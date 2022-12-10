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Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

10 декабря 2022, 21:24
Часто мы тщательно моем унитаз, но забываем, что чистота в туалете зависит от еще одного важного предмета.
Унитаз, туалет, ершик, уборка
Есть несколько правил, Как правильно ухаживать за ершиком/ pixabay.com

Чистоте туалета, как и других наиболее загрязненных мест в доме, мы привыкли уделять особое внимание во время уборки. Но почему-то считается, что для устранения неприятных запахов и гарантирования чистоты в этом месте важно тщательно мыть унитаз. А вот о еще одном предмете, от которого чистота туалета зависит не меньше, многие часто забывают.

Речь идет о ершике. Во время уборки ему также следует уделять внимание, в противном же случае ваши усилия сделать туалет полностью чистым не будут иметь успеха.

Ершик нуждается в отдельном внимании. Есть два правила, выполнение которых поможет держать этот предмет всегда в чистоте.

Во-первых, стоит приучить себя ежедневно или раз в два дня полоскать подставку в виде ванночки, в которой этот предмет стоит. Такая регулярность поможет сохранять ершик всегда в чистоте и избежать неприятных запахов.

Во-вторых, можно приготовить специальное средство, в котором ершик время от времени будет стоять. В подставку нужно набрать небольшое количество воды. Далее добавить туда чуточку жидкого мыла с приятным запахом или шампуня. Вместо них в воду просто можно добавить несколько капель душистого эфирного масла.

Смесь нужно "сбить" с помощью самого ершика, а потом оставить его в этом растворе до тех пор, пока он не понадобится. Это поможет как держать его в чистоте, так и устранять неприятные запахи и не давать им распространяться.

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