УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Covid-19 у детей и подростков: что болезнь делает с легкими

15 сентября 2021, 09:45

Молодые люди с SARS-CoV-2, вирусом, ответственным за COVID-19, как правило, чувствуют себя лучше.

школа, коронавирус
Когда дети и подростки заражаются вирусом, они часто испытывают более легкие симптомы / УНИАН

Младенцы и дети обычно более подвержены вирусным инфекциям дыхательных путей, чем люди старшего возраста.

Однако молодые люди с SARS-CoV-2, вирусом, ответственным за COVID-19, как правило, чувствуют себя лучше, чем взрослые. Когда дети и подростки заражаются вирусом, они часто испытывают более легкие симптомы, пишет Medical News Today.

В систематическом обзоре, охватывающем 1124 случая, отмечается, что лишь небольшая часть детей с инфекцией SARS-CoV-2 "серьезно заболела".

Читайте такжеВирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса

Недавно исследователи изучили возможность поражения легких после инфекции SARS-CoV-2 у детей, подростков и молодых людей.

Реклама

Ида Могенсен и Энн Шлегтендаль представили свои выводы на виртуальном Международном конгрессе Европейского респираторного общества.

Доктор Могенсен - научный сотрудник Каролинского института в Стокгольме, Швеция.

Доктор Шлегтендаль является специалистом по детской и подростковой медицине и детской пульмонологии в Университетской детской больнице Рурского университета Бохума в Германии.

Исследование доктора Могенсена

Насколько известно доктору Могенсен, ее исследование было первым исследованием того, как инфекция SARS-CoV-2 влияет на функцию легких.

Согласно аннотации, исследование доктора Могенсена направлено на определение того, "оказывает ли инфекция [SARS-CoV-2] (наличие антител против SARS-CoV-2) отрицательное влияние на функцию легких и является ли астма, воспаление 2 типа или ингаляционные кортикостероиды (ИКС) изменяют эту взаимосвязь".

Доктор Могенсен и ее команда собрали данные у 661 человека, средний возраст которых составлял 22 года. Эти молодые люди участвовали в проекте BAMSE, посвященном шведским детям, родившимся в период с 1994 по 1996 год.

Из этой группы 27% имели антитела, указывающие на инфекцию SARS-CoV-2.

Исследователи проанализировали показатели функции легких и маркеры воспаления. Они включали подсчет эозинофилов, которые представляют собой тип лейкоцитов, связанный со снижением функции легких.

Доктор Могенсон сообщила: "Мы не обнаружили различий в изменении функции легких в отношении эозинофилов в крови, фракционного выдыхаемого оксида азота [показатель воспаления дыхательных путей], аллергической сенсибилизации или использования ICS".

У участников, страдающих астмой, не наблюдалось значительного снижения функции легких. Тем не менее, у них были несколько более низкие измерения объема форсированного выдоха за 1 секунду, что является показателем функции легких.

Исследование доктора Шлегтендаля

Доктор Шлегтендал представил исследование функции легких у молодых людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 в период с августа 2020 года по март 2021 года.

В своем аннотации ученые объясняют, что "лёгочная функция у взрослых после COVID-19 может демонстрировать долгосрочное нарушение: 10% госпитализированных взрослых имели пониженные значения спирометрии, а 24% - сниженную диффузионную способность".

Однако доказательств воздействия COVID-19 на легкие у детей и подростков было немного. Недавнее исследование призвано помочь восполнить этот пробел.

Доктор Шлегтендал и ее команда собрали данные у 73 человек в возрасте от 5 до 18 лет в период от 2 недель до 6 месяцев после положительного теста на SARS-CoV-2.

Исследователи выполнили различные анализы, в том числе многократное выдыхание, тестирование диффузионной способности и плетизмографию тела.

Они сравнили случаи с контрольной группой, состоящей из 45 человек, которые не болели коронавирусной инфекцией, но могли иметь другие типы инфекции.

Так, девятнадцать участников (27,1%) сообщили о появлении или стойких симптомах после постановки диагноза COVID-19, а восемь (11,4%) из этих людей сообщили о респираторных симптомах.

По сравнению с детьми из контрольной группы, "не было обнаружено значительных различий в частоте аномальной легочной функции".

Доктор Шлегтендаль заключает, что COVID-19 редко снижает легочную функцию у детей и подростков.

Дети так же восприимчивы?

Исследования, проведенные на ранних стадиях пандемии, показывают, что дети и подростки имеют значительно более низкую восприимчивость к вирусу, чем взрослые.

Доктор Демет Топрак - доцент педиатрии Медицинской школы Вашингтонского университета и медицинский директор лаборатории диагностики легких в Детской больнице Сиэтла.

Она предложила объяснение в интервью: "Очевидно, что из-за карантина, который произошел очень рано во время пандемии, семьи защищали своих детей намного лучше, чем они защищали себя или взрослое население".

Доктор Топрак также упомянул: "У педиатрических пациентов на самом деле не очень хорошая когорта, их число было меньше, [и] у нас не было подавляющего числа пациентов, у которых для начала был COVID-19 и которые нуждались в интенсивной терапии. Я не знаю, что будет в следующем году".

