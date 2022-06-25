Дело 20-ти минут: как и чем можно вывести пятна от клубники и вишни

Присутствующие во всех фруктах и ягодах растительные краски удалить порой бывает очень непросто.
Фруктово-ягодный сезон в самом разгаре, но любители полакомится вкусными и полезными сладостями частенько сталкиваются с пятнами от клубники, вишни и других вкусняшек.
Присутствующие во всех фруктах и ягодах растительные краски удалить порой бывает очень непросто. Главред разбирался, как это сделать качественно и быстро.
Как удалить пятная от клубники
Свежие пятна от клубники можно вывести кашицей из соли и воды. Вещь, которое нужно очистить, разложите на ровной поверхности и вытирайте пятно тряпочкой с соляной смесью, начиная от его края к центру. При таком способе очистки пятно не расплывется. Через полчаса можно прополоскать вещь, а потом постирать теплой мыльной водой.
Если нужно удалить пятна от клубники с цветной ткани, то можно воспользоваться смесью из одного желтка и 30 граммов глицерина. Надо намазать пятно этим составом и оставить на несколько часов. Потом можно постирать вещь теплой (не горячей!) и прополоскать холодной водой.
Как удалить пятна от вишни
Свежие следы от вишневого компота, сока или ягод следует сразу же присыпать любым абсорбирующим порошком.
Им может быть:
- крахмал
- детская присыпка
- тальк
- толченый мел
- соль.
После того, как абсорбент впитает жидкость, вытрусите его с ткани, а влажный участок присыпьте содой. Через некоторое время все смойте под теплой водой и постирайте вещь в машинке или руками.
Читайте такжеЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикСледы от вишни протирают свежей долькой лимона. Можно выдавить лимонный сок прямо на загрязнение и протереть чистой салфеткой. Этот способ удобен, если вы находитесь не дома, а в ресторане или на пикнике.
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