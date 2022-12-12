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День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабря

12 декабря 2022, 18:03
Как правильно почтить память одного из самых преданных апостолов Иисуса Христа, который также является покровителем Украины.
День Андрея Первозванного
День Андрея Первозванного - поздравления с Днем ангела Андрея / ua.depositphotos.com, pixabay.com

13 декабря отмечается День Андрея. В славянский традициях это - мистический праздник, когда молодежь гадает на возлюбленных, а старшее поколение пытается предсказать погоду на год грядущий.

Согласно православному церковному календаря 13 декабря чтут память апостола Андрея, которого из-за хронологического первенства в призыве Иисусом Христов, называют Первозванным.

В миру Андрей был братом Симона (апостола Петра), и занимался рыбной ловлей. Однако еще в юности он решил посвятить себя Богу и до конца дней своих хранил целомудрие.

Андрей Первозванный был ближайшим учеником Иоанна Крестителя. Принял мученическую смерть через распятие на косом кресте (Андреевский крест). При жизни совершил множество чудес, среди которых был целый ряд воскрешений.

Апостол Андрей считается святым покровителем Украины, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии, а также моряков и рыбаков. 13 декабря, в день его памяти, с именинами принято поздравлять мужчин по имени Андрей, с праздником - всех, кто связан с рыбным промыслом и тех, кому вы хотите подарить божественную защиту и благословение.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного 2022 - открытки и картинки

  • 13 декабря – поздравления с Днем Андрея
    13 декабря – поздравления с Днем Андрея Соцсети
  • 13 декабря – поздравления с Днем Андрея
    13 декабря – поздравления с Днем Андрея Соцсети
  • 13 декабря – поздравления с Днем Андрея
    13 декабря – поздравления с Днем Андрея Соцсети
  • 13 декабря – поздравления с Днем Андрея
    13 декабря – поздравления с Днем Андрея Соцсети
  • 13 декабря – поздравления с Днем Андрея
    13 декабря – поздравления с Днем Андрея Соцсети
  • 13 декабря – поздравления с Днем Андрея
    13 декабря – поздравления с Днем Андрея Соцсети

13 декабря - День Андрея Первозванного: поздравления в стихах и прозе

В светлый праздник апостола Андрея Первозванного сердечно поздравляем всех! Дай вам Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Желаем мудрости в поступках и пусть ваши молитвы будут услышаны!

***

Пусть принесет Святой Андрей

Здоровье, силы и терпение,

Чтоб все мечты сбылись скорей,

Надежды, планы и стремления!

Желаю верить и любить,

Шагать вперед своим путем

И всем вокруг добро дарить,

И наслаждаться каждым днем!

***

Желаю светлой радости, взаимной любви, крепкой веры и неумирающей надежды в светлый праздник, День Андрея Первозванного. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы - исполнены. Благословения вам и процветания!

***

С Днем Андрея Первозванного!

Желаю вам всего желанного,

Чтоб все исполнились мечты,

Чтоб согревались вы в любви.

Чтоб обходили беды стороною,

Чтоб жизнь была окутана покоем.

Чтобы прозрачны были небеса,

И защищал Святой Андрей всегда!

***

Пусть святой праздник, День Андрея Первозванного, истинной силой духа, благородством и мудростью наполнит ваши сердца. Пусть яркий свет его озаряет души, дарует тихую радость и всегда хранит вашу веру.

***

Андрея Первозванного

Сегодня отмечаем,

Я вам добра и радости

От всей души желаю.

Пускай Святой от горестей

И бед оберегает,

И в душах веру вашу

Всегда пусть укрепляет.

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