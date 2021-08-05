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Дефицит железа: восемь менее известных признаков того, что у вас может быть мало минералов

5 августа 2021, 14:13

У женщин недостаток железа в рационе усугубляется менструальным циклом и беременностью.

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Бледная кожа или бледный цвет внутренней стороны век также могут быть признаком низкого уровня железа. / Pixabay

25 процентов взрослых женщин и 49 процентов девочек-подростков не получают достаточного количества пищи. Также было показано, что у 5 процентов взрослых женщин и 9 процентов девочек-подростков уровень гемоглобина достаточно низкий, чтобы указывать на железодефицитную анемию.

Как пишет Express.co.uk, хотя клинически диагностированный дефицит питательных веществ встречается не так часто, симптомы низкого содержания железа в рационе все же могут влиять на ваше здоровье и могут усугубиться, если вам по-прежнему не хватает этого питательного вещества в рационе.

У женщин недостаток железа в рационе усугубляется менструальным циклом и беременностью.

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Итак, каковы признаки того, что у вас мало железа? Роб Хобсон, зарегистрированный диетолог, подробно описывает симптомы.

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Внезапная и продолжительная усталость

"Это один из наиболее распространенных признаков дефицита железа, который возникает из-за того, что вы не вырабатываете достаточного количества гемоглобина, который переносит кислород по всему телу", - сказал Роб.

Он добавил: "Без достаточного количества этого белка ваши ткани и мышцы лишаются энергии, и ваше сердце должно работать больше, чтобы перекачивать кровь по телу, что способствует вашей усталости. Вы можете чувствовать усталость по многим причинам, поэтому для диагностики может потребоваться несколько других симптомов для подтверждения дефицита.

Технологии и тестирование в этой области постоянно развиваются, и есть несколько интересных инноваций, которые помогут вам контролировать уровень витаминов и минералов на ходу.

Бледный цвет лица

Бледная кожа или бледный цвет внутренней стороны век также могут быть признаком низкого уровня железа.

Роб объяснил: "Причина, по которой это происходит, заключается в том, что гемоглобин придает крови красный цвет, из-за чего определенные области тела могут потерять свой цвет. Другие части тела, которые могут казаться бледнее, чем обычно, включают десны и ногти".

Головные боли и головокружение

Головные боли из-за дефицита железа встречаются не так часто, как другие симптомы, и чаще возникают у женщин, как правило, вместе с головокружением.

Роб посоветовал: "Низкий уровень гемоглобина в красных кровяных тельцах может означать, что меньше кислорода достигает головного мозга, вызывая набухание кровеносных сосудов, повышая давление и вызывая головные боли.

"Исследование, опубликованное в Международном журнале гемотологии-онкологии и исследования стволовых клеток, предполагает связь между мигренью и статусом железа у женщин, но связь остается неясной, и необходимы дополнительные исследования".

Одышка

Если у вас низкий уровень гемоглобина, вы не сможете переносить достаточно кислорода по телу, и в результате ваши мышцы не будут получать то, что им нужно для вас, чтобы выполнять обычные повседневные действия.

Роб сказал: "В результате ваша частота дыхания увеличится, поскольку ваше тело пытается получить кислород, вызывая одышку".

Сухие волосы и кожа

Недостаток гемоглобина в крови может снизить количество кислорода, доступного клеткам, необходимого для роста волос.

Роб объяснил: "Когда волосам и коже не хватает кислорода, они могут стать сухими и слабыми. Было высказано предположение, что дефицит железа также может привести к выпадению волос, но нет ничего ненормального в выпадении волос при ежедневной расчесывании или мытье, но если они начинают выпадать скоплениями, это может указывать на дефицит железа ".

Рецидивирующие инфекции

Железо участвует в иммунитете и, в частности, в обновлении иммунных клеток, таких как лимфоциты, которые связаны с генерацией определенного ответа на инфекцию.

Роб рекомендовал: "Если вы страдаете более частыми или рецидивирующими инфекциями, это может быть признаком того, что вам не хватает железа в вашем рационе".

Плохое настроение

Исследования показали, что низкий уровень железа может быть связан с плохим настроением, а также с чувством тревоги и депрессии.

Роб сказал: "Одна из причин этого может быть связана с взаимосвязью между железом и дофамином, поскольку этот минерал необходим для его производства. Также было высказано предположение, что беременные женщины более склонны к депрессии при дефиците железа ".

Странные пристрастия

По словам Роба, это может быть одним из самых странных симптомов дефицита железа, но именно тогда люди начинают испытывать тягу к непищевым продуктам, что является явлением, известным как синдром пика (названный в честь сороки, которая собирает различные предметы для привлечения партнера).

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