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Дело 20-ти минут: как и чем можно вывести пятна от клубники и вишни

25 июня 2022, 04:02

Присутствующие во всех фруктах и ягодах растительные краски удалить порой бывает очень непросто.

пятна, сок
Как и чем можно вывести пятна от клубники и вишни/ скриншот

Фруктово-ягодный сезон в самом разгаре, но любители полакомится вкусными и полезными сладостями частенько сталкиваются с пятнами от клубники, вишни и других вкусняшек.

Присутствующие во всех фруктах и ягодах растительные краски удалить порой бывает очень непросто. Главред разбирался, как это сделать качественно и быстро.

Как удалить пятная от клубники

Свежие пятна от клубники можно вывести кашицей из соли и воды. Вещь, которое нужно очистить, разложите на ровной поверхности и вытирайте пятно тряпочкой с соляной смесью, начиная от его края к центру. При таком способе очистки пятно не расплывется. Через полчаса можно прополоскать вещь, а потом постирать теплой мыльной водой.

Если нужно удалить пятна от клубники с цветной ткани, то можно воспользоваться смесью из одного желтка и 30 граммов глицерина. Надо намазать пятно этим составом и оставить на несколько часов. Потом можно постирать вещь теплой (не горячей!) и прополоскать холодной водой.

Как удалить пятна от вишни

Свежие следы от вишневого компота, сока или ягод следует сразу же присыпать любым абсорбирующим порошком.

Им может быть:

  • крахмал
  • детская присыпка
  • тальк
  • толченый мел
  • соль.

После того, как абсорбент впитает жидкость, вытрусите его с ткани, а влажный участок присыпьте содой. Через некоторое время все смойте под теплой водой и постирайте вещь в машинке или руками.

Читайте такжеЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикСледы от вишни протирают свежей долькой лимона. Можно выдавить лимонный сок прямо на загрязнение и протереть чистой салфеткой. Этот способ удобен, если вы находитесь не дома, а в ресторане или на пикнике.

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