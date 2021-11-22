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Дельта-штамм коронавируса внезапно исчез из Японии: генетик объяснил, почему это произошло

22 ноября 2021, 14:50
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Уровень заболеваемости резко упал с 26 тысяч до пары сотен в день.

коронавирус
Штамм Дельта самоуничтожился в Японии / Pixabay

В Японии внезапно закончилась пятая волна коронавируса. Одна из версий произошедшего – "акт самоуничтожения" дельта-штамма, который является доминирующим по всему миру. На сегодняшний день 99% новых случаев коронавируса связано именно с этим штаммом.

Три месяца Япония била рекорды суточной заболеваемости – в день выявляли около 26 тысяч человек. Сейчас показатель не превысил 200 случаев. При этом 7 ноября впервые почти за 1,5 года не зафиксировали ни одной смерти от ковида. Об этом пишет газета The Japan Times со ссылкой на ученых.

Специалисты Национального института генетики объяснили, что вариант коронавируса Дельта накопил столько мутаций в неструктурном белке вируса – nsp14, что при попытках вовремя их исправить штамм самоуничтожился.

"Мы были буквально удивлены, увидев результаты. Штамм Дельта в Японии был очень заразен и быстро распространялся. Но по мере того, как мутации накапливались, вирус стал неисправным настолько, что не смог создавать копии самого себя.– рассказал профессор Ицуро Иноуэ.

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Также ученые объяснили, что повреждение белка nsp14 резко уменьшило способность вируса к репликации, что вполне может объяснить резкое снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Nsp14 происходит от вируса и химическое средство для сдерживания этого белка может стать перспективным препаратом. В частности, ученые уже сообщили о старте разработки таких лекарств.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

В Украине по состоянию на 22 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. В столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

Однако более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Ее надо сделать без промедлений, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте больше про Дельта-штамм:

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