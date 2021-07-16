День  ангела 16 июля: как назвать ребенка по церковному календарю

День ангела 16 июля 2021 / pinterest.com

День 16 июля радует разнообразием красивых мужских имен. Согласно святкам, день ангела сегодня отмечают Константин, Марк, Иван, Демид. С календарем церковных праздников на август 2021 можно ознакомиться в нашем материале.

Именины 16 июля: мужские имена

Александр – имя пришло из Греции и означает "защищающий людей". Характеристика имени: лидерство, рассудительность, смелость, трудолюбие, амбициозность, общительность.

– имя пришло из Греции и означает "защищающий людей". Характеристика имени: лидерство, рассудительность, смелость, трудолюбие, амбициозность, общительность. Анатолий – в переводе с греческого означает "восточный" или "восход солнца". Характеристика имени: решительность, открытость, щедрость, доброжелательность, задумчивость.

– в переводе с греческого означает "восточный" или "восход солнца". Характеристика имени: решительность, открытость, щедрость, доброжелательность, задумчивость. Василий – с греческого Василий переводится как "царственный". Характеристика имени: активность, лидерские качества, принципиальность, дружелюбность, самоуверенность, общительность.

– с греческого Василий переводится как "царственный". Характеристика имени: активность, лидерские качества, принципиальность, дружелюбность, самоуверенность, общительность. Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец". Характеристика имени: принципиальность, смелость, сила воли, расчетливость, справедливость.

– имя греческого происхождения, означает "земледелец". Характеристика имени: принципиальность, смелость, сила воли, расчетливость, справедливость. Герасим – греческое имя – "уважаемый", "чтимый", "старший". Характеристика имени: доброта, упрямство, честность, эмоциональность.

– греческое имя – "уважаемый", "чтимый", "старший". Характеристика имени: доброта, упрямство, честность, эмоциональность. Демид – имя греческого происхождения, образовалось от имени Диомед, - "мысль бога", "забота бога". Характеристика имени: трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, расчетливость, хитрость.

– имя греческого происхождения, образовалось от имени Диомед, - "мысль бога", "забота бога". Характеристика имени: трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, расчетливость, хитрость. Иван – имя древнееврейского - "Бог смилостивился, помиловал". Характеристика имени: оптимистичность, щедрость, честность, доброта, порывистость, хитрость, спонтанность, общительность и коммуникабельность, веселый нрав, надежность и ответственность.

– имя древнееврейского - "Бог смилостивился, помиловал". Характеристика имени: оптимистичность, щедрость, честность, доброта, порывистость, хитрость, спонтанность, общительность и коммуникабельность, веселый нрав, надежность и ответственность. Константин – латинское имя – "постоянный, стойкий". Характеристика имени: искренность, открытость, оригинальность мышления, целеустремленность, сдержанность.

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Марк – имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и бога войны. Характеристика имени: сила характера, тщеславие, эрудиция, общительность, аккуратность, постоянство, целеустремленность, сдержанность.

– имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и бога войны. Характеристика имени: сила характера, тщеславие, эрудиция, общительность, аккуратность, постоянство, целеустремленность, сдержанность. Михаил – древнееврейское имя - "Богу подобный", "кто как Бог", "тот, кто подобен Богу". Характеристика имени: добродушие, честность, мужество, скрытность, ранимость, хитрость, щедрость, самолюбие.

– древнееврейское имя - "Богу подобный", "кто как Бог", "тот, кто подобен Богу". Характеристика имени: добродушие, честность, мужество, скрытность, ранимость, хитрость, щедрость, самолюбие. Филипп – греческое имя, которое означает "жизнелюбивый", "любящий коней". Характеристика имени: сила духа, уверенность в себе, справедливость, напористость, коммуникабельность.

– греческое имя, которое означает "жизнелюбивый", "любящий коней". Характеристика имени: сила духа, уверенность в себе, справедливость, напористость, коммуникабельность. Фома – имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец". Характеристика имени: самостоятельность, спокойствие, уравновешенность, стойкость, сила духа.

Именины 16 июля: женские имена

В этот день, согласно церковному календарю, нет женских имен. Родившихся 16 июля, нужно крестить согласно ближайшим женским именам церковного календаря.