Covid-19 у детей и подростков: что болезнь делает с легкими

Когда дети и подростки заражаются вирусом, они часто испытывают более легкие симптомы / УНИАН

Младенцы и дети обычно более подвержены вирусным инфекциям дыхательных путей, чем люди старшего возраста.

Однако молодые люди с SARS-CoV-2, вирусом, ответственным за COVID-19, как правило, чувствуют себя лучше, чем взрослые. Когда дети и подростки заражаются вирусом, они часто испытывают более легкие симптомы, пишет Medical News Today.

В систематическом обзоре, охватывающем 1124 случая, отмечается, что лишь небольшая часть детей с инфекцией SARS-CoV-2 "серьезно заболела".

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Недавно исследователи изучили возможность поражения легких после инфекции SARS-CoV-2 у детей, подростков и молодых людей.

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Ида Могенсен и Энн Шлегтендаль представили свои выводы на виртуальном Международном конгрессе Европейского респираторного общества.

Доктор Могенсен - научный сотрудник Каролинского института в Стокгольме, Швеция.

Доктор Шлегтендаль является специалистом по детской и подростковой медицине и детской пульмонологии в Университетской детской больнице Рурского университета Бохума в Германии.

Исследование доктора Могенсена

Насколько известно доктору Могенсен, ее исследование было первым исследованием того, как инфекция SARS-CoV-2 влияет на функцию легких.

Согласно аннотации, исследование доктора Могенсена направлено на определение того, "оказывает ли инфекция [SARS-CoV-2] (наличие антител против SARS-CoV-2) отрицательное влияние на функцию легких и является ли астма, воспаление 2 типа или ингаляционные кортикостероиды (ИКС) изменяют эту взаимосвязь".

Доктор Могенсен и ее команда собрали данные у 661 человека, средний возраст которых составлял 22 года. Эти молодые люди участвовали в проекте BAMSE, посвященном шведским детям, родившимся в период с 1994 по 1996 год.

Из этой группы 27% имели антитела, указывающие на инфекцию SARS-CoV-2.

Исследователи проанализировали показатели функции легких и маркеры воспаления. Они включали подсчет эозинофилов, которые представляют собой тип лейкоцитов, связанный со снижением функции легких.

Доктор Могенсон сообщила: "Мы не обнаружили различий в изменении функции легких в отношении эозинофилов в крови, фракционного выдыхаемого оксида азота [показатель воспаления дыхательных путей], аллергической сенсибилизации или использования ICS".

У участников, страдающих астмой, не наблюдалось значительного снижения функции легких. Тем не менее, у них были несколько более низкие измерения объема форсированного выдоха за 1 секунду, что является показателем функции легких.

Исследование доктора Шлегтендаля

Доктор Шлегтендал представил исследование функции легких у молодых людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 в период с августа 2020 года по март 2021 года.

В своем аннотации ученые объясняют, что "лёгочная функция у взрослых после COVID-19 может демонстрировать долгосрочное нарушение: 10% госпитализированных взрослых имели пониженные значения спирометрии, а 24% - сниженную диффузионную способность".

Однако доказательств воздействия COVID-19 на легкие у детей и подростков было немного. Недавнее исследование призвано помочь восполнить этот пробел.

Доктор Шлегтендал и ее команда собрали данные у 73 человек в возрасте от 5 до 18 лет в период от 2 недель до 6 месяцев после положительного теста на SARS-CoV-2.

Исследователи выполнили различные анализы, в том числе многократное выдыхание, тестирование диффузионной способности и плетизмографию тела.

Они сравнили случаи с контрольной группой, состоящей из 45 человек, которые не болели коронавирусной инфекцией, но могли иметь другие типы инфекции.

Так, девятнадцать участников (27,1%) сообщили о появлении или стойких симптомах после постановки диагноза COVID-19, а восемь (11,4%) из этих людей сообщили о респираторных симптомах.

По сравнению с детьми из контрольной группы, "не было обнаружено значительных различий в частоте аномальной легочной функции".

Доктор Шлегтендаль заключает, что COVID-19 редко снижает легочную функцию у детей и подростков.

Дети так же восприимчивы?

Исследования, проведенные на ранних стадиях пандемии, показывают, что дети и подростки имеют значительно более низкую восприимчивость к вирусу, чем взрослые.

Доктор Демет Топрак - доцент педиатрии Медицинской школы Вашингтонского университета и медицинский директор лаборатории диагностики легких в Детской больнице Сиэтла.

Она предложила объяснение в интервью: "Очевидно, что из-за карантина, который произошел очень рано во время пандемии, семьи защищали своих детей намного лучше, чем они защищали себя или взрослое население".

Доктор Топрак также упомянул: "У педиатрических пациентов на самом деле не очень хорошая когорта, их число было меньше, [и] у нас не было подавляющего числа пациентов, у которых для начала был COVID-19 и которые нуждались в интенсивной терапии. Я не знаю, что будет в следующем году".

Более поздние исследования, связанные с систематическим тестированием, оценили что уровень инфицирования среди молодых людей сопоставим или даже выше, чем у взрослых.

Ограничения исследований

В обоих исследованиях использовались небольшие выборки и короткие временные рамки. Доктор Могенсен объясняет, что в ее исследовании было особенно мало участников с астмой.

Доктор Могенсен также задается вопросом, как время, прошедшее после заражения, симптомы и тяжесть заболевания влияют на постинфекцию функции легких.

Доктор Топрак выразил мнение, что оба исследования могли предоставить больше информации. Однако она чувствовала, что исследование доктора Могенсена предлагает более объективные данные, "которые можно было бы использовать немного лучше".

MNT поговорил с доктором Робертом Дарзинкевичем, главным врачом Hazel Health и врачом скорой медицинской помощи. Он считал, что эти исследования "многообещающие для изучения долгосрочных проблем с функцией легких у детей".

Говоря о сильных сторонах исследований, доктор Дарзинкевич похвалил использование нескольких тестов функции легких. Однако он также согласился с тем, что, поскольку исследования были небольшими, необходимо собрать больше данных, прежде чем появится более четкая картина долгосрочного воздействия на легкие молодых людей.

По словам доктора Дарзинкевича, есть еще ряд вопросов, на которые нужно ответить, и он надеется, что эти исследования подтолкнут к дальнейшим исследованиям.

Доктор Дарзинкевич заявил, что дети реже госпитализируются из-за COVID-19. Однако из-за того, что в Соединенных Штатах появляется так много новых случаев заболевания из-за распространения варианта Дельта, случаи заболевания у детей, как и в других возрастных группах, увеличиваются.

Он объяснил, что, хотя 0,1–1,9% детей с инфекцией SARS-CoV-2 нуждаются в госпитализации, поскольку в настоящее время в США еженедельно регистрируется более 200 000 случаев инфицирования детей, это все еще потенциально от сотен до тысяч госпитализаций.