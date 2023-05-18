УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как правильно ругаться на украинском: интересный урок от Авраменко

Ангелина Подвысоцкая
18 мая 2023, 20:30
232
В украинском языке есть интересные слова, которыми можно заменить нецензурную русскую лексику.
Александр Авраменко
Как ругаться на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В жизни бывают разные ситуации, с которыми эмоционально не всегда удается справиться. В таких случаях на помощь приходят бранные слова. Однако чаще всего украинцы используются русские слова.

Известный украинский языковед Александр Авраменко убежден, что это происходит из-за малого словарного запаса слов. Об этом он рассказал в эфире Сніданку з 1+1.

Авраменко говорит, что в жизни нужно уметь даже правильно ругаться.

видео дня

"Часто слышу от молодых людей, да и не только от молодых жаргонный полупристойный возглас "блин", передающий огорчение. Это русское просторечное слово и его не обязательно тащить в украинский язык, а тем более переводить блин", — говорит Авраменко.

Он убеждает, что такое слово "блин" или другие русские бранные слова можно заменить и в украинском языке есть замечательные аналоги. Среди них такие слова как "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

Именно этими словами можно выразить любые эмоции.

"Ругаться тоже надо грамотно, но лучше всего, когда словарный запас насколько богат, что хватает культурных слов для выражения любой эмоции. Заботимся о том, чтобы Украина говорила красиво", — добавил Авраменко.

  • Как правильно ругаться на украинском
    Как правильно ругаться на украинском фото: скриншот из видео
  • Как правильно ругаться на украинском
    Как правильно ругаться на украинском фото: скриншот из видео
  • Как правильно ругаться на украинском
    Как правильно ругаться на украинском фото: скриншот из видео
  • Как правильно ругаться на украинском
    Как правильно ругаться на украинском фото: скриншот из видео

Смотрите видео о том, как правильно ругаться на украинском:

Напомним, Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. Он развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Ранее он рассказал, как правильно говорить на украинском языке "тирамису" или "тЕрамісу".

Другие новости:

украинский язык нецензурная лексика интересные новости
Реклама

Главное за день

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

21:35 Украина
Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

21:00 Украина
ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

20:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:35

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

21:33

На Луганщине нацгвардеец с позывным "Лютый" ловко приземлил редкий российский БПЛАВидео

21:14

Почему 20 мая комнатные цветы могут принеси большие беды: приметы и что нельзя делатьВидео

21:00

Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

20:51

Максим Галкин похвастался худенькими ножками Аллы Пугачевой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:30

Как правильно ругаться на украинском: интересный урок от АвраменкоФотоВидео

20:21

Столтенберг назвал месяц, когда вопрос передачи Украине истребителей сдвинется с мертвой точкиВидео

20:18

ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в БахмутеВидео

20:06

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

Реклама
19:59

Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

19:57

Глава Минобороны Норвегии сделал странное заявление о передаче Украине F-16Видео

19:45

Опухшая и в трениках: любовница Путина Кабаева появилась на публике

19:17

Смеялись все: оккупант рассмешил военных рассказом об "изящном" взятии в пленВидео

18:52

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

18:31

Очистит пол и нейтрализует запах в доме: 6 неожиданных способов использовать соль

18:29

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

18:18

ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - СвитанВидео

18:00

Головоломка для людей с высоким IQ: только настоящие гении найдут ошибку на изображении кабинета

17:46

"Чудила и путинский подхалим": экс-помощник Джонсона рассказал, как тот жестко раскритиковал Макрона

17:43

Минимум 28 тысячи гривен: в Украине повышают зарплаты медикамВидео

Реклама
17:30

​​​​​​​Как быстро сварить гороховое пюре: секрет нежного и насыщенного блюда

17:24

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

17:20

Ошибка, которую допускает большинство людей: что будет с джинсами, если их часто стирать

17:10

София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

16:58

Червинский планировал получить $500 тысяч за угон российского самолета - расследование СМИВидео

16:58

"Возраст, стресс, работа вредная": в ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у ЛукашенкоВидео

16:55

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потериВидео

16:45

Ксения Мишина извинилась перед украинцами за том, что выложила в Сеть видео работы ПВО в Киеве

16:43

Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пеклоВидео

16:20

Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речиВидео

16:13

Арестована... заочно: Машу Ефросинину судили и объявили в розыск в Москве

16:12

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – СвитанВидео

16:07

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

15:56

"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в БахмутеВидео

15:38

Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть людиВидео

15:25

Попадут в водоворот любви: 3 знака зодиака, которые встретят свою половину в июне

15:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

15:11

Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя виноватой перед свои детьми

15:01

"Месть за определенные действия": Князев прокомментировал судебное дело против негоФото

14:26

Что написать лучшему другу на День рождения: искренние слова и уникальные открытки

Реклама
14:21

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров осуществит мечту настоящего колумбийского супергероя

14:19

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

14:17

Любители McDonald's узнали, для чего нужны выпуклости на крышках: удивлению нет предела

13:53

ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

13:52

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФВидео

13:39

В Берлине отменили концерт Павлика из-за скандала со спецпропуском

13:34

Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

13:33

Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

12:56

Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

12:48

"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять