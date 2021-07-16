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День  ангела 16 июля: как назвать ребенка по церковному календарю

16 июля 2021, 06:33

Как назвать мальчика, родившегося 16 июля, и кого из родных поздравить с именинами - в материале Главреда.

День ангела
День ангела 16 июля 2021 / pinterest.com

День 16 июля радует разнообразием красивых мужских имен. Согласно святкам, день ангела сегодня отмечают Константин, Марк, Иван, Демид. С календарем церковных праздников на август 2021 можно ознакомиться в нашем материале.

Именины 16 июля: мужские имена

  • Александр – имя пришло из Греции и означает "защищающий людей". Характеристика имени: лидерство, рассудительность, смелость, трудолюбие, амбициозность, общительность.
  • Анатолий – в переводе с греческого означает "восточный" или "восход солнца". Характеристика имени: решительность, открытость, щедрость, доброжелательность, задумчивость.
  • Василий – с греческого Василий переводится как "царственный". Характеристика имени: активность, лидерские качества, принципиальность, дружелюбность, самоуверенность, общительность.
  • Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец". Характеристика имени: принципиальность, смелость, сила воли, расчетливость, справедливость.
  • Герасим – греческое имя – "уважаемый", "чтимый", "старший". Характеристика имени: доброта, упрямство, честность, эмоциональность.
  • Демид – имя греческого происхождения, образовалось от имени Диомед, - "мысль бога", "забота бога". Характеристика имени: трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, расчетливость, хитрость.
  • Иван – имя древнееврейского - "Бог смилостивился, помиловал". Характеристика имени: оптимистичность, щедрость, честность, доброта, порывистость, хитрость, спонтанность, общительность и коммуникабельность, веселый нрав, надежность и ответственность.
  • Константин – латинское имя – "постоянный, стойкий". Характеристика имени: искренность, открытость, оригинальность мышления, целеустремленность, сдержанность.

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  • Марк – имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и бога войны. Характеристика имени: сила характера, тщеславие, эрудиция, общительность, аккуратность, постоянство, целеустремленность, сдержанность.
  • Михаил – древнееврейское имя - "Богу подобный", "кто как Бог", "тот, кто подобен Богу". Характеристика имени: добродушие, честность, мужество, скрытность, ранимость, хитрость, щедрость, самолюбие.
  • Филипп – греческое имя, которое означает "жизнелюбивый", "любящий коней". Характеристика имени: сила духа, уверенность в себе, справедливость, напористость, коммуникабельность.
  • Фома – имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец". Характеристика имени: самостоятельность, спокойствие, уравновешенность, стойкость, сила духа.

Именины 16 июля: женские имена

В этот день, согласно церковному календарю, нет женских имен. Родившихся 16 июля, нужно крестить согласно ближайшим женским именам церковного календаря.

День ангела
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