Более поздние исследования, связанные с систематическим тестированием, оценили что уровень инфицирования среди молодых людей сопоставим или даже выше, чем у взрослых.

Ограничения исследований

В обоих исследованиях использовались небольшие выборки и короткие временные рамки. Доктор Могенсен объясняет, что в ее исследовании было особенно мало участников с астмой.

Доктор Могенсен также задается вопросом, как время, прошедшее после заражения, симптомы и тяжесть заболевания влияют на постинфекцию функции легких.

Доктор Топрак выразил мнение, что оба исследования могли предоставить больше информации. Однако она чувствовала, что исследование доктора Могенсена предлагает более объективные данные, "которые можно было бы использовать немного лучше".

MNT поговорил с доктором Робертом Дарзинкевичем, главным врачом Hazel Health и врачом скорой медицинской помощи. Он считал, что эти исследования "многообещающие для изучения долгосрочных проблем с функцией легких у детей".

Говоря о сильных сторонах исследований, доктор Дарзинкевич похвалил использование нескольких тестов функции легких. Однако он также согласился с тем, что, поскольку исследования были небольшими, необходимо собрать больше данных, прежде чем появится более четкая картина долгосрочного воздействия на легкие молодых людей.

По словам доктора Дарзинкевича, есть еще ряд вопросов, на которые нужно ответить, и он надеется, что эти исследования подтолкнут к дальнейшим исследованиям.

Доктор Дарзинкевич заявил, что дети реже госпитализируются из-за COVID-19. Однако из-за того, что в Соединенных Штатах появляется так много новых случаев заболевания из-за распространения варианта Дельта, случаи заболевания у детей, как и в других возрастных группах, увеличиваются.

Он объяснил, что, хотя 0,1–1,9% детей с инфекцией SARS-CoV-2 нуждаются в госпитализации, поскольку в настоящее время в США еженедельно регистрируется более 200 000 случаев инфицирования детей, это все еще потенциально от сотен до тысяч госпитализаций.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентамиВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травмГороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела НатальиЗначение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-хВ моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Морозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в УкраинеМорозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в Украине

Последние новости

09:49

Температура и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезнь

09:45

Covid-19 у детей и подростков: что болезнь делает с легкими Видео

09:28

ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа Видео

09:21

Назван мясной продукт, который вызывает рак Видео

08:49

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование Видео

Реклама
08:44

С Днем Ксении – яркие поздравления и картинки на именины Ксении

08:26

Вспышка COVID-19 в Украине: число выявленных больных за сутки резко возросло Видео

08:12

Надышался газа из баллона и умер: известны подробности трагедии с 15-летним парнем на Днепропетровщине Видео

07:59

Мировая массовая вакцинация: в ООН призвали за 2 года вакцинировать каждого человека на Земле Видео

07:30

Кнут и пряник: как заставить украинцев вакцинироваться от коронавируса мнение

07:28

Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре Видео

07:24

Названы три проблемы на пути запуска в работу Северного потока-2 Видео

06:44

Зима в Украине никуда не исчезнет: синоптик предупредила о перепадах температур и суровых морозах

06:04

Как сесть на диету и похудеть: wellness-диетолог раскрыла главную ошибку всех худеющих Видео

06:00

"Секта свидетелей вакцины": что не так с введением привилегий для вакцинированных от Covid-19 мнение

05:40

Разбить часы, бутылку или чашку: названа самая плохая примета Видео

05:28

Атака с Беларуси или прорыв из Крыма и Донбасса: Гордон сделал прогноз о новой военной операции РФ

05:15

Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак

05:09

Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма Видео

04:54

Украинцев предупредили о "взлете" тарифов на тепло: кого заставят платить больше Видео

Реклама
04:24

Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события Видео

03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Фото Видео

03:35

День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

02:54

Ученые назвали отличительный симптом коронавируса у детей Видео

02:36

Скончался знаменитый легкоатлет, рекорд которого не побит до сих пор

01:50

Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

01:26

"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине Видео

01:17

Вакцина после COVID-19: Комаровский развенчал популярную страшилку о коронавирусе Видео

00:52

Приметы на 15 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:03

Гол отменили на последней секунде: Динамо сыграло вничью с Бенфикой в Лиге чемпионов Фото

14 сентября, вторник
23:57

В Харькове футбольные ворота чуть не убили маленького мальчика

23:30

В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы Видео

23:29

В Украине прогнозируют рекордный всплеск COVID-случаев в сутки: в НАН назвали сроки Видео

23:12

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90% Видео

23:08

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

22:33

Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал Видео

22:32

Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью Видео

22:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

22:00

Не питание и не упражнения: названы решения в отношении образа жизни, предсказывающие "успешное старение" Видео

21:58

В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса Видео

Реклама
21:49

В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание Видео

21:35

Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру Видео

21:31

Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Видео

21:06

Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

20:37

Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

20:05

В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с рушниками Видео

20:00

Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса Видео

19:55

Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ мнение

19:46

Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

19:40

Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять