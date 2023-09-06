УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Цветы будут расти как бешеные: нужно лишь добавить в вазон кошачий наполнитель

Анна Ярославская
6 сентября 2023, 01:32
12
Кошачий наполнитель - настоящий подарок для любого садовода. В чем польза и как его применять?
Кошачий наполнитель, орхидея
Кошачий наполнитель с цеолитом - как применять / Коллаж: Главред, фото: скриншот, depositphotos.com

Чтобы растения были красивыми и здоровыми, им нужно обеспечить должный уход. Существует множество способов достичь такого эффекта, и иногда они бывают очень неожиданными. В частности, многие садоводы применяют кошачий наполнитель и уверяют, что это - простой и эффективный способ достичь буйного цветения и пышной зеленой массы. Главред разобрался, можно ли кошачий наполнитель использовать для цветов и как это правильно делать.

Кошачий наполнитель для растений

Чаще всего применяют в садоводстве кошачий наполнить с цеолитом. Цеолит - это добавка, которая продается в цветочных магазинах и стоит достаточно дорого. Если покупать кошачий наполнитель, то обойдется он намного дешевле.

В чем же его польза? Такой кошачий наполнитель - это, по сути, натуральное минеральное удобрение. Цеолит улучшает качество почвы, удобряет грунт, снижает кислотность.

видео дня

Огромный плюс еще и в том, что цеолит задерживает влагу, что особенно актуально жарким летом и во время отопительного сезона.

Если вы подкармливаете цветок, то благодаря цеолиту удобрение задерживается у корней и дольше питает цветок, что в результате сделает его более красивым и выносливым.

Кроме того, кошачий наполнитель очень хорошо обеззараживает корни, предотвращает появление гнили. В вазоне с такой добавкой никогда не заведутся мошки.

При пересадке растений наполнитель можно смело добавлять на дно горшка. Он будет способствовать хорошему развитию корневой системы и спасет цветок от перелива.

Поливать растения нужно как обычно. Наполнитель будет немного шипеть, но в этом нет ничего страшного.

Кошачий наполнитель можно использовать как разрыхлитель почвы и в качестве дренажа.

Особенно понравится такая добавка фиалкам (их можно посадить в наполнитель без добавления грунта), орхидеям и спатифиллумам. В наполнителе хорошо прорастают любые черенки. Также его можно использовать для любых садовых и огородных культур.

Какой кошачий наполнитель нельзя использовать для растений

Для растений применяют неиспользованный по прямому назначению кошачий наполнитель. Впрочем, некоторые садоводы, у которых есть коты, берут в оборот и тот наполнитель, который побывал в кошачьем лотке. В этом случае нужно действовать осторожно и учитывать важные нюансы.

Самое главное - нужно быть уверенным, что в отходах кошачьей жизнедеятельности нет никакой заразы. Впрочем, сделать это непросто, так как даже если питомец домашний, риск заражения велик.

Применить такой наполнитель все же можно. Для этого нужно сжечь его в металлической бочке под крышкой, а золу внести на грядку. Получается отличная добавка, которая раскисляет почву.

Наполнитель можно водой и залить глубоко в кротовьи норы, а потом засыпать землей. Кроты быстро реагируют на неприятные запахи и непременно уйдут.

Также использованный наполнитель применить в цветнике. Добавьте в него доломитовую муку и используйте под перекопку.

Ранее Главред писал, что дренаж для комнатных цветов просто необходим. Он не менее важен, чем правильное освещение, полив или удобрения. Какие виды дренажа бывают и что делать, если нет дренажа для цветов, читайте в материале: Дренаж для цветов: зачем он нужен и как его сделать своими руками.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак комнатные растения интересные новости кошачий наполнитель
Реклама

Главное за день

Крым может быть освобожден мирным путем: эксперт рассказал подробности

Крым может быть освобожден мирным путем: эксперт рассказал подробности

23:57 Украина
Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:45 Украина
Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

21:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Публицист спрогнозировал, что будут делать "вагнеровцы" после смерти Пригожина

01:32

Цветы будут расти как бешеные: нужно лишь добавить в вазон кошачий наполнитель

05 сентября, вторник
23:57

Крым может быть освобожден мирным путем: эксперт рассказал подробности

23:53

Повалий приехала в оккупированный Луганск развлекат оккупантов и хвалить террориста Путина

23:22

Какой самый большой город в мире: топ-10 по населению и территории

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЯдерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - Кочетков
22:54

"Должны получать больше": кого из переселенцев ждет увеличение выплат

22:46

"Народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения": Кондратюк рассказал, что делала коллаборантка Марченко во время шоуВидео

22:36

Звезду Уэнздей выкинули из сериала из-за сексуальных домогательств - СМИ

22:30

Падение "Шахеда" в Румынии: президент страны сделал заявление

Реклама
22:19

Врежет 8-бальная буря: Украину накрыл сильный геомагнитный шторм

22:14

Как Пригожин подписал себе приговормнение

21:45

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:19

"Я одной ногой стою в могиле": у Линды Евангелисты обнаружили рак груди

21:16

Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

20:59

На аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами

20:16

Алексея Панина задержали из-за пьяного дебоша в ЭстонииВидео

20:00

"Украинцы?": Путин устроил допрос своему чиновнику прямо во время трансляцииВидео

19:38

Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

19:12

Что приготовить на завтрак: быстрые и гурманские рецепты для красивой трапезы

19:03

АГУ обратилась к руководству страны: "Военный" НДФЛ в громадах сохранит систему обороны, которая удивила мир актуально

Реклама
19:00

Что нельзя делать 7 сентября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:59

"Будет помогать ВСУ": в ГУР раскрыли планы российского летчика Ми-8

18:50

Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму

18:46

Мужчина поделился безмным способом охлаждения в жару: нужна подстилка для собаки

18:41

"Ситуация отвратительная": Путин нагло набросился с оскорблениями на ЗеленскогоВидео

18:32

"Осталось только одно место": Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

18:19

Москву от БПЛА защищает арктический "Панцирь": генерал объяснил причинуВидео

18:01

Кто из украинок с 1 октября обязан стать на воинский учет: объяснение юриста

17:56

"Нужны огромные деньги": эксперт объяснил, почему Украина не может иметь ядерку

17:52

Будут как новые: как оттереть царапины с тарелок, чтобы они засверкали

17:39

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

17:30

"Гарри собирает урожай": Галкин показал, как дурачится с сыном от Пугачевой в Израиле

17:29

Что за игру затеял Эрдоган?мнение

17:13

"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

17:12

Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

17:02

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

16:54

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:51

Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

16:51

В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

16:35

Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

Реклама
16:27

Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезонаВидео

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять