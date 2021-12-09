Данилов возмутился из-за слухов о "давлении" США на Украину

Секретарь СНБО отметил, что страна принимает исключительно те решения, которые будут полезными для нее.
Алексей Данилов, секретарь СНБО, высказался относительно того, что США, якобы, могут давить на Украину, чтобы она уступила часть автономии Донбасса. По его словам в эфире Право на владу, страну невозможно принудить к невыгодным для нее решениям.
Сегодня звучит много слухов о том, что возможно будет происходить с Украиной в будущем, впрочем, как отметил секретарь СНБО, это не имеет значения, поскольку страну невозможно принудить к чему-то.
"Сегодня очень много интерпретаций, как происходит, что происходит, к чему нас будут принуждать. Я хочу сказать, нас очень сложно заставить. Если даже РФ за 8 лет не смогла нас к чему-то принудить, то как кто-то может считать, что нас можно к чему принудить - невозможно. С нами надо разговаривать как с равными", - отметил Данилов.
В то же время секретарь СНБО отметил, что страна принимает исключительно те решения, которые будут полезными для нее.
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"С нами надо разговаривать как с равными. Если это будет в пользу нашей страны - мы такие требования можем принимать", - добавил Данилов.
Позиция США по опасности вторжения войск России в Украину
Госсекретарь Энтони Бланкен ранее сказал, что США запустят новые экономические ограничения против Москвы в случае нового военного вторжения России в Украину. Вашингтон намерен принять жесткие меры, которые не были задействованы в 2014 году.
Американский дипломат, бывший посол в Украине Джон Хербст заявил, что США готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями против РФ. Причем если Россия все же решится на военную операцию против украинского государства, проект Северный поток-2 ожидает крах.
7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома осудил напряженную ситуацию у украинских войск и пригрозил Москве новыми экономическими и другими санкциями в случае усиления агрессии против Украины.
По итогам переговоров Байдена и Путина в Белом доме подчеркнули, что США действительно готовы перейти к мерам воздействия на Россию, которые не применялись в начале российско-украинского конфликта.
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