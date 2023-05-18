Как правильно ругаться на украинском: интересный урок от Авраменко

В украинском языке есть интересные слова, которыми можно заменить нецензурную русскую лексику.

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Как ругаться на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В жизни бывают разные ситуации, с которыми эмоционально не всегда удается справиться. В таких случаях на помощь приходят бранные слова. Однако чаще всего украинцы используются русские слова.

Известный украинский языковед Александр Авраменко убежден, что это происходит из-за малого словарного запаса слов. Об этом он рассказал в эфире Сніданку з 1+1.

Авраменко говорит, что в жизни нужно уметь даже правильно ругаться.

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"Часто слышу от молодых людей, да и не только от молодых жаргонный полупристойный возглас "блин", передающий огорчение. Это русское просторечное слово и его не обязательно тащить в украинский язык, а тем более переводить блин", — говорит Авраменко.

Он убеждает, что такое слово "блин" или другие русские бранные слова можно заменить и в украинском языке есть замечательные аналоги. Среди них такие слова как "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

Именно этими словами можно выразить любые эмоции.

"Ругаться тоже надо грамотно, но лучше всего, когда словарный запас насколько богат, что хватает культурных слов для выражения любой эмоции. Заботимся о том, чтобы Украина говорила красиво", — добавил Авраменко.

Смотрите видео о том, как правильно ругаться на украинском:

Напомним, Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. Он развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Ранее он рассказал, как правильно говорить на украинском языке "тирамису" или "тЕрамісу".

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