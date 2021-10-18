Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

Астролог рассказал, как распознать любовь разных знаков зодиака / ua.depositphotos.com

Влюбившись, каждый знак зодиака проявляет свои чувства по-своему: кто-то засыпает объект обожания подарками, кто-то – окружает его романтикой и заботой, кто-то – молчит о своих чувствах годами.

Чтобы каждый мог правильно расшифровать знаки внимания, оказываемые ему, астролог Влад Росс рассказал Главреду, на что обратить внимание в поведении того или иного знака зодиака, дабы распознать нежные чувства.

Весы

Весы всегда стремятся к изысканной любви и отношениям, а потому стараются проявлять свои чувства красиво.

Представители знака обладают безупречным чувством красоты и стиля. Они невероятно обаятельны, в их облике и манере поведения всегда есть нечто особенное, что привлекает окружающих. Также нельзя не отметить их доброту и дипломатичность. Объект обожания Весов без труда заметит все это по отношению к себе.

В чувствах Весы проявляют артистичность, действуют гармонично и красиво. Все их слова и поступки – утонченные. Пытаясь очаровать понравившегося человека, Весы любят пустить пыль в глаза.

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Рыбы

У Рыб всегда нежная любовь и отношения. Поскольку Венера в этом знаке в экзальтации, Рыбы – прирожденные романтики, витающие в своих мечтах, любви и чувствах. Они всегда готовы пожертвовать собой ради родного человека. Пусть они не обладают сексапильностью, но внутренней гармонии и красоты им не занимать. В любовь они вкладывают всю душу. То есть, если у Весов внешняя красота, то у Рыб – внутренняя. Рыбы всегда окружают партнера своей лаской, заботой и романтикой.

Телец

Тельцы склонны скрывать свою любовь, а потому о своих чувствах могут никогда не сказать любимому человеку. Если же Телец открыто выражает свою любовь, то делает это красиво. Впрочем, не стоит обманываться мягкостью Тельца – она всегда кажущаяся. На самом деле, Телец всегда готов поставить любого на место.

Чувства Тельца – это воплощение стиля и красоты, изысканности и спокойствия.

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Лев

Красота жестов и поступков Льва впечатлит любого. Влюбившись, он действует ярко и щедро по отношению к объекту обожания. Его любовь впечатляющая: незаурядная внешность Льва часто сочетается с богатым внутренним миром. Все это находит проявление и в любви.

Лев обладает хорошим вкусом и чувством совершенства, а потому любимого человека он будет одаривать роскошными подарками: дорогими ювелирными изделиями, шикарными букетами цветов и т.д. Лев любит дарить подарки, удивлять и впечатлять свою избранницу (или избранника). Представители этого знака всегда проявляют уважение и доверие в любви, но при этом они весьма ревнивы.

Стрелец

У Стрельца поразительная любовь. Красотой своих поступков он ошеломляет возлюбленную (или возлюбленного). Чувства Стрельца всегда стреляют в сердце человека.

Стрелец умеет произвести впечатление на окружающих, и в этом умении он совсем немного уступает Льву. В любви Стрелец весел и жизнерадостен, но при этом проявляется и его натура исследователя и философа. Для Стрельца крайне важна духовная совместимость с второй половиной.

Влюбившись, Стрелец в полной мере проявляет щедрость и умение радоваться окружающему их пространству, в том числе природе. Также представители знака просто обожают устраивать романтические путешествия.

Скорпион

У Скорпиона обезоруживающая сексуальность и любовь. Представители этого знака очень харизматичны. Скорпион способен "разогреть" объект обожания настолько, что доведет его до отчаяния.

Скорпион обладает непобедимой уверенностью в себе и своих чувствах, а также внутренним магнетизмом. Внешне Скорпион может быть некрасив, но все равно будет притягивать к себе людей – они на него летят, как мотылек на пламя. Скорпионы – что мужчины, что женщины – властные, загадочные, обезоруживающие и сексуальные.

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Близнецы

У Близнецов многогранная любовь и красота чувств. Они часто любят заниматься сексом сразу с несколькими партнерами.

Близнецы берут противоположный пол чувством юмора, склонностью шутить и веселиться. Это самый общительный знак зодиака.

Любовь Близнецов легка и ненавязчива, а порой даже несколько поверхностна. У женщин-Близнецов много обликов, потому они способны меняться до невозможности. За интересами и увлечениями Близнецов сложно угнаться. Они также очаровывают скромной простотой – им не нужна карета с подданными, как Львам, а вполне подойдет и маршрутка. Близнецы любят и умеют флиртовать.

Рак

Рак, как правило, дарит нежную и милую любовь. Он счастлив, если находит близкого по духу и эмоциям человека. Ему важно понимать и разделять любой эмоциональной настрой избранника. Раки улавливают все до мелочей в любимом человеке, да и свои чувства проявляют в мелочах: во взглядах, мимолетных прикосновениях и т.д. Рак дарит тепло и домашнюю любовь близкому человеку. Он чтит традиции, и с помпой будет отмечать дни рождения.

Следует иметь в виду, что Рак – пассивный знак зодиака, а потому его любовь еще нужно суметь завоевать. Его любовь проявляется, прежде всего, в заботе и попытках создать домашний уют.

Овен

У Овна всегда сильная бурная и прямолинейная любовь. В ней всегда есть что-то энергичное, привлекающее, импульсивное. Овен часто влюбляется с первого взгляда. Встретив своего человека, готов хоть сразу ложиться в постель. Женщина-Овен, влюбившись, проявляет большую активность и даже пытается сама управлять ситуацией. Любовь Овна часто нестандартная, капризная и энергичная. Овен, завоевывая понравившегося человека, пользуется своей харизмой, перед которой другим сложно устоять.

Дева

Любовь Девы – очень утонченная. Дева и сама по себе утонченная натура, и это проявляется в любых мелочах и нюансах. Плюс это один из самых умных знаков зодиака. Представители этого знака очень любят порядок и организованность, у них отменный вкус и чувство стиля.

Дева всегда скромна и привлекательна. Она всегда анализирует свои чувства и свою любовь. Любовь Девы – это, скажем так, "любовь через мозг". Представители этого знака любят не сердцем, а разумом.

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Козерог

Любовь Козерога холодная и отстраненная. Для него важно, чтобы отношения вели к каким-то целям. Часто Козерог вступает в брак по расчету. Проявляя чувство, Козерог будет скромен, практичен и дисциплинирован. Впрочем, Козерог редко выставляет свои чувства напоказ, а потому важно, чтобы рядом с ним был человек, который будет проявлять эмоции за двоих.

Козерог может любить кого-то всем сердцем, но так об этом и не сказать. Или сказать, но лет через 50. Под маской невозмутимости и серьезности Козерог может скрывать большую любовь.

Если Козерог кем-то заинтересовался, это неспроста. Например, женщина-Козерог способна разглядеть мужчину, у которого очень большие перспективы, и она из него сделает очень успешного человека.

Водолей

У Водолея необычная и эксцентричная любовь. У этого знака удивительная способность чувствовать и понимать других людей. Водолей склонен к альтруистичной и платонической любви, потому легко путает любовь и дружбу. При выборе партнера Водолей довольно избирателен, на кого угодно не обратит внимание.

Как бы там ни было, Водолею нужен человек с изюминкой. Он ценит нестандартность мышления и уникальный стиль.

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