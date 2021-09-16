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Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке

16 сентября 2021, 17:23

Анемия, вызванная недостатком железа, называется железодефицитной анемией.

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Другие осложнения также могут возникнуть из-за недостатка железа. / Pixabay

Низкий уровень железа, приводящий к анемии, может быть вызван разными причинами. Если анемия станет тяжелой и не лечится, могут развиться осложнения.

Многие симптомы дефицита железа могут быть ошибочно приняты за нормальную часть жизни, которую мы иногда ведем со стрессом, например, за усталость и попытки сосредоточиться на работе.

Один более четкий признак, который можно определить, связан с вашим языком, пишет Express.co.uk.

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По данным Patient.info, у человека с дефицитом железа может болеть язык.

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У них также могут появиться язвы в уголках рта, а любые порезы и ссадины. Из-за этого недостатка ногти могут стать ломкими и легко сломаться.

Другие осложнения также могут возникнуть из-за недостатка железа.

Это может повлиять на иммунную систему, поэтому у вас повышается вероятность развития инфекций.

Если у вас развивается анемия из-за недостатка железа во время беременности, это также увеличивает риск осложнений для матери и ребенка.

Существует повышенный риск преждевременных родов и послеродовой депрессии.

Анемия, вызванная недостатком железа, называется железодефицитной анемией.

Железодефицитная анемия означает, что у человека меньше эритроцитов, чем обычно, или меньше гемоглобина, чем должно, в каждом эритроците.

Это будет означать, что меньшее количество кислорода переносится кровотоком.

Анализ крови может подтвердить, есть ли у вас анемия.

В мире, охваченном коронавирусом, жизненно важно следить за тем, чтобы ваше тело было на высоте.

Нормальная сбалансированная диета обычно содержит достаточно железа для потребностей вашего организма.

Тем не менее, низкий уровень железа, приводящий к анемии, может быть вызван разными причинами.

Это могут быть обильные менструальные периоды и прием некоторых лекарств.

На веб-сайте NHS указано, что если у вас железодефицитная анемия, ваш терапевт пропишет вам таблетки железа, чтобы восполнить недостаток железа в вашем организме.

Вы можете купить другие таблетки, но назначенные более сильные и их нужно принимать около полугода.

Затем ваш терапевт будет следить за вашим прогрессом в течение нескольких месяцев, и, если причина вашего дефицита железа, он сообщит вам, какие изменения в вашем рационе могут потребоваться.

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