УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

3 марта 2023, 15:37
Сохранить цвет цветных вещей – задача непростая. Если стирать такую одежду неправильно, со временем она станет тусклой и непривлекательной.
Стирка, стиральная машина
Цветные вещи нужно стирать правильно/ ua.depositphotos.com

Конечно, когда мы покупаем одежду, хочется как можно дольше сохранить ее в первоначальном виде. Но время – вещь неумолимая. И чем больше мы носим одежду, тем больше она нуждается в стирке, а чем больше стираем – тем быстрее теряется ее привлекательный яркий цвет. И вы не успеете и заметить, как яркая блузка, которую вы так любили носить, станет бледной и неприметной. Чтобы этого не произошло нужно знать, как стирать цветные вещи, чтобы сохранить цвет.

Есть ряд общих правил, которым нужно следовать при стирке цветных вещей.

Как стирать цветные вещи в стиральной машине

В первую очередь все вещи нужно делить по цветам: белые стирать с белыми, темные – с темными. Цветные стараться по возможности бросать в стирку с более близкими к ним цветами.

видео дня

Для стирки ярких вещей лучше использовать мягкую воду. Чтобы проверить, мягкая ли у вас дома вода, просто попробуйте налить в стакан горячей воды и бросить туда 20 г мыла. Если оно быстро растворится, то она мягкая, если на это уйдет большое количество времени – то нет. Во втором случае для смягчения воды можно купить в магазине специальные смягчители и добавлять их во время стирки.

Лучше еще до начала стирки определить, какие из ваших цветных вещей могут полинять. Для этого возьмите белую влажную салфетку и поочередно потрите ею вашу одежду. Если какие-то из вещей оставят на салфетке оттенок своего цвета, значит стирать их с другой одеждой нельзя – лучше либо отдельно, либо вручную.

Что добавить при стирке цветных вещей, чтобы сохранить окраску

Если вы боитесь, что вещь может полинять во время стирки, то перед этой процедурой лучше замочить ее в отдельной емкости, приготовив специальный раствор. Для раствора на стакан теплой воды нужно добавить 50 г борной кислоты и дать настояться час. Затем одежду поместить в емкость, добавить раствор и залить дополнительно небольшим количеством воды, чтобы она лишь покрыла вещь.

Также для закрепления цвета используют уксус и соль. Что именно из этих двух выбрать, будет зависеть от цвета одежды. Так, если вы бросаете в стирку желтую, розовую или голубую одежду, то нужно добавить в отсек для ополаскивателя 125 мл 95% уксусной кислоты. Если же вы стираете синюю или красную одежду, то стоит добавить в этот отсек 15 г обычной соли. Стоит отметить, что после добавления уксуса одежду нужно будет хорошо высушить на свежем воздухе, чтобы запах выветрился.

Особого ухода требует и черная одежда. Вещи перед стиркой обязательно нужно вывернуть наизнанку. Для стирки лучше использовать холодную воду, а вместе с моющим средством добавлять также небольшое количество соли.

Махровые полотенца или другие вещи из этого материала после стирки стоит прополоскать в воде, в которую добавить небольшое количество глицерина. Это не только сохранит цвет вещей, но и придаст материалу мягкости.

Читайте также:

стирка стиральная машинка лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:18

Ярко горел и падал камнем: ВСУ приземлили российскую "сушку" вблизи Енакиево

16:18

"Это будет очень жесткий период в РФ": в ОП сказали, что запустит в России "дворцовый переворот"Видео

16:17

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

16:15

Таролог спрогнозировал, чего украинцам на неделе ждать от оккупантов в плане ракетных ударовВидео

16:07

Еще не стала реликвией: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Охотники за древностями"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:42

Favbet Foundation передал Нацгвардии еще два внедорожника

15:37

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

15:35

Представители игорной индустрии Украины говорят, что новое постановление Кабмина убьет легальный бизнес. О чем идет речь?

