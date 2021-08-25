Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка

Нужно "ограничить потребление сахара" и снизить потребление соли.
Деменция возникает при повреждении нервных клеток головного мозга. Чтобы свести к минимуму риск повреждения нервов в головном мозге, важно учитывать, какую пищевую ценность вы добавляете в свое тело.
По данным ведущей благотворительной организации, Общества Альцгеймера, здоровое питание может снизить риск развития слабоумия.
Это включает белковые продукты, такие как жирная рыба, фасоль, бобовые и яйца, пишет Express.co.uk.
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Продукты, которые могут снизить риск умственного упадка:
- Жирная рыба
- Бобы
- Бобовые
- Яйца
Эти белковые продукты необходимо есть вместе с "как минимум пятью порциями фруктов и овощей в день".
Более того, вам нужно "ограничить потребление сахара" и снизить потребление соли.
Также жизненно важно "есть меньше насыщенных жиров", которые присутствуют в колбасах, беконе и сыре.
Кроме того, могут быть полезны крахмалистые продукты, такие как хлеб, картофель и макароны.
Помимо продуктов, которые вы едите, в ваш рацион также входят напитки, которые вы употребляете.
Чтобы снизить риск развития деменции, лучше всего выпить шесть-восемь стаканов воды.
Помимо вашей диеты, благотворительная организация добавила другие меры для снижения риска развития деменции. Это включает:
- Быть физически активным
- Не курите
- Пейте меньше алкоголя
- Тренируйте свой ум
Как тренировать свой ум
"Регулярные умственные упражнения, кажется, развивают способность мозга справляться с болезнями", - заявило Общество Альцгеймера.
Примеры могут включать получение новой квалификации, изучение нового языка, кроссворды, настольные игры и чтение интересных книг.
Определенные состояния здоровья могут повысить риск развития слабоумия. Эти:
- Депрессия
- Потеря слуха
Начиная с 40 лет, NHS предлагает бесплатное медицинское обследование.
Медицинское обследование предназначено для выявления ранних признаков деменции.
Кроме того, он может помочь диагностировать высокое кровяное давление, диабет, сердечные заболевания и риск инсульта.
Стремление стать максимально здоровым резко снизит риск возникновения множества заболеваний, включая слабоумие.
Симптомы деменции
Повреждение мозга может вызвать трудности с созданием и восстановлением воспоминаний.
Это может привести к потере памяти, что может потребовать больше времени для извлечения информации, например имени человека.
Это также может вызвать проблемы с запоминанием недавних событий.