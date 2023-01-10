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Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

10 января 2023, 12:44
Не позволяйте загрязнениям на одежде портить ваше настроение. Давайте разберемся, чем вывести жирное пятно в домашних условиях.
Стирка, жирное пятно
Есть несколько эффективных способов, как убрать жирное пятно без стирки/ ua.depositphotos.com

На застолье во время празднования или дома на кухне – неважно, где вы оставили себе жирный след на любимой одежде, потому что это всё равно может расстроить. Ведь избавиться от таких загрязнений бывает нелегко. Особенно, если они несвежие, а уже запущенные. Тогда проблема, как вывести застарелое жирное пятно, может стать настоящей головоломкой.

Однако не спешите опускать руки и ни в коем случае не "списывайте" любимую блузку или брюки до уровня "только для домашнего использования". Ведь выход всегда найдется. Главред попытался разобраться, чем можно вывести старое жирное пятно. Предлагаем три способа, которые входят в самые популярные.

Глицерин

Одним из способов, как вывести жирное пятно, которое не отстиралось, является применение глицерина. Нужно нанести небольшое количество вещества на загрязненный участок и оставить на пол часа. Когда это время пройдет, протереть чистой тряпкой или ватным диском.

Скипидар и нашатырный спирт

Нужно приготовить смесь из этих двух ингредиентов. В полученный раствор обмакнуть ватный диск и щедро обработать жирное пятно. Затем оставить одежду на 3 часа.

Остатки раствора можно убрать с одежды, постирав загрязненное место в воде, или же можно полностью постирать вещь.

Очищенный бензин или скипидар

Нужно обработать веществом застарелое пятно от жира. Затем загрязненное место накрыть двумя кусками чистой ткани сверху и снизу и оставить ненадолго.

Затем нужно будет постирать ту часть вещи, на которой вы применили бензин или скипидар. Но из-за сильного запаха этих веществ возможно всё таки понадобится постирать вещь полностью.

Перед применением предложенных методов лучше убедиться, не является ли ваша вещь настолько деликатной, что ей это может навредить.

Также будет лучше сначала проверить действие указанных веществ на вашу вещь на незаметном месте с обратной стороны одежды. Обращайте внимание, не изменилась ли структура или цвет вещи после нанесения средства.

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