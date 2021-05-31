31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок

Какие праздники отмечаются сегодня, 31 мая, приметы дня и кого поздравлять в этот день – выяснил Главред.
31 мая праздник светлый. Это Всемирный день блондинок 2021.
В День блондинок поздравления принимают редкие красавицы. Причем редкие - и в буквальном смысле тоже. С каждым годом детей-блондинов рождается все меньше. И, по прогнозу ученых, последний ребенок-блондин родится в 2202 году.
Народный праздник 31 мая: приметы и что нельзя делать
По народному календарю чествуются Семь дев: они погибли за веру в 4 веке.
Приметы дня запрещают любые перемены:
- нельзя менять работу;
- чинить обувь и одежду;
- покупать что-то новое;
- стричь волосы и ногти;
- отказывать в помощи тем, кто слабее или ниже по положению.
В былые времена этот праздник считался девичьим днем.
31 мая: именины и кого поздравлять
Сегодня самое время поздравить обладательниц светлых шевелюр с Днем блондинок 2021.
Заодно 31 мая отмечается День ангела Юлии по церковному календарю.
Читайте такжеДень Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
День блондинок: поздравления
4 смс - 207 символов:
Поздравляю с Днем блондинок!
В жизни ярких вечеринок.
Чтоб легко все получалось
И что хочешь, чтоб сбывалось.
Чтоб капризы выполняли
И подарки покупали.
Не толстеть, чтобы от торта
Много ездить по курортам.
***
Светлые головы – это блондинки.
Словно с журнальной сбежали картинки,
Яркие, смелые и откровенные –
Смогут весь мир подчинить, наверное.
Казаться чуть глупой – оружие умных,
Казаться смешной – оружие мудрых,
Казаться чуть слабой – оружие сильных –
Есть весь арсенал у самых красивых.
***
4 смс - 232 символа:
Всех обладательниц шикарных белокурых волос поздравляем с их днем. Пусть ценят вас не только за привлекательную внешность, но и креативность, жизнерадостность, индивидуальность, светлую, умную голову. Счастья вам, дорогие блондинки!
***
Весь мир сегодня для блондинок,
Им все теперь разрешено!
Побольше было чтоб искринок
В глазах! Вы слаще, чем вино!
Вы женщины, каких так мало,
Природа праздник создала!
В вас и призыв и вызов тайный,
Такие, девушки, дела!
***
3 смс - 172 символа:
Поздравляем с Днем блондинок! Пусть меньше про Вас сочиняют анекдотов, а больше любят, холят, лелеют. Пусть жизнь будет легкой и счастливой, все получается просто и быстро.