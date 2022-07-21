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Даже устать не успеете: 10 золотых советов, которые помогут сделать уборку быстро

21 июля 2022, 14:20

Каждая уборка дома пугает вас так, что даже слышать о ней не хочется? Тогда стоит вооружиться советами, которые значительно упростят эту задачу.

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Как убрать дома быстрее/ ua.depositphotos.com

Часто уборка в квартире не вызывает восторга у ее жильцов, ведь все сразу настраиваются, что это будет трудное, скучное и затратное по времени занятие. И такие внутренние установки только способствуют тому, чтобы откладывать это дело на завтра или еще подальше.

Однако вечно убегать от этой задачи не удастся, ведь кучу пыли по углам и заваленную грязной посудой раковину точно нельзя будет оправдать таким удобным словосочетанием, как "творческий беспорядок".

Уборку дома можно значительно упростить и ускорить, если следовать ряду простых советов.

1. Двигаться сверху вниз

Сначала стоит убирать на столах и других поверхностях, а только потом приступать к полу. Это правило должно стать просто золотым во время каждой уборки, ведь экономит много времени.

Как бы вы ни старались, однако крошки, которые вы стерли со стола, или пыль, которую смахнули тряпкой с тумбочки, всё равно попадет на пол. А если вы уже его пропылесосили и помыли, вы точно будете не в восторге, если придется делать это еще раз.

Также важно во время уборки двигаться из наименее грязных помещений к наиболее грязным – из спальни в коридор, ванную и туалет, а не наоборот.

2. Разные места в квартире нужно убирать с разными интервалами

Часто, когда мы устраиваем уборку, то считаем необходимым убирать сразу всю квартиру. Однако стоит обращать внимание, что разные места нашего жилища загрязняются с разной скоростью. Поэтому будет лишним, например, раз в несколько дней переворачивать всё верх дном и перемывать в вашей спальне, если вы там только спите ночью. В то же время кухня, которая пачкается быстрее, потребует к себе внимания гораздо чаще, чем другие помещения.

Составьте себе план уборки с разными интервалами для разных мест квартиры или дома, обращая внимание на особенности именно вашего образа жизни и того, как быстро ваше жилье нуждается в уборке. Это еще и хороший способ не сваливать всю сложную работу на один день.

3. Мойте посуду сразу

посуда
Приучите себя мыть посуду сразу/pixabay

Вот такой банальный совет, которого на самом деле придерживаются не все, может значительно разгрузить уборку дома. Ведь гораздо легче помыть сразу несколько тарелок и чашек, чем разбирать гору посуды потом.

4. На кухне мойте плиту в последнюю очередь

Это самая грязная поверхность на кухне. Чтобы упростить ее очистку и не тратить много времени и сил, стоит нанести средство для чистки плиты, а тогда оставить его так и пойти убирать другие места кухни. Пока вы справитесь с другими задачами, средство постепенно будет разъедать грязь на плите, и ее останется лишь стереть без лишних усилий.

5. Поддерживайте чистоту наиболее загрязненных мест

Ванна, раковина в ванной комнате и на кухне, уже упомянутая плита – эти и другие места в квартире или доме пачкаются очень быстро. Чтобы потом во время генеральной уборки не тратить кучу времени на то, чтобы их отчистить, будет значительно проще приучить себя регулярно их протирать и споласкивать. Например, ополаскивать ванну/ душ горячей водой после того, как вы помылись, сразу отмывать пятна зубной пасты от раковины, не оставляя их на потом.

6. Избавьтесь от лишних бутылочек в ванной комнате

Если у вас собралось перед зеркалом в ванной комнате множество разнообразных средств, лучше их просмотреть и те, которыми вы пользуетесь раз в неделю или реже, убрать в ящички. Ведь во время уборки вам приходится постоянно переставлять эти бутылочки, чтобы протереть поверхность под ними.

7. Не загромождайте свое пространство ненужными вещами

Если у вас на полках стоит множество разных мелочей, они лишь усложнят уборку дома. В то же время многие такие вещи не выполняют никакой практической функции. Лучше перебрать их и определить, какие из них действительно вам нужны и дороги, а какие стоят, потому что "жалко выбросить". Такую инвентаризацию можно проводить постепенно, ежедневно убирая на одной из полок. Лишние вещи можно кому-то отдать или же просто выбросить.

8. Проведите "ревизию" вашего гардероба

шкаф
Переберите одежду в вашем шкафу/ pixabay

Часто бывает, что полки в шкафу просто валятся от обилия одежды, а куда-то выйти не в чем. Если вы столкнулись с такой проблемой, значит точно пора перебрать свой гардероб. От тех вещей, которые вы не носите годами, лучше избавиться. Другую одежду поделить по сезонам и ту, которая не соответствует времени года, спрятать подальше до наступления его времени.

9. Обзаведитесь хорошим инвентарем и качественными моющими средствами

Вполне очевидно, что хорошие моющие средства, удобная швабра и мощный пылесос помогут не только быстрее, но и более качественно справиться с уборкой. И эта задача не будет вызывать у вас такого страха, как раньше.

10. Слушайте музыку и аудиокниги во время уборки

В таком случае уборка дома станет не только быстрее, но и намного приятнее. При этом лучше сразу включать наушники – так вам не придется прерывать прослушивание книги или песни, когда вы будете включать воду в кране или выходить на балкон. К тому же, после этого уборка уже не будет ассоциироваться у вас с чем-то неприятным, и в следующий раз вы будете ожидать ее, как приятного события.

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