Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

Сохранить цвет цветных вещей – задача непростая. Если стирать такую одежду неправильно, со временем она станет тусклой и непривлекательной.

Цветные вещи нужно стирать правильно/ ua.depositphotos.com

Конечно, когда мы покупаем одежду, хочется как можно дольше сохранить ее в первоначальном виде. Но время – вещь неумолимая. И чем больше мы носим одежду, тем больше она нуждается в стирке, а чем больше стираем – тем быстрее теряется ее привлекательный яркий цвет. И вы не успеете и заметить, как яркая блузка, которую вы так любили носить, станет бледной и неприметной. Чтобы этого не произошло нужно знать, как стирать цветные вещи, чтобы сохранить цвет.

Есть ряд общих правил, которым нужно следовать при стирке цветных вещей.

Как стирать цветные вещи в стиральной машине

В первую очередь все вещи нужно делить по цветам: белые стирать с белыми, темные – с темными. Цветные стараться по возможности бросать в стирку с более близкими к ним цветами.

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Для стирки ярких вещей лучше использовать мягкую воду. Чтобы проверить, мягкая ли у вас дома вода, просто попробуйте налить в стакан горячей воды и бросить туда 20 г мыла. Если оно быстро растворится, то она мягкая, если на это уйдет большое количество времени – то нет. Во втором случае для смягчения воды можно купить в магазине специальные смягчители и добавлять их во время стирки.

Лучше еще до начала стирки определить, какие из ваших цветных вещей могут полинять. Для этого возьмите белую влажную салфетку и поочередно потрите ею вашу одежду. Если какие-то из вещей оставят на салфетке оттенок своего цвета, значит стирать их с другой одеждой нельзя – лучше либо отдельно, либо вручную.

Что добавить при стирке цветных вещей, чтобы сохранить окраску

Если вы боитесь, что вещь может полинять во время стирки, то перед этой процедурой лучше замочить ее в отдельной емкости, приготовив специальный раствор. Для раствора на стакан теплой воды нужно добавить 50 г борной кислоты и дать настояться час. Затем одежду поместить в емкость, добавить раствор и залить дополнительно небольшим количеством воды, чтобы она лишь покрыла вещь.

Также для закрепления цвета используют уксус и соль. Что именно из этих двух выбрать, будет зависеть от цвета одежды. Так, если вы бросаете в стирку желтую, розовую или голубую одежду, то нужно добавить в отсек для ополаскивателя 125 мл 95% уксусной кислоты. Если же вы стираете синюю или красную одежду, то стоит добавить в этот отсек 15 г обычной соли. Стоит отметить, что после добавления уксуса одежду нужно будет хорошо высушить на свежем воздухе, чтобы запах выветрился.

Особого ухода требует и черная одежда. Вещи перед стиркой обязательно нужно вывернуть наизнанку. Для стирки лучше использовать холодную воду, а вместе с моющим средством добавлять также небольшое количество соли.

Махровые полотенца или другие вещи из этого материала после стирки стоит прополоскать в воде, в которую добавить небольшое количество глицерина. Это не только сохранит цвет вещей, но и придаст материалу мягкости.

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