Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

Слишком густой суп – это довольно часто следствие неправильно приготовленных макарон. Есть одна хитрость, которая поможет этого избежать.

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Как не разварить макароны в супе/ ua.depositphotos.com

Вы приготовили суп с макаронами, оставили его на ночь, а утром нашли в кастрюле какую-то непонятную массу из разваренного теста и овощей? На самом деле с такой проблемой сталкиваются многие люди. А всё потому, что не всем известно, как не разварить макароны в супе. Неправильное обращение именно с этим ингредиентом может испортить всё блюдо.

Первым делом нужно помнить, что макароны стоит класть в суп буквально за минуту до завершения приготовления блюда, если это вермишель или другой мелкий вид макарон. Более крупные по размерам виды можно оставлять вариться буквально на несколько минут. После того, как вы выключите готовое блюдо, макароны самостоятельно дойдут до нужного уровня готовности.

Если же вы будете пытаться доварить макароны, пока суп еще кипит, то в процессе охлаждения уже готового блюда они просто впитают в себя еще больше воды и разлезутся.

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Но стоит знать, что склонность этого продукта к развариванию зависит не только от способа и времени приготовления, но и от качества самих макарон. Если они дешевые и не очень качественные, то есть больший риск, что во время приготовления они разварятся.

Однако есть один хитрый трюк, который поможет сделать так, чтобы макароны не разваливались в супе, и чтобы блюдо даже на следующий день оставалось таким же, как сразу после приготовления.

Итак, чтобы не разварить макароны в супе, нужно их правильно подготовить к варке. Перед тем, как бросить их в суп, их стоит обжарить на сковороде с небольшим количеством масла или вообще без масла. Как только продукт подсушится и станет чуточку коричневым, нужно убрать его со сковороды и бросить в суп. Здесь важно внимательно следить, чтобы не передержать. Далее нужно довести суп до кипения и сразу выключить.

После этого можно оставить блюдо еще на несколько минут настаиваться и затем подавать на стол.

Есть еще и другой способ обжаривания макарон – их можно бросать на сковородку вместе с морковью и луком.

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