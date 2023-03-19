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Делали и подделывали: что на самом деле было в банках с берёзовым соком в СССР

19 марта 2023, 12:32
Сегодня березовый сок остается популярным, но довольно дорогостоящим напитком.
Березовый сок
Березовый сок / скриншот YouTube, pixabay.com

Березовый сок - был одним из самых популярных напитков в СССР. В то время как другие соки были довольно редкими, березовый сок был доступен почти всем.

Как делали березовый сок и сколько он стоил в СССР?

Первым шагом в производстве березового сока было выборка березовых деревьев. Это делалось весной, когда дерево еще не начало активно расти, и сок был наиболее сладким. Дерево разрезали на несколько частей и закрепляли к нему ковшики для сбора сока.

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Цена на березовый сок в СССР была довольно низкой - около 5-10 копеек за литр, что делало его доступным для всех. В то же время, другие соки, такие как яблочный и апельсиновый, были роскошью и продавались по значительно более высоким ценам.

Не весь сок был настоящим

Как правило, березовый сок делали натуральным, без разбавления. Однако, для увеличения объема продукта и снижения стоимости, некоторые производители добавляли воду или даже сахарный сироп.

Сегодня березовый сок остается популярным напитком. Он продается в бутылках и упаковках разного объема, но до сих пор можно найти и традиционные ковшики для сбора сока.

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Автор: Сергей Кущ
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