Как загадать желание на Новый год, чтобы оно непременно сбылось: чудесные трюки, о которых мало кто знает

Как правильно загадывать желание на Новый год / ua.depositphotos.com

Уже совсем скоро в нашу жизнь ворвется новый 2023 год. Многие верят, что в новогоднюю ночь случаются чудеса, а потому в это время загадываются все самые заветные желания. Однако со временем некоторые перестают верить в чудеса, поскольку ни одно желание так и не осуществилось. Дело в том, что нужно знать некоторые секреты, с помощью которых все желания рано или поздно точно исполнятся. Главред собрал для вас информацию, как правильно загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось.

Секреты загадывания желаний:

Отбросьте все материальные мотивы, когда загадываете желания. Деньги - это лишь средство на пути к осуществлению вашего желания. Поэтому никогда не желайте какую-то конкретную сумму. Лучше подумайте о том, что бы вы хотели купить на эти средства.

Ваше желание должно касаться только вас. Вы не можете изменить жизнь другого человека, все лишь в его руках. Думайте лишь о своих заветных мечтах, о том, чего хочет именно ваша душа.

Никогда не используйте частицу "не" в своих желаниях. Когда вы посылаете свое желание во Вселенную, то она просто не слышит этой частицы. Поэтому получается, что вы желаете себе всего самого худшего. Загадывая желания, думайте о здоровье, успехе и благополучии, а не о болезнях, неудачах и нищете.

Не загадывайте желания в будущем или прошедшем времени, оно заведомо обречено на провал. Такое желание как: "Я хочу получить высокооплачиваемую работу в 2023 году" является неправильным. Вы никогда не получите желаемого, если загадаете желание таким образом. Лучше сказать так: "В 2023 году у меня есть высокооплачиваемая работа".

Как загадать желание в новогоднюю ночь:

Заранее напишите письмо самой себе, в котором подробно опишите все свои планы на будущий год. Если вы хотите получить новую работу в 2023 году, то подробно опишите, что это за работа, какая это компания, какую заработную плату вы получаете, какое ваше рабочее место, есть ли командировки на вашей работе, какой коллектив у вас на работе и так далее. Чем больше деталей вы напишете, тем больше шансов, что в новом году вы получите долгожданную должность. Помните, что текст должен быть написан в настоящем времени. После того, как письмо написано, запечатайте его в красный конверт или заверните в красный лист бумаги. Когда будут бить куранты, держите это письмо в руках (или положите в карман) и еще раз вспомните о том, что написали в письме. Когда наступит новый 2023 год, спрячьте свое письмо и не открывайте пока год не закончится. Украсьте дом символом вашего желания. К примеру, если вы хотите встретить свою любовь, то можете купить статуэтку или картину со счастливой влюбленной парой. Если вы хотите поехать в долгожданное путешествие, то подумайте, с каким атрибутом связана та страна или город. Если это Париж, то купите статуэтку Эйфелевой башни. Если это Стамбул, то можете купить картину по номерам с изображением этого города и нарисовать ее. Вариантов есть много, стоит лишь проявить фантазию. Обязательно предпринимайте шаги к осуществлению вашего желания. Нельзя просто загадать желание, а потом сидеть и ждать его осуществления. Если вы хотите получить работу, то обязательно ходите на все собеседования. Даже, если вы уже прошли 10 собеседований, а результата нет, не сдавайтесь. Продолжайте следовать своей мечте. Судьба обязательно вам улыбнется. Если вы хотите встретить свою любовь, то сидя дома вы ничего не получите. Почаще гуляйте по вашему городу, ходите на всевозможные художественные выставки, запишитесь на какие-то курсы, всячески расширяйте ваш круг знакомств. И ваша любовь обязательно найдет вас, надо только верить.

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