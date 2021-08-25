Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка

Также жизненно важно "есть меньше насыщенных жиров" / Audie Dewey / flickr.com

Деменция возникает при повреждении нервных клеток головного мозга. Чтобы свести к минимуму риск повреждения нервов в головном мозге, важно учитывать, какую пищевую ценность вы добавляете в свое тело.

По данным ведущей благотворительной организации, Общества Альцгеймера, здоровое питание может снизить риск развития слабоумия.

Это включает белковые продукты, такие как жирная рыба, фасоль, бобовые и яйца, пишет Express.co.uk.

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Продукты, которые могут снизить риск умственного упадка:

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Жирная рыба

Бобы

Бобовые

Яйца

Эти белковые продукты необходимо есть вместе с "как минимум пятью порциями фруктов и овощей в день".

Более того, вам нужно "ограничить потребление сахара" и снизить потребление соли.

Также жизненно важно "есть меньше насыщенных жиров", которые присутствуют в колбасах, беконе и сыре.

Кроме того, могут быть полезны крахмалистые продукты, такие как хлеб, картофель и макароны.

Помимо продуктов, которые вы едите, в ваш рацион также входят напитки, которые вы употребляете.

Чтобы снизить риск развития деменции, лучше всего выпить шесть-восемь стаканов воды.

Помимо вашей диеты, благотворительная организация добавила другие меры для снижения риска развития деменции. Это включает:

Быть физически активным

Не курите

Пейте меньше алкоголя

Тренируйте свой ум

Как тренировать свой ум

"Регулярные умственные упражнения, кажется, развивают способность мозга справляться с болезнями", - заявило Общество Альцгеймера.

Примеры могут включать получение новой квалификации, изучение нового языка, кроссворды, настольные игры и чтение интересных книг.

Определенные состояния здоровья могут повысить риск развития слабоумия. Эти:

Депрессия

Потеря слуха

Начиная с 40 лет, NHS предлагает бесплатное медицинское обследование.

Медицинское обследование предназначено для выявления ранних признаков деменции.

Кроме того, он может помочь диагностировать высокое кровяное давление, диабет, сердечные заболевания и риск инсульта.

Стремление стать максимально здоровым резко снизит риск возникновения множества заболеваний, включая слабоумие.

Симптомы деменции

Повреждение мозга может вызвать трудности с созданием и восстановлением воспоминаний.

Это может привести к потере памяти, что может потребовать больше времени для извлечения информации, например имени человека.

Это также может вызвать проблемы с запоминанием недавних событий.