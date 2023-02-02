Чудодейственные свойства косточки авокадо: почему не стоит ее выбрасывать и где можно применить

Косточка плода авокадо, как правило, остается без внимания, но в действительности обладает полезными свойствами, которые можно применить в абсолютно разных сферах жизни человека. Главред поделится с вами секретными свойствами косточки этого любимого многими фрукта.
Что можно делать с косточкой авокадо – употребляем внутрь
Перечислять полезные свойства авокадо можно бесконечно долго, однако самое важно – этот фрукт способен: предотвращать старение клеток, расщеплять холестерин, повышать защиту организма против грибков, микробов и паразитов, способствовать сжиганию жира, восстанавливать силы.
Как употреблять косточку авокадо – рецепт
- натрите косточку на терке
- поджарьте на медленном огне
- проварите 10 минут и охладите
Настой из косточки авокадо следует пить небольшими порциями на протяжении дня. Также смесь можно использовать в приготовлении блюд, но не злоупотребляйте – косточки авокадо могут вызвать запор.
Что делать с косточкой из авокадо – женские секреты и не только
Косточку из авокадо можно использовать для местного применения, далее расскажем как.
При боли в суставах, мышцах и мигрени
- измельчите косточку
- смешайте с долей алкоголя
- оставьте настояться в течение недели
Получившуюся смесь втирайте в суставы, мышцы и виски во время болей.
Для волос
- натрите косточки на терке
- смешайте с касторовым маслом
- дайте настояться в течение недели
Полученную смесь можно нанести на волосы и под шапочкой продержать не менее часа, затем смыть шампунем. Такая маска придаст волосам мягкость и блеск.
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