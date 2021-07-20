День ангела сегодня 20 июля: именинники по церковному календарю

День ангела 20 июля / 1zoom.ru

День 20 июля богат красивыми и необычными мужскими именами. Также именины в этот день отмечают Евдокия и Ефросиния. Не забудьте поздравить родных и близких, а также присмотреться к имени ребенка. Ранее мы уже писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в августе 2021.

День ангела 20 июля: мужские имена

Акакий – греческое имя, в переводе означает "незлобливый", "не делающий зла". Характеристика имени: трудолюбие, преданность, верность, доброта, проницательность, сила воли.

– греческое имя, в переводе означает "незлобливый", "не делающий зла". Характеристика имени: трудолюбие, преданность, верность, доброта, проницательность, сила воли. Герман – древнегреческое имя, которое означает "воин", "дружинник". Характеристика имени: самодостаточность, сдержанность, умиротворенность, целеустремленность, трудолюбие, общительность.

– древнегреческое имя, которое означает "воин", "дружинник". Характеристика имени: самодостаточность, сдержанность, умиротворенность, целеустремленность, трудолюбие, общительность. Лукьян – древнеримское имя, произошедшее от римского родового прозвища "Lucianus", что означает "свет", "светлый". Характеристика имени: любознательность, целеустремленность, настойчивость, вспыльчивость.

– древнеримское имя, произошедшее от римского родового прозвища "Lucianus", что означает "свет", "светлый". Характеристика имени: любознательность, целеустремленность, настойчивость, вспыльчивость. Остап – древнегреческое имя – "твердо стоящий", "твердый", "неизменный", "стойкий". Характеристика имени: лидерские качества, упрямство, эмоциональность, трудолюбие, аккуратность.

– древнегреческое имя – "твердо стоящий", "твердый", "неизменный", "стойкий". Характеристика имени: лидерские качества, упрямство, эмоциональность, трудолюбие, аккуратность. Павел – имя латинского происхождения, означает "маленький", "малыш". Характеристика имени: добродушне, отзывчивость, рисковость, целеустремленность, талант, щедрость.

– имя латинского происхождения, означает "маленький", "малыш". Характеристика имени: добродушне, отзывчивость, рисковость, целеустремленность, талант, щедрость. Фома - имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец". Характеристика имени: самостоятельность, спокойствие, уравновешенность, стойкость, сила духа.

Именины 20 июля: женские имена