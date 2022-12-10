Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

Чистоте туалета, как и других наиболее загрязненных мест в доме, мы привыкли уделять особое внимание во время уборки. Но почему-то считается, что для устранения неприятных запахов и гарантирования чистоты в этом месте важно тщательно мыть унитаз. А вот о еще одном предмете, от которого чистота туалета зависит не меньше, многие часто забывают.
Речь идет о ершике. Во время уборки ему также следует уделять внимание, в противном же случае ваши усилия сделать туалет полностью чистым не будут иметь успеха.
Ершик нуждается в отдельном внимании. Есть два правила, выполнение которых поможет держать этот предмет всегда в чистоте.
Во-первых, стоит приучить себя ежедневно или раз в два дня полоскать подставку в виде ванночки, в которой этот предмет стоит. Такая регулярность поможет сохранять ершик всегда в чистоте и избежать неприятных запахов.
Во-вторых, можно приготовить специальное средство, в котором ершик время от времени будет стоять. В подставку нужно набрать небольшое количество воды. Далее добавить туда чуточку жидкого мыла с приятным запахом или шампуня. Вместо них в воду просто можно добавить несколько капель душистого эфирного масла.
Смесь нужно "сбить" с помощью самого ершика, а потом оставить его в этом растворе до тех пор, пока он не понадобится. Это поможет как держать его в чистоте, так и устранять неприятные запахи и не давать им распространяться.
Читайте также:
- Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда
- Чтобы окна зимой были идеально чистыми: самый простой способ убрать конденсат
- Зачем ставить кофе в холодильник: простая хитрость, о которой мало кто знает