. Оно всегда знаменовало собой жизнь и свет, а не мрак и всякие мистические штучки

Летнее солнцестояние 2022

Ну и, как говорят сведущие в таких вещах люди - то есть астрологи - в 2022 году 21 июня ожидается, что Луна с Юпитером сольются в единении. А это, ясное дело, штука, которая запустит только хорошие тенденции во всем - и в мире, и в жизни людей. Как минимум вплоть до зимы 2022, точнее – до зимнего солнцестояния 21 декабря