15:32

Лидер Massive Attack Роберт Дель Найа представил свою версию легендарного хита "Океана Эльзы"Видео

Реклама
15:29

Человеку вредно, а растениям - лекарство: что будет, если поливать цветы пивомВидео

15:18

Астролог назвал самых больших лузеров марта 2023: кого ждут неудачи, преграды и трудности

15:15

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:54

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

14:35

И Молдове помочь, и мечту Путина разрушить: что Украина получит за освобождение ПриднестровьяВидео

14:33

Уплата штрафа или срок в тюрьме: юристы пояснили, какое наказание грозит за неявку по повесткеВидео

14:31

Гороскоп на март-2023 от Влада Росса для всех знаков: Рыб шарахнет Сатурн, а Льва ждет звездный часЭксклюзив

14:25

Взрывы и партизанские атаки в РФ: у Зеленского назвали причину

14:20

Мощные взрывы и столб дыма: в российском Краснодаре "хлопок" в районе летного училищаВидео

14:05

Какую капусту лучше брать для голубцов: получатся мягкими и сочнымиВидео

13:50

Впала в детство: Ани Лорак дала нелепый совет, как поднять себе настроение

Реклама
13:47

Превратятся в отраву: почему категорически нельзя переваривать яйцаВидео

13:45

Одессу могут атаковать из Приднестровья при одном условии – полковник запаса СБУВидео

13:44

Странно, но гениально: почему в Индии носят по двое трусовВидео

13:40

"Птицам Мадяра" приказали немедленно выйти из БахмутаВидео

13:31

Отправили "на убой": под Авдеевкой ВСУ уничтожили полк мобилизованных из РФ

13:25

"Блокирование вступления в НАТО приблизило войну": в Бундестаге обвинили Меркель в страданиях УкраиныВидео

13:18

"Солнце - это просто фонарь": безумный Лоза выдал антинаучную чушь в эфире у путиниста Корчевникова

12:52

Минобороны могло купить "золотые фляги" для армии, переплатив за них в 10 раз – СМИ

12:49

В "ПМР" могут мобилизовать до 30 тысяч: эксперт раскрыл тревожный сценарийВидео

12:36

Как избавиться от муравьев в огороде на грядках: насекомые оставят почву в покоеВидео

12:33

"Хороший русский" Дмитрий Назаров возмущен тем, что его просят донатить на ВСУВидео

12:18

"527 тысяч": СМИ подсчитали, сколько реально человек Путин мобилизовал воевать с УкраинойВидео

12:12

"Говорит, что думает, его вины нет": у Иво Бобула назвали извинения перед женщинами фейкомВидео

11:52

Боеприпасы перебросят из ЕС: ВСУ передадут дефицитные снаряды — FT

11:51

Украина получит два-три типа современных истребителей - РезниковВидео

11:50

Все дело в цвете: что означает, когда кошка переходит дорогу

11:46

"Я много знаю, и это вселяет оптимизм": Резников спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

11:35

Вампиры не стареют: как сейчас выглядит Спайк из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

11:34

Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

11:33

Особенности и риски поздней беременности новости компании

Реклама
11:18

Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире

11:05

"Произошло кровоизлияние": Данилко пришлось отменить концерты Сердючки из-за серьезной болезниВидео

10:55

Переговоры Киева и Москвы возможны после деоккупации Запорожья и Херсонщины - советник Залужного

10:46

Ученые ахнули: что нашли в 188-летней "капсуле времени", спрятанной в башне церквиВидео

10:38

Тогда - незаменимое, сейчас - бесполезное: почему в советских квартирах было окно в туалетеВидео

10:20

Какой предмет вы увидели первым: быстрый тест по картинке расскажет, от чего надо избавиться в жизниВидео

10:16

Какие цветы посадить в тени сада, чтобы вырос роскошный цветникВидео

10:06

США не воюют с РФ и не дают Украине данные для ударов по ней - ПентагонВидео

09:49

"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

09:30

Ему было всего 20 лет: в боях за Украину погиб храбрый доброволец из Прикарпатья

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять