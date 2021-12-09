Данилов возмутился из-за слухов о "давлении" США на Украину

Алексей Данилов высказался о возможном давлении США / УНИАН

Алексей Данилов, секретарь СНБО, высказался относительно того, что США, якобы, могут давить на Украину, чтобы она уступила часть автономии Донбасса. По его словам в эфире Право на владу, страну невозможно принудить к невыгодным для нее решениям.

Сегодня звучит много слухов о том, что возможно будет происходить с Украиной в будущем, впрочем, как отметил секретарь СНБО, это не имеет значения, поскольку страну невозможно принудить к чему-то.

"Сегодня очень много интерпретаций, как происходит, что происходит, к чему нас будут принуждать. Я хочу сказать, нас очень сложно заставить. Если даже РФ за 8 лет не смогла нас к чему-то принудить, то как кто-то может считать, что нас можно к чему принудить - невозможно. С нами надо разговаривать как с равными", - отметил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что страна принимает исключительно те решения, которые будут полезными для нее.

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"С нами надо разговаривать как с равными. Если это будет в пользу нашей страны - мы такие требования можем принимать", - добавил Данилов.

Позиция США по опасности вторжения войск России в Украину

Госсекретарь Энтони Бланкен ранее сказал, что США запустят новые экономические ограничения против Москвы в случае нового военного вторжения России в Украину. Вашингтон намерен принять жесткие меры, которые не были задействованы в 2014 году.

Американский дипломат, бывший посол в Украине Джон Хербст заявил, что США готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями против РФ. Причем если Россия все же решится на военную операцию против украинского государства, проект Северный поток-2 ожидает крах.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома осудил напряженную ситуацию у украинских войск и пригрозил Москве новыми экономическими и другими санкциями в случае усиления агрессии против Украины.

По итогам переговоров Байдена и Путина в Белом доме подчеркнули, что США действительно готовы перейти к мерам воздействия на Россию, которые не применялись в начале российско-украинского конфликта.

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