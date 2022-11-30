Чтобы спать, как младенец: как часто стоит менять наволочку взрослым и детям, и при чем здесь длина волос

Зимой наволочки нужно менять реже, летом – чаще/ ua.depositphotos.com

Вопрос, как часто нужно менять наволочку, остается дискуссионным уже длительное время. Регулярная смена постельного белья очень важна, однако относительно сроков, когда стоит это делать, все разбегаются во взглядах.

Конечно, стирка постельного белья – достаточно индивидуальный процесс. У кого-то оно пачкается быстрее и сильнее, у кого-то-медленнее. Но в основном дерматологи и биологи сходятся в терминах, как часто нужно стирать наволочку. Они советуют делать это не реже, чем раз в 7-10 дней.

Дело в том, что за неделю на поверхности наволочки собирается большое количество ороговевших клеток, а также жира с кожи и волос. А что уж говорить о поте, который довольно часто преследует многих людей именно в ночное время.

Кроме того, через волосы и кожу головы переносится большое количество пыли, грязи и различных бактерий.

Такие загрязнения, которые остаются на наволочке, привлекают клопов. К тому же, если редко стирать постельное белье, все эти загрязнения приведут к появлению неприятного запаха, который в свою очередь также будет влиять на качество сна.

При этом пододеяльник и другие элементы постельного белья пачкаются не так быстро и не так сильно, как наволочка. Ведь именно с ней непосредственно контактируют наши волосы и лицо.

Что будет, если не менять наволочки каждые 7-10 дней

Опять же, в любой ситуации стоит руководствоваться логикой. Такой промежуток времени, который указали специалисты – общий. Но каждый из нас должен выходить из своей индивидуальной ситуации.

Например, если у вас жирный тип волос или кожи, наволочку придется менять чаще, чтобы потом не столкнуться с проблемами с кожей, аллергией и тому подобным. Также причиной чаще менять постельное белье является повышенная потливость человека.

Немаловажный фактор – длина волос и то, как часто вы их моете. Длинные волосы, которые человек моет реже, принесут на себе с улицы больше пыли и грязи. Конечно, неприятно же потом будет спать на подушке, где вся эта пыль остается.

Также ориентируйтесь на личные ощущения. Если вы видите, что наволочка испачкалась и на ней появились пятна, или чувствуете от нее неприятный запах – значит, ее уже пора стирать независимо от того, прошло ли указанных 7-10 дней.

Влияет ли время года на то, как часто стоит стирать наволочку

Тут ответ однозначный – да, влияет. Ведь летом наш организм выделяет больше пота, который остается на постельном белье. К тому же, мы чаще проветриваем комнаты, и с улицы на постельное белье попадает больше пыли.

Именно поэтому летом постельное белье нужно стирать вдвое чаще, чем зимой.

Как часто менять постельное белье детям

Это нужно делать либо каждую неделю, либо по необходимости. Если видите, что ребенок испачкал постельное или от него слышится неприятный запах – значит уже пора стирать. Если белье на вид чистое и никаких таких признаков нет – тогда соблюдаем "правило 7 дней".

Также стоит помнить, что для детей лучше выбирать изделия из качественных волокон, которые не вызывают аллергию.

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