Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма

Иногда цвет и запах мочи указывают на заболевание, поэтому важно знать признаки нездоровой мочи. / pixabay.com

Не нужно быть врачом, чтобы определить, нездорова ли ваша моча. Просто взгляните на свою мочу после того, как сходите в туалет.

Нездоровая моча может быть признаком состояния здоровья или указывать на то, что вам чего-то не хватает.

Express.co.uk побеседовал с доктором Деборой Ли, чтобы узнать пять признаков того, что ваша моча нездорова.

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Здоровая моча должна быть желтой, но есть тонкая грань между слишком темным и слишком бледным.

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Доктор Ли объяснил: "Моча содержит желтый пигмент под названием уробилин. Вот почему нормальная моча имеет желтый цвет. Если вы обезвожены, ваша моча будет выглядеть более темно-желтой или даже коричневой, но когда ваша моча разбавлена, она выглядит почти прозрачной".

"Ваша моча может изменить цвет в результате употребления другой пищи. Например, ваша моча может выглядеть красной или темно-розовой после употребления в пищу ярких продуктов, таких как свекла или черника! "

То, как часто вы ходите в туалет, также может немного рассказать вам об общем состоянии вашего здоровья.

В NHS сказали, что ходить в туалет от четырех до восьми раз в течение дня и один раз ночью - это нормально.

Если больше, у вас может быть недержание мочи или синдром гиперактивного мочевого пузыря, а меньшее количество может быть признаком обезвоживания, инфекции, травмы или другого состояния.

Иногда цвет и запах мочи указывают на заболевание, поэтому важно знать признаки нездоровой мочи.

Если ваша моча ненормальна, ваш терапевт или медсестра могут проверить вашу мочу, чтобы узнать, что в ней.

Доктор Ли сказал: "Они делают это, погружая специальный индикатор в образец мочи. Щуп для измерения мочи имеет несколько цветных квадратов на одном конце, и когда они погружаются в мочу, они меняют цвет в зависимости от того, что находится в нем. Стик можно легко сравнить с таблицей цветов, чтобы получить мгновенные результаты. Тест-полоски мочи на наличие глюкозы, крови, белка, кетонов, уробилиногена, билирубина, уробилиногена, лейкоцитарной эстеразы и нитритов".

5 признаков того, что ваша моча нездорова

Она красная

Красная моча часто означает кровь в моче, что явно не для здоровья.

Доктор Ли сказал: "Кровь в моче может быть вызвана инфекцией мочевыводящих путей. Это также может быть связано с заболеванием почек, таким как камни в почках, или опухолями почек или мочевого пузыря.

"У мужчин это может быть связано с аномалией предстательной железы".

Синяя или зеленая

Синяя или зеленая моча - это неестественно, но не всегда так страшно, как кажется.

Доктор Ли объяснил: "Синяя или зеленая моча обычно возникает из-за пищевых красителей, которые выводятся из организма почками".

Если моча остается синей или зеленой более суток или вы обеспокоены, обратитесь за медицинской помощью.

Темно-коричневая

Темно-коричневая моча - признак желтухи, которая может возникать по разным причинам.

Доктор Ли сказал: "Довольно часто желтуха возникает из-за болезней печени, желчного пузыря или поджелудочной железы.

"При механической желтухе характерно темно-коричневая моча и бледный, замазанный стул. Желтуха также может быть следствием вирусного гепатита, и у людей с алкогольной болезнью печени может развиться желтуха. Когда кто-то страдает желтухой, белки его глаз желтеют, а кожа также становится желтой и зудящей".

Мутная моча

Мутная моча означает, что ваша моча непрозрачная, она выглядит немного мутной.

Если у вас мутная моча, вероятно, у вас инфекция мочевыводящих путей.

Имеет резкий запах

Моча никогда не будет приятно пахнуть, но следите за любыми изменениями в аромате.

Доктор Ли сказал: "Нормальная моча имеет характерный резкий запах, однако, если моча становится очень вонючей и неприятной, это часто означает отклонение от нормы. Это может быть из-за обезвоживания и очень концентрированной мочи, или из-за инфекции мочи, которая может вызвать неприятный запах мочи. На самом деле, острая пища, спаржа и чеснок могут попадать в мочу и вызывать запах".

Доктор Ли отметил, что у диабетиков может быть особенно сильно пахнущая моча.