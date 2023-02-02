Чудодейственные свойства косточки авокадо: почему не стоит ее выбрасывать и где можно применить

Авокадо – любимый многими продукт, однако мало кто знает, что можно сделать с косточкой авокадо. Об этом мы сегодня и расскажем.

Что можно сделать с косточкой авокадо / ua.depositphotos.com

Косточка плода авокадо, как правило, остается без внимания, но в действительности обладает полезными свойствами, которые можно применить в абсолютно разных сферах жизни человека. Главред поделится с вами секретными свойствами косточки этого любимого многими фрукта.

Что можно делать с косточкой авокадо – употребляем внутрь

Перечислять полезные свойства авокадо можно бесконечно долго, однако самое важно – этот фрукт способен: предотвращать старение клеток, расщеплять холестерин, повышать защиту организма против грибков, микробов и паразитов, способствовать сжиганию жира, восстанавливать силы.

Как употреблять косточку авокадо – рецепт

натрите косточку на терке

поджарьте на медленном огне

проварите 10 минут и охладите

Настой из косточки авокадо следует пить небольшими порциями на протяжении дня. Также смесь можно использовать в приготовлении блюд, но не злоупотребляйте – косточки авокадо могут вызвать запор.

Что делать с косточкой из авокадо – женские секреты и не только

Косточку из авокадо можно использовать для местного применения, далее расскажем как.

При боли в суставах, мышцах и мигрени

измельчите косточку

смешайте с долей алкоголя

оставьте настояться в течение недели

Получившуюся смесь втирайте в суставы, мышцы и виски во время болей.

Для волос

натрите косточки на терке

смешайте с касторовым маслом

дайте настояться в течение недели

Полученную смесь можно нанести на волосы и под шапочкой продержать не менее часа, затем смыть шампунем. Такая маска придаст волосам мягкость и блеск.

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