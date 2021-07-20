УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

День ангела сегодня 20 июля: именинники по церковному календарю

20 июля 2021, 05:28

Не забудьте поздравить родных или знакомых

День Ангела сегодня 20 июля: именинники по церковному календарю
День ангела 20 июля / 1zoom.ru

День 20 июля богат красивыми и необычными мужскими именами. Также именины в этот день отмечают Евдокия и Ефросиния. Не забудьте поздравить родных и близких, а также присмотреться к имени ребенка. Ранее мы уже писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в августе 2021.

День ангела 20 июля: мужские имена

  • Акакий – греческое имя, в переводе означает "незлобливый", "не делающий зла". Характеристика имени: трудолюбие, преданность, верность, доброта, проницательность, сила воли.
  • Герман – древнегреческое имя, которое означает "воин", "дружинник". Характеристика имени: самодостаточность, сдержанность, умиротворенность, целеустремленность, трудолюбие, общительность.
  • Лукьян – древнеримское имя, произошедшее от римского родового прозвища "Lucianus", что означает "свет", "светлый". Характеристика имени: любознательность, целеустремленность, настойчивость, вспыльчивость.
  • Остап – древнегреческое имя – "твердо стоящий", "твердый", "неизменный", "стойкий". Характеристика имени: лидерские качества, упрямство, эмоциональность, трудолюбие, аккуратность.
  • Павел – имя латинского происхождения, означает "маленький", "малыш". Характеристика имени: добродушне, отзывчивость, рисковость, целеустремленность, талант, щедрость.
  • Фома - имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец". Характеристика имени: самостоятельность, спокойствие, уравновешенность, стойкость, сила духа.

Читайте такжеКогда День Крещения Руси 2021: дата и история праздника

Именины 20 июля: женские имена

  • Евдокия – с древнегреческого "благоволение". Характеристика имени: открытость, дружелюбие, чувствительность, эмоциональность, восприимчивость, красноречивость, впечатлительность.
  • Ефросиния – имя пришло из Древней Греции и означает "благомыслящая". Характеристика имени: рассудительность, мечтательность, любовь к творчеству, общительность, трудолюбие, искренность.
имена День ангела
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцомВ Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцом Тяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах ЗападаТяжелая цена для Украины и предательство Меркель: Арестович объявил об опасных планах Запада "Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортахТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах "Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине

Последние новости

05:28

Сделка Запада с РФ и сотрудничество Украины с Китаем: Арестович объяснил свое резкое заявление

05:28

День ангела сегодня 20 июля: именинники по церковному календарю

04:37

Почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами и чем это грозит

04:19

Гороскоп на сегодня 20 июля: кому следует опасаться обмана, а кого ждет влюбленность

03:50

Три вида стрелок для глаз, которые никогда не выйдут из моды, и подарят взгляд Мэрилин Монро Видео

Реклама
03:02

Ученые нашли необычную и полезную замену овсянке Видео

02:26

Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога

01:39

Медики рассказали, как определить опасное повышение уровня сахара в крови Видео

01:28

Ученые выяснили, когда лучше заниматься спортом - утром или вечером

01:27

Подготовка аншлюса: эксперт оценил скандальную статью Путина об Украине Видео

19 июля, понедельник
23:58

Названы 7 продуктов, от которых нужно отказаться перед сном Видео

23:23

США и Германия договорились о соглашении по Северному потоку-2 - Reuters Видео

23:22

Где сесть, чтобы избежать укачивания и шесть способов лечения Видео

23:06

Заворотнюк заразилась коронавирусом во время посещения оккупированного Крыма

23:02

Автомобильный газ продолжает дорожать: почему и насколько еще взлетит цена на топливо Видео

22:57

Снижает риск преждевременной смерти на 24%: врачи назвали полезный протеин Видео

22:55

Будет еще хуже: украинцев предупредили о новом потопе Видео

22:17

Разбита голова и сломана нога: в киевском ТЦ витрина рухнула на 4-летнего ребенка

22:15

Россия в огне: пожары в Якутии видны даже из космоса Видео

22:14

Что может вызвать ложноположительный тест на беременность: шесть причин Видео

Реклама
21:32

Внедорожник разорвало на части: под Одессой в страшной аварии погиб чиновник Видео

21:31

"Операция прошла успешно": в Днепре хирурги чудом спасли беременную девушку

21:08

Победительница Холостяка наконец вышла замуж за своего избранника

21:06

Опасность штамма Дельта в Украине: в Минздраве объявили об инициативе по новому коронавирусу Видео

20:59

"Невакцинированные от COVID-19 по прибытию в Украину из-за границы уйдут на самоизоляцию" - Минздрав Видео

20:43

В Украину ворвется резкое похолодание до +11 Видео

20:37

Украина в ЕС или нападение России: Зеленский резко призвал Европу сделать решающий шаг

20:26

Гороскоп удачи: узнайте свое самое успешное время суток Видео

20:14

В Херсонской области аномальная жара: садоводы досрочно собирают урожай Видео

19:52

Долгожители "голубой зоны" назвали свои четыре утренние привычки Видео

19:41

Самый мощный стимул для реформ: Украина, Грузия и Молдова объявили о заявках по вступлению в ЕС

19:37

Тиктокеры, разгромившие квартиру на Печерске, предстанут перед судом: им светит до 5 лет

19:35

От авто ничего не осталось: в Ивано-Франковской области погиб в ужасном ДТП украинский футболист Видео

18:52

Позитив признался, зачем ему развал группы Время и Стекло

18:49

Приметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

18:44

Газовый кризис в Европе: Газпром взвинтит поставки топлива по ГТС Украины Видео

18:34

Названы самые ранние признаки диабета: на что обязательно обратить внимание Видео

18:25

На рынке электроэнергии хотят ввести профили потребления: что это значит

18:18

"Дельта" в Украине: инфекционист назвала наибольшие риски штамма для украинцев Видео

18:17

Почти как в Германии: на Закарпатье из-за наводнения вода все сметает на своем пути Фото Видео

Реклама
17:54

В Днепре собака по среди улицы набросился на прохожую и разодрала лицо Видео

17:35

Почти 75% украинцев рвутся в Евросоюз: КМИС показал, как выглядел бы референдум по Европе

17:32

"Украина развернется на Восток": в МИД ответили на скандальное заявление Арестовича Видео

17:31

"В еб**ло дать, бл*": в Днепре девушки-подростки делили парня дракой Видео

17:29

Врачи рассказали, почему нельзя спать после обеда Видео

17:13

Пенсии в Украине пересчитают: какие выплаты будут получать пенсионеры Видео

17:00

Мама отвлеклась, чтобы собрать на берегу вещи: в Житомирской области утонул 6-мальчик

16:58

"Правовой маразм": эксперт оценил вызов СБУ Шойгу в Мариуполь

16:46

Из-за ливней киевский туалет "взял в заложники" тройку людей

16:42

Звезда Сумерек Кристен Стюарт вышла замуж - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять