Цифры богатства и бедности в дате рождения: главные амулеты для финансовой удачи

Цифры богатства и бедности в дате рождения / pixabay.com

Кто-то мечтает родиться под счастливой звездой, а кто-то предпочел бы родиться под денежной. Так или иначе, но дата нашего рождения, как утверждают нумерологи, закладывает в нашу судьбу финансовый потенциал на всю жизнь.

Определить его можно без сложных исчислений – достаточно лишь взглянуть на дату своего рождения в формате дд.мм.гггг, и определить, каких цифр в ней больше. Например, человек родился 24.03.1984. Определяющей финансовый потенциал такого человека является числа 4.

В случае, если в дате рождения нет повторяющихся цифр, стоит просуммировать все цифры, до тех пор, пока не получится простое число от 1 до 9. Например: дата рождения – 23.04.1987.

2+3+0+4+1+9+8+7 = 34 = 3+4 = 7 – число финансового потенциала.

Главред расскажет, как правильно трактовать эти цифры в дате рождения, и какие амулеты для укрепления финансового успеха носить с собой.

Число достатка 1

Не самое удачное число для привлечения богатства, однако единица в дате рождения – вовсе не приговор. Финансового успеха достигнут те, кто умеет соблюдать строгие рамки и сроки. Дисциплина и трудолюбие будут вознаграждены звонкой монетой.

Ваш амулет – монетка с единицей (одна гривна или копейка, например), которую нужно класть на видное место. Купюры номиналом в 1, 10, 100 или 1000 нельзя хранить при себе или вкладывать в бизнес. Их необходимо разменивать или без промедления тратить.

Цифры богатства и бедности в дате рождения / pixabay.com

Число достатка 2

Люди с этим числом достатка зарабатывают деньги легко и непринужденно, но накапливать и тратить их разумно у них не получается. Обрести финансовый успех они могут, работая с группой единомышленников. Окружающие помогут правильно направить рабочий потенциал на приумножение богатства.

Ваш амулет – подкова. Суммы, кратные 2, нельзя давать или брать в долг, а купюры, на которых присутствует двойка, нужно или разменивать, или быстро тратить.

Число достатка 3

Несметное богатство никогда не свалится таким людям на голову, а они, впрочем, этого и не ждут. Человек с тройкой в дате рождения, как правило, не амбициозен, и довольствуется тем количеством денег, которое у него есть. Хорошие новости – естественная общительность дарит таким людям широких круг товарищей, знакомых и друзей, которые никогда не позволят остаться без копейки в кармане.

Ваш амулет – фигурка китайской трехлапой жабы из учения о фэн-шуй, а также различные изображения лягушек.

Число достатка 4

Умение ставить перед собой четкие цели и достигать их, не рассеиваясь на отвлекающие раздражителей, делает "четверочников" практически неуязвимыми перед бедностью.

Ваш амулет – фигурки черепах из натурального камня или металла. Финансовую удачу также приносят перстни и кольца.

Цифры богатства и бедности в дате рождения / pixabay.com

Число достатка 5

Деньги приходят и остаются лишь в том случае, если не бояться риска, и не колебаться при принятии решений. Дерзость – отличная спутница тех, кто мечтает положить на свой счет кругленькую сумму.

Ваш амулет – пятикопеечная монетка, которую нужно хранить подальше от людских глаз. Купюры, кратные пяти, необходимо тратить на свой дом и бизнес, а не на развлечения.

Число достатка 6

Финансовый успех у таких людей – естественное положение вещей, если они доверяют своей интуиции. А она развита у них именно на денежные вопросы. Падений боятся не стоит, ведь неудачи – это опыт, который в будущем принесет еще больше звонких монет.

Ваш амулет – синий цвет во всем, что касается ваших финансов: кошельки, копилки и даже изображение денежных знаков, в которых преобладают оттенки синего.

Число достатка 7

Неудачная цифра в финансовом плане. Чтобы прийти к финансовому благополучию и сберечь его, таким людям нельзя давать и брать в долг больше, чем они готовы подарить, а также избегать азартных игр и авантюр в любых их проявлениях.

Ваш амулет – треугольник, вписанный в квадрат. Также вашу финансовую удачу подпитывают близкие вам люди, поэтому уединения для вас равно вечной нужде.

Число достатка 8

Богатство к таким людям приходит в том случае, если заработанные деньги они грамотно вкладывают в саморазвитие.

Ваш амулет – серебряные украшения, которые представляют собой замкнутый круг: кольца, браслеты или цепочки.

Цифры богатства и бедности в дате рождения / pixabay.com

Число достатка 9

Эмоции для таких людей – худшие советники в любых финансовых вопросах: от необдуманной покупки в магазине одежды, до вклада кругленькой суммы в рискованный проект. "Девятки" редко становятся очень богатыми, однако на безбедное существование себе заработать смогут. Стоит лишь научиться сохранять разумный баланс между заработком и тратами.

Ваш амулет – украшения из красной яшмы и кораллов.

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