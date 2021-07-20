День ангела сегодня 20 июля: именинники по церковному календарю

Не забудьте поздравить родных или знакомых
День 20 июля богат красивыми и необычными мужскими именами. Также именины в этот день отмечают Евдокия и Ефросиния. Не забудьте поздравить родных и близких, а также присмотреться к имени ребенка. Ранее мы уже писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в августе 2021.
День ангела 20 июля: мужские имена
- Акакий – греческое имя, в переводе означает "незлобливый", "не делающий зла". Характеристика имени: трудолюбие, преданность, верность, доброта, проницательность, сила воли.
- Герман – древнегреческое имя, которое означает "воин", "дружинник". Характеристика имени: самодостаточность, сдержанность, умиротворенность, целеустремленность, трудолюбие, общительность.
- Лукьян – древнеримское имя, произошедшее от римского родового прозвища "Lucianus", что означает "свет", "светлый". Характеристика имени: любознательность, целеустремленность, настойчивость, вспыльчивость.
- Остап – древнегреческое имя – "твердо стоящий", "твердый", "неизменный", "стойкий". Характеристика имени: лидерские качества, упрямство, эмоциональность, трудолюбие, аккуратность.
- Павел – имя латинского происхождения, означает "маленький", "малыш". Характеристика имени: добродушне, отзывчивость, рисковость, целеустремленность, талант, щедрость.
- Фома - имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец". Характеристика имени: самостоятельность, спокойствие, уравновешенность, стойкость, сила духа.
Читайте такжеКогда День Крещения Руси 2021: дата и история праздника
Именины 20 июля: женские имена
- Евдокия – с древнегреческого "благоволение". Характеристика имени: открытость, дружелюбие, чувствительность, эмоциональность, восприимчивость, красноречивость, впечатлительность.
- Ефросиния – имя пришло из Древней Греции и означает "благомыслящая". Характеристика имени: рассудительность, мечтательность, любовь к творчеству, общительность, трудолюбие, искренность.
Автор: Елена Стронг