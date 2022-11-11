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День Анастасии: теплые поздравления с именинами в стихах и прозе

11 ноября 2022, 08:00

Рассказываем о значении имени, характере его обладательницы и святой покровительнице Анастасии Узорешительнице.

Именины в ноябре по церковному календарю
День Анастасии 2022, поздравления / ua.depositphotos.com

11 ноября по церковным канонам чтится святая Анастасия. В этот день принято ходить в храм и молиться заступнице. Быстрый ритм жизни вытеснил эти традиции, но осталась возможность поздравить обладательницу этого красивого имени с Днем Анастасии 2022.

Значение имени Анастасия

Это имя пришло к нам из Древней Греции несколько столетий назад. В переводе с древнегреческого оно означает "возвращенная к жизни". Это значение оставило отпечаток на характере носительниц имени.

Поэтому с Настями стоит быть аккуратнее, так как у них часто меняется настроение и планы. Такие женщины слишком близко к сердцу принимают все неприятности и нервничают по любому поводу. Однако это не отменяет наличие прекрасного аналитического склада ума, здравомыслия. В характере Анастасий присутствует сентиментальность и доверчивость.

Каждая обладательница имени Анастасия мечтает о создании семьи. Для них домашний уют и комфорт домочадцев всегда на первом месте. Общительность Насть дарит им большое количество друзей, а тяга к мужественности – верного мужа и прочный брак.

Когда День Насти

По церковному календарю именины отмечаются не только 11 ноября. Поэтому стоит знать, когда день имени Настя в другие даты. Итак, подарки можно и нужно дарить обладательницам этого светлого имени 4 января, 23 марта, 28 апреля, 28 мая, 1, 9 июня, 4 июля, 11, 12 ноября, 26 декабря.

Святая Анастасия Узорешительница: значение праздника

В традиции Православной церкви эта святая вошла под именем Анастасия Узорешительница, которое получила благодаря помощи гонимым христианам-узникам. В связи с этим она до сих пор считается покровительницей заключенных.

У восточных славян эта святая наделялась возможностью помогать при родоразрешении. Также этой святой молятся об исцелении, об избавлении от колдовских чар.

День ангела_именины_ангелы
День ангела_именины_ангелы / 1zoom.ru

В день ангела Анастасии Узорешительницы можно зайти в храм и поставить свечу о здравии для носительницы этого имени. Родным и знакомым, названным в честь святой, можно преподнести подарок или даже собраться за семейным столом.

Поздравления с Днем Анастасии в прозе и стихах

Украинская православная церковь будет чтить день ангела Анастасии 11 ноября. Для всех, кто хочет в честь именин сказать своим родным и близким теплые слова мы предлагаем поздравления

***

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю в этот волшебный день защиты ангела-хранителя. Будь открытой и отзывчивой. Совершай каждый шаг на жизненном пути легко и уверенно, ведь ты продумала все до мельчайших деталей.

***

Поздравляю с именинами. Желаю доброты сердечной, открытости душевной, как покровительница святая Анастасия. Иди по жизни с открытой душой, светлой и крепкой верой в лучшее. С непоколебимым терпением и решительностью достигай поставленных целей. Мира, гармонии и домашнего тепла!

***

Примите поздравления с днем ангела. В день Анастасии хочу пожелать быть нежной и искренней, чтобы не обходили стороной благополучие и домашнее тепло. Светлых улыбок и теплых объятий, крепкой веры в успех всех начинаний.

***

Таких, как наша Настя, очень мало,

Я от души желаю,

Любви, радости, тепла!

Желаю мира и минимум забот

И в честь твою – большого пира,

И добрых дел круговорот.

***

Анастасия – это скромность и доброта,

Открытость и неземная красота.

Имя светлое, как украшение венца,

Дарит защиту Творца.

Пусть ангел-хранитель Настю несет на руках!

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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