Деменция: "незаметные" симптомы, которые могут проявиться за 18 лет до постановки диагноза - исследование

Выявление симптомов за годы до постановки диагноза является постоянным центром исследований./ Pixabay

Деменция - это общий термин для обозначения групп симптомов, связанных с прогрессирующим упадком мозга. К сожалению, в настоящее время нет лекарства от деменции, но исследования сделали большой прорыв в ее раннем выявлении.

Это очень важно, потому что раннее вмешательство позволяет выиграть драгоценное время, чтобы укрепить защиту мозга от наихудших последствий его угасания.

Выявление симптомов за годы до постановки диагноза является постоянным центром исследований.

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Исследование, проведенное с участием более 2000 человек, показало, что тест памяти и мышления может выявить различия у людей, у которых развивается болезнь Альцгеймера (которая составляет большинство случаев деменции) за 18 лет до постановки диагноза.

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На основании тестов, завершенных за 13–18 лет до завершения исследования, более низкий результат когнитивного теста был связан с повышенным на 85% риском развития деменции в будущем.

Это говорит о том, что развитие болезни Альцгеймера может начаться на много лет раньше, чем ожидалось, до того, как будут обнаружены симптомы."Деменция часто вызывает изменения в мозге за годы до того, как симптомы становятся очевидными", - сказал доктор Дуг Браун, директор по исследованиям и развитию Общества Альцгеймера.

"Это исследование показывает, что могут быть тонкие признаки болезни Альцгеймера в мышлении и памяти за 18 лет до того, как может быть поставлен официальный диагноз".

Он продолжил: "Это может означать, что существует длительное окно возможностей для лечения, в течение которого мы сможем однажды остановить или замедлить деменцию.

"Хотя эти тесты не могут точно предсказать, у кого разовьется деменция, они потенциально могут быть использованы для выявления людей из группы повышенного риска".

Как снизить риск

Хотя старение является самым большим фактором риска развития деменции, данные показывают, что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить собственный риск.

К ним относятся поддержание активности, здоровое питание и тренировка ума.

Регулярная физическая активность - один из лучших способов снизить риск деменции.

Как объясняет Общество Альцгеймера (AS), это полезно для вашего сердца, кровообращения, веса и психического благополучия.