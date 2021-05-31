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31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок

31 мая 2021, 06:01

Какие праздники отмечаются сегодня, 31 мая, приметы дня и кого поздравлять в этот день – выяснил Главред.

  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети
  • День блондинок – картинки
    День блондинок – картинки Соцсети

31 мая праздник светлый. Это Всемирный день блондинок 2021.

В День блондинок поздравления принимают редкие красавицы. Причем редкие - и в буквальном смысле тоже. С каждым годом детей-блондинов рождается все меньше. И, по прогнозу ученых, последний ребенок-блондин родится в 2202 году.

Народный праздник 31 мая: приметы и что нельзя делать

По народному календарю чествуются Семь дев: они погибли за веру в 4 веке.

Приметы дня запрещают любые перемены:

  • нельзя менять работу;
  • чинить обувь и одежду;
  • покупать что-то новое;
  • стричь волосы и ногти;
  • отказывать в помощи тем, кто слабее или ниже по положению.

В былые времена этот праздник считался девичьим днем.

31 мая: именины и кого поздравлять

Сегодня самое время поздравить обладательниц светлых шевелюр с Днем блондинок 2021.

Заодно 31 мая отмечается День ангела Юлии по церковному календарю.

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День блондинок: поздравления

4 смс - 207 символов:

Поздравляю с Днем блондинок!

В жизни ярких вечеринок.

Чтоб легко все получалось

И что хочешь, чтоб сбывалось.

Чтоб капризы выполняли

И подарки покупали.

Не толстеть, чтобы от торта

Много ездить по курортам.

День блондинок Открытки и картинки мерцающие анимационные блестящие GIF

***

Светлые головы – это блондинки.

Словно с журнальной сбежали картинки,

Яркие, смелые и откровенные –

Смогут весь мир подчинить, наверное.

Казаться чуть глупой – оружие умных,

Казаться смешной – оружие мудрых,

Казаться чуть слабой – оружие сильных –

Есть весь арсенал у самых красивых.

***

4 смс - 232 символа:

Всех обладательниц шикарных белокурых волос поздравляем с их днем. Пусть ценят вас не только за привлекательную внешность, но и креативность, жизнерадостность, индивидуальность, светлую, умную голову. Счастья вам, дорогие блондинки!

Всемирный день Блондинок открытки GIF-картинки бесплатно

***

Весь мир сегодня для блондинок,

Им все теперь разрешено!

Побольше было чтоб искринок

В глазах! Вы слаще, чем вино!

Вы женщины, каких так мало,

Природа праздник создала!

В вас и призыв и вызов тайный,

Такие, девушки, дела!

***

3 смс - 172 символа:

Поздравляем с Днем блондинок! Пусть меньше про Вас сочиняют анекдотов, а больше любят, холят, лелеют. Пусть жизнь будет легкой и счастливой, все получается просто и быстро.

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