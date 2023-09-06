Цветы будут расти как бешеные: нужно лишь добавить в вазон кошачий наполнитель

Чтобы растения были красивыми и здоровыми, им нужно обеспечить должный уход. Существует множество способов достичь такого эффекта, и иногда они бывают очень неожиданными. В частности, многие садоводы применяют кошачий наполнитель и уверяют, что это - простой и эффективный способ достичь буйного цветения и пышной зеленой массы. Главред разобрался, можно ли кошачий наполнитель использовать для цветов и как это правильно делать.
Кошачий наполнитель для растений
Чаще всего применяют в садоводстве кошачий наполнить с цеолитом. Цеолит - это добавка, которая продается в цветочных магазинах и стоит достаточно дорого. Если покупать кошачий наполнитель, то обойдется он намного дешевле.
В чем же его польза? Такой кошачий наполнитель - это, по сути, натуральное минеральное удобрение. Цеолит улучшает качество почвы, удобряет грунт, снижает кислотность.
Огромный плюс еще и в том, что цеолит задерживает влагу, что особенно актуально жарким летом и во время отопительного сезона.
Если вы подкармливаете цветок, то благодаря цеолиту удобрение задерживается у корней и дольше питает цветок, что в результате сделает его более красивым и выносливым.
Кроме того, кошачий наполнитель очень хорошо обеззараживает корни, предотвращает появление гнили. В вазоне с такой добавкой никогда не заведутся мошки.
При пересадке растений наполнитель можно смело добавлять на дно горшка. Он будет способствовать хорошему развитию корневой системы и спасет цветок от перелива.
Поливать растения нужно как обычно. Наполнитель будет немного шипеть, но в этом нет ничего страшного.
Кошачий наполнитель можно использовать как разрыхлитель почвы и в качестве дренажа.
Особенно понравится такая добавка фиалкам (их можно посадить в наполнитель без добавления грунта), орхидеям и спатифиллумам. В наполнителе хорошо прорастают любые черенки. Также его можно использовать для любых садовых и огородных культур.
Какой кошачий наполнитель нельзя использовать для растений
Для растений применяют неиспользованный по прямому назначению кошачий наполнитель. Впрочем, некоторые садоводы, у которых есть коты, берут в оборот и тот наполнитель, который побывал в кошачьем лотке. В этом случае нужно действовать осторожно и учитывать важные нюансы.
Самое главное - нужно быть уверенным, что в отходах кошачьей жизнедеятельности нет никакой заразы. Впрочем, сделать это непросто, так как даже если питомец домашний, риск заражения велик.
Применить такой наполнитель все же можно. Для этого нужно сжечь его в металлической бочке под крышкой, а золу внести на грядку. Получается отличная добавка, которая раскисляет почву.
Наполнитель можно водой и залить глубоко в кротовьи норы, а потом засыпать землей. Кроты быстро реагируют на неприятные запахи и непременно уйдут.
Также использованный наполнитель применить в цветнике. Добавьте в него доломитовую муку и используйте под перекопку.
Ранее Главред писал, что дренаж для комнатных цветов просто необходим. Он не менее важен, чем правильное освещение, полив или удобрения. Какие виды дренажа бывают и что делать, если нет дренажа для цветов, читайте в материале: Дренаж для цветов: зачем он нужен и как его сделать своими руками.